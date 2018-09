Von Marco Partner

In einem Trenchcoat gekleidet, steht Kathrin Edinger vor ihrem Wohnzimmerspiegel. Sehr adrett wirkt sie in dem langen, beigen Mantel. Doch aus dem Haus geht die Mannheimerin an diesem Sonntag nicht mehr. Stattdessen feiert sie mit ihren Freundinnen eine Fete, bei der im wahrsten Sinne des Wortes die Fetzen fliegen.

Hintergrund
■ Klamottentauschpartys nahmen ihre Anfänge in London und New York. Sie waren zunächst weniger hip, sondern aus der Not geboren. 2008 wurden in Zeiten der Finanzkrise sogenannte Swap Partys (Englisch für tauschen) ins Leben gerufen: Kleidertauschbörsen in Lagerhallen oder Privaträumen, um sich neu einkleiden zu können, ohne die Geldbörse anzutasten. Meist werden bei den Tausch-Events auch kleine Snacks und Getränke kredenzt. Eine Checkliste und weitere Informationen unter anderem auf www.kleidertausch.de.

Blusen hängen an der Deckenlampe, das Sofa ist übersäht mit Pullis, Hosen, Jacken, Blazern und Shirts. Koffer und Plastiktüten voller Kleider stehen in der Ecke, aus der Küche riecht es nach Chili. "I‘ve got no roots", tönt es aus den Lautsprecherboxen. Klamottentauschparty nennt sich das Event, bei dem ausrangierte Kleider auf fröhliche Art den Besitzer wechseln. "Prosecco?", fragt die Gastgeberin und legt den Trenchcoat wieder ab.

Jeder kennt das: Erst mit Freude gekauft, dann kaum getragen, fristen viele Kleidungsstücke ihr Dasein meist unbenutzt im Schrank - bis sie irgendwann in der Altkleidersammlung landen. Kathrin Edinger und ihre Freundinnen aber haben mit dieser typischen Klamotten-Vita schon vor drei Jahren gebrochen und geben Pullis und Co. eine zweite Chance. Viermal im Jahr trifft sich die Clique von bis zu 16 Mädels zum Kleidertausch. Die Partys werden über eine Whats App-Gruppe vereinbart.

"Jeder bringt seine Klamotten mit, dann essen und quatschen wir, und danach schauen wir uns die einzelnen Kleiderhaufen an, stöbern und probieren aus", freut sich Edinger über die Shoppingtour in den eigenen vier Wänden. Manchmal wird für den passenden Rock oder die neue Bluse Geld bezahlt, meist aber die Kleidungsstücke eins zu eins untereinander gewechselt. Den ehrlichen Tipp und die aufrichtige Mode-Beratung der Freundin gibt es gratis dazu. "Der sitzt, wie angegossen", wird die Trenchcoat-Trägerin von ihren Freundinnen schnell überzeugt. "Er steht dir wirklich gut, viel besser als mir", freut sich Manuela Arlt, dass sie ihr feines Mäntelchen nun in guten Händen weiß.

Einmal aus dem übersättigten Wirtschaftskreislauf ausbrechen und Klamotten in den eigenen, fast autarken Freundeskreis reingeben: Für Angelina Jerilow sind die Tauschpartys auch ein Zeichen des Protests. "In China arbeiten Kinder bei der Kleiderproduktion unter den härtesten Bedingungen. Man muss den Konzernen auch klar machen, dass es so nicht weitergeht. Dass sie nicht einfach bis ins Unendliche produzieren können", betont die 36-Jährige. In ihrer Tauschclique bekomme sie dagegen Qualität satt Billigware. "Es ist vielleicht nicht immer up to date, aber man weiß zumindest, dass die Kleider vorher gut gepflegt wurden", betont sie.

Sich ganz vom Reiz des Neukaufs lösen, das möchte Bianca Blümmel trotz des nachhaltigen Hobbys aber dennoch nicht. Doch seit den Tauschpartys habe sich der Kleiderkonsum der 35-Jährigen reduziert. "100 bis 300 Euro im Monat sind es aber immer noch", verrät sie. Vor allem "Basics" - wie Winterjacke oder Schuhe - kauft sie nach wie vor lieber von der Stange. Doch jetzt ist sie die Kleiderberge ihrer Freundinnen eifrig am Durchforsten - und nennt nach der kleinen Wühlschlacht stolz einen Poncho, eine Sommerhose, einen karierten Rock und einen Kimono ihr Eigen.

Für ihre Mutter Jutta Blümmel ist es dagegen weniger die Entdeckung, als das Event selbst, dass sie an der Tauschparty reizt. "Es macht einfach Spaß, sich gegenseitig in vertrauter Atmosphäre zu beraten. Und man traut sich mehr. Ich probiere Kleider an, die ich im Laden niemals anrühren würde." Nichts geht mehr mit nach Hause, lautet die Devise der 58-Jährigen. Findet eine Bluse keinen neuen Besitzer, geht sie an Bedürftige oder landet in der Altkleidersammlung. Vor allem für die alleinerziehenden Mütter in der Clique hat der Klamottentausch aber noch einen weiteren Vorteil: "Er spart mir unheimlich viel Geld. Immer neue Hosen und Pullover kaufen? Das kann ich mir nicht leisten", verrät Rebecca Deimel. Im Gegensatz zu Online-Kleider-Börsen aber weiß sie beim Treff unter Freundinnen ganz genau, aus welchen Händen die Second-Hand-Ware stammt.

Und obschon die gebrauchten Kleider den Besitzer wechseln: Niemals trennt man sich so ganz. "Manches wurde auch wieder zurückgetauscht. Es gibt auch ein, zwei Pullis, die werden von Party zu Party rumgereicht, die hat bestimmt schon jeder mal gehabt", verweist Jerilow auf den ständigen Stoffwechsel. Doch ob man sich wirklich so einfach von den einst geliebten Kleidern lösen kann? "Es ist doch eine Freude, zu teilen", findet Manuela Arlt - und blickt doch etwas melancholisch auf ihren alten Trenchcoat, der viele Jahre im dunklen Schrank hing. Rücktausch nicht ausgeschlossen.