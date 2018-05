Von Alesander R. Wenisch

Die Maschinen rattern. Ununterbrochen. 150 Jugendliche sitzen hier in Reihen, jeder an einer Nähmaschine. Salha Dallala geht durch die Reihen und hilft den Jüngeren. Vor einigen Jahren saß Salha selbst noch hier. Hat das Handwerk der Näherin gelernt - und noch viel mehr: sich ein eigenes Leben aufzubauen.

Damit hat Salha das große Los gezogen. Denn nichts sah danach aus, dass die 25-Jährige einmal mit ihren Geschwistern in einer eigenen Wohnung leben würde, einen Job bekommen sollte, geschweige denn eine kleine Karriere machen könnte. Salha kommt aus einfachen Verhältnissen. Über ihre Eltern spricht sie nicht; aber es wird klar, dass sie mit ihnen keinen Kontakt mehr hat. Mit 17 hat sie, wie viele ihrer Altersgenossen, die Schule hingeworfen, weil das angestrebte Abitur nicht erreichbar war.

Doch die Schule abzubrechen ist in Tunesien keine wirklich gute Idee. Weil es hier kein System wie die Mittlere Reife oder den Weg der Berufsausbildung gibt, landen viele "Abbrecher" auf der Straße, verdingen sich mit Gelegenheitsjobs oder auf dem Schwarzmarkt. 35 Prozent aller Jugendlichen in dem nordafrikanischen Land sind arbeitslos. Zwar gibt es ein Gesetz, wonach man nach einem Schulabbruch eine Lehre anfangen muss - aber es fehlen Stellen. Obwohl im Land Klempner, Automechaniker oder Elektriker händeringend gesucht werden. Oder eben Näherinnen.

Haben sich bei der Arbeit lieben gelernt und schauen jetzt in eine gemeinsame Zukunft: Salem Fadhloun (l.) und Haifa Sassi.

Das macht diese Halle, in der 150 junge Leute konzentriert über ihren Nähmaschinen sitzen, so besonders. Die Firma Sartex versucht, die klaffende Lücke im Bildungssystem zu schließen. Natürlich nicht ganz uneigennützig. Sartex ist einer der größten Jeanshersteller in Tunesien, produziert an mehreren Standorten im Land für den internationalen Markt. Lacoste, YSL, Calvin Klein oder Hugo Boss sind die Kunden des Familienbetriebs. Darum braucht Sartex gut ausgebildete und motivierte Mitarbeiter.

Die Mitarbeiter der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) haben Rachid Zarrad auf die Idee gebracht: Seit 2014 bildet Sartex seine Mitarbeiter einfach selbst aus. Die Halle in Monsastir, zwei Autostunden südlich der Hauptstadt Tunis, ist mit ihren 150 Arbeitsplätzen die einzige Lehrwerkstatt dieser Art - in ganz Afrika; Vorbild ist ein deutscher Exportschlager: Das duale Ausbildungssystem.

Die Unternehmerfamilie Zarrad ist, wenn man so will, vom alten Schlag. Sie fühlt sich verantwortlich für ihre Mitarbeiter. Darum sitzen die Jugendlichen auch nicht nur an den Maschinen und produzieren zum Profit des Unternehmens; sie bekommen auch wie in einer Berufsschule Unterricht: etwas Mathe, etwas Rechtschreibung, Kommunikation. "Wir sind eine Familie. Man behandelt sich hier mit Respekt", betont Rachid Zarrad. Jeder Azubi bekommt ein kleines Gehalt von 150 Dinar (50 Euro) und vor allem: kostenlos Unterkunft und Verpflegung. 500 jungen Leuten hat Sartex so eine Perspektive gegeben, viele von ihnen hat das Unternehmen wortwörtlich von der Straße geholt.

So auch Salha, die in einem kleinen Straßencafé - die hier im Hinterland voll sind mit jungen Leuten, die die Zeit totschlagen - von der Ausbildung bei Sartex hörte. Also ist sie hingegangen, hat geklingelt - und ihre Chance bekommen. Sie sei hier gut behandelt worden, sagt sie. Und weil sie dies ungefragt erwähnt, kann man vermuten, dass dies in ihrem bisherigen Leben nicht immer so war. Nach der Ausbildung stieg sie direkt auf und ist heute mit 25 selbst Ausbilderin der jungen Näherinnen.

Hintergrund DIE GIZ Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) leistet weltweit Entwicklungshilfe. Mit rund 19.500 Mitarbeitern ist das Bundesunternehmen in etwa 120 Ländern aktiv - also fast überall. 70 Prozent des Personals in den Einsatzländern besteht aus nationalen Mitarbeitern. Die GIZ ist keine Spendenorganisation. Alle Projekte beruhen auf einem konkreten [+] Lesen Sie mehr DIE GIZ Die Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) leistet weltweit Entwicklungshilfe. Mit rund 19.500 Mitarbeitern ist das Bundesunternehmen in etwa 120 Ländern aktiv - also fast überall. 70 Prozent des Personals in den Einsatzländern besteht aus nationalen Mitarbeitern. Die GIZ ist keine Spendenorganisation. Alle Projekte beruhen auf einem konkreten Auftrag - durch die deutsche Bundesregierung; Hauptauftraggeber ist das Entwicklungsministerium. 2016 betrug das Geschäftsvolumen der GIZ rund 2,4 Milliarden Euro. Davon entfielen 2,3 Milliarden auf Bundesministerien und andere öffentliche Auftraggeber aus Deutschland. In Tunesien: Eigentlich sollte das Büro der GIZ in Tunesien 2010 geschlossen werden. Doch dann kam die Arabische Revolution und alles wurde anders. Heute ist Tunesien ein Land im Aufbruch und die 230 nationalen und 55 internationalen Mitarbeiter des GIZ-Büros betreuen mehr als 40 im ganzen Land verteilte Projekte. Schwerpunkte werden auf die wirtschaftspolitische und die demokratische Entwicklung Tunesiens gelegt. Aber auch Föderalisierung, und Regierungsführung, Schutz natürlicher Ressourcen, Energie und Klima sind große Themen. Das Gesamtbudget liegt 2018 bei rund 34 Millionen Euro.

[-] Weniger anzeigen

So viel Glück wie Salha hat in Tunesien nicht jeder. Viele wollen weg, weil sie keine Perspektive sehen. Und da ist natürlich Europa der Traum; denn wer die Heimat verlässt, geht sicher nicht in Tunesiens Nachbarstaaten Libyen oder Algerien. "Das ist unter uns Jugendlichen so eine Redewendung, wenn man nicht weiß, wie es weitergehen soll: Dann gehen wir nach Europa!" Wirklich ernsthaft daran gedacht hat sie aber nie, erzählt Salha Dallala.

Im Gegensatz zu Salem Fadloun. Drei Mal zog der schüchterne junge Mann Richtung Norden an die Küste. Sein Plan: Als blinder Passagier auf ein Containerschiff nach Italien. Aber er kam nicht durch die Kontrollen an den Häfen. Einmal saß er schon auf einem Schiff, dann kamen die Leute vom Zoll. In letzter Minute konnte Salem flüchten, ohne geschnappt zu werden. Und damit begrub er seinen Traum von Europa.

Heute arbeitet auch der 29-Jährige bei Sartex. Schneidet Stoffe zu. Es ist eine einfache Arbeit. Aber Salem ist zufrieden. Auch, weil er hier in der Firma seine Frau Haifa Sassi gefunden hat. Die beiden haben einen sechs Monate alten Jungen, bauen gerade ihr Haus. Würde er noch einmal flüchten? Salem schüttelt den Kopf. Er sei hier angekommen, hier wolle er bleiben.

Und so erfüllt Sartex gemeinsam mit der GIZ eine Forderung, die auch politisch in Deutschland immer wieder gestellt wird: Den Leuten muss vor Ort geholfen werden, ihnen eine Perspektive aufgezeigt werden - damit sie letztlich keinen Grund mehr haben, nach Europa zu flüchten.

Früher, unter Diktator Ben Ali, waren die Menschen in Tunesien versorgt - der Staat organisierte die Jobs. 2010 haben sich die Tunesier Freiheit und Demokratie erkämpft - und müssen sich um ihre Existenz nun selbst kümmern.

Doch selbst die, die formal gut ausgebildet sind, haben kaum Perspektiven. Das tunesische Bildungssystem spuckt jede Menge Ärzte, Architekten, Ingenieure aus - die der Markt aber gar nicht braucht. Darum hat die GIZ zusammen mit Frankreich in Tunis eine Art Arbeitsvermittlung eingerichtet - in der Arbeitgeber und Jobsuchende vernetzt werden. Klingt einfach, die tunesische Verwaltung ist damit aber überfordert.

Gefördert und unterstützt werden aber auch Menschen, die sich mit ihrer eigenen Geschäftsidee selbstständig machen wollen. So wie Leith Tlemçani. Der 37-Jährige macht in Kräuter. Mitten auf dem Land hat er Plantagen angelegt: Dill, Minze, Petersilie. In einer beeindruckenden Fabrikhalle wird die frische Ernte getrocknet, verpackt - und geht direkt nach Europa. Sogar den Bio-Anbieter "Lebensbaum" konnte der junge Mann als Kunden gewinnen.

Wichtiger aber als die kleine Erfolgsgeschichte des Biobauern ist seine Einstellung. Zehn Jahre hat er in Paris gelebt und Lebensmitteltechnik studiert, zuletzt als Uni-Dozent gearbeitet. Er hätte auch dortbleiben können. Aber nach der Revolution zog es ihn zurück nach Tunesien. "Ich will hier etwas bewegen, will, dass sich etwas verändert", sagt er. Und so hat er sein Unternehmen HerbiTech ganz bewusst in einer ländlichen Region im Westen angesiedelt. "Es war verrückt, hier anzufangen. Meine Eltern haben mir auch abgeraten", erzählt er.

Doch Tlemçani wollte "nahe an der Produktion sein", sagt er. Und: Der Staat fördert Unternehmen, die sich in strukturschwachen Regionen ansiedeln. Wer hier Jobs schafft, zahlt keine Steuern. Und so hat HerbiTech mittlerweile 27 Angestellte, alle aus der Nachbarschaft, und will weiter wachsen. Der Bio-Markt boomt, weiß Tlemçani. Für 2019 will der Jungunternehmer seine Belegschaft verdoppeln. 50 Menschen will er einen guten Grund geben, hier zu bleiben.