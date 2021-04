Von Rolf Kienle

Er war ein feinsinniger Intellektueller mit viel Gespür für die Kultur: Carl Theodor, Kurfürst der Pfalz. Er liebte die Musik und das Flanieren. Nach einem der Opernabende in seinem Schloss in Schwetzingen pflegte er durch den weitläufigen Lustgarten zu spazieren und den musikalischen Genuss des Abends ausgiebig – heute würde man sagen – zu reflektieren. Schließlich hatte er für viel Geld einen Schlossgarten anlegen lassen, der mit Europas Fürstenhäusern mühelos mithalten konnte. Das war große Gartenkunst. Dafür, dass er während eines abendlichen Spaziergangs einmal bis auf die Unterhosen ausgeraubt wurde, konnte der Garten nichts.

Viele Dichter, Philosophen und Musiker, von Voltaire bis Mozart, reisten damals nach Schwetzingen und ließen sich beim Lustwandeln inspirieren. Einer von ihnen war ein gewisser Charles Burney, ein englischer Schriftsteller, der über den jungen Wolfgang Amadeus Mozart schrieb. Burney hielt damals, 1771, fest: "Wenn Sie im Sommer das Schwetzinger Theater nach der Oper verlassen und in den kurfürstlichen Garten gehen, werden Sie den herrlichsten, großartigsten Ausblick sehen, den man sich vorstellen kann." Sie, die Besucher, hatten alle eines gemeinsam: Sie flanierten genussvoll durch den Garten.

Flanieren ist nichts für Anfänger. Das will gelernt sein. Denn man geht ohne Ziel auf eine kleine Entdeckungsreise. Das Ziel ist, wenn überhaupt, das Entdecken. Es geht nicht darum, in einer dauerbeschleunigten Welt zu Fuß flott von A nach B zu kommen. Wer keine Zeit hat, kann auch nicht Flanieren. Nennen wir es Spazierengehen, das kommt fast auf das gleiche raus. Corona-Krise und Homeoffice haben dem Spaziergang ja eine unerwartete Renaissance beschert: Die Lockdown-Runde ist die einzig verbliebene soziale Aktivität, die unter gewissen Auflagen noch erlaubt bleibt.

Aber so einfach ist es nicht: Wer in diesen schönen Frühlingstagen vor die Tür tritt, um Sonne zu tanken und frische Luft zu atmen, der ist noch kein Flaneur, weil er nicht aufs Entdecken aus ist. Elke Schmid, Trainerin für die Kunst des Gehens, sieht das so: Je schneller man geht, desto mehr nehme man nur das Hässliche wahr. Wenn man aber langsam gehe, wie beim Flanieren, transformiere sich vieles in etwas Schönes oder man entdecke plötzlich etwas Schönes in Kleinigkeiten, die man sonst gar nicht sehe. Schmid hat gemeinsam mit dem Philosophen Thomas Schütt das Projekt Ecoleflaneurs gegründet, mit dem sie anderen das Gehen nahe bringen wollen.

Aber können wir nicht fast von Kindesbeinen an gehen? Seit wir uns gerade auf zwei Beinen halten? Klar können wir das, aber wir verlernen das richtige Gehen auch wieder, sagt Trainerin Schmid. "Wir werden früh in stabile Schuhe gesteckt" und seien kaum mehr in der Lage, unsere Reflexzonen an der Fußsohle zu bedienen. Sie empfiehlt daher eine Art Minimalschuh, der am wenigsten Hilfe beim Gehen gibt. Der Fuß sei die Basis. Mit dem richtigen Gehen arbeiten wir auch an unserer Mobilität, was im Alter von zunehmender Bedeutung ist. "Eine Prävention gegen das Stolpern." Elke Schmid gibt in Berlin und Stuttgart, in Unternehmen und Hotels Geh-Kurse (www.gutgehen.com), bei denen sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bewusstes Gehen beibringt. Das Problem vieler Berufstätiger: Sie sitzen am Schreibtisch und nehmen die Oberkörperbewegung kaum mehr wahr. Auch nach dem Aufstehen behalten wir die steife Haltung bei. Mehr noch: Vielen Menschen ist das Gehen abhandengekommen.

Ganz grundsätzlich spielen Kilometerleistung oder sportive Ansätze keine Rolle. Sondern nur die moderate Bewegung. Jeder hat bekanntlich seinen ganz individuellen Körper mit seiner eigenen Körperachse und damit seine Gesamtkörperbewegung. Die gilt es, wahrzunehmen und zu trainieren; beim (richtigen) Gehen betätigen wir 700 Muskeln. So bringt man nicht nur den Organismus in Schwung, sondern arbeite auch noch an seinem persönlichen Auftreten – es fördere unser Selbstbewusstsein, sagt Schmid. Kommt der Organismus in Schwung, hat auch unser Immunsystem was davon. Die Trainerin rät, die Schrittlänge zu verkürzen und dafür etwas breiter zu gehen.

Gleichzeitig sollen wir entschleunigen. "Ich bin eine Verfechterin des Langsamgehens." Man entdeckt andere Dinge. Das setzt allerdings voraus, dass man beim Gehen schweigt. Hitzige Diskussionen über die Politik oder die Welt sollte man unbedingt vermeiden, weil sie ablenken. Interaktion schadet nur. Je mehr man geht, umso besser, selbst wenn es jeweils nur kleine Gänge sind, die man in den Tagesablauf integriert. Beim Spazieren ist man mit sich selbst unterwegs. Sieht man etwas Schönes, sollte man stehen bleiben und es genießen. So wird es wohl auch Kurfürst Carl Theodor seinerzeit gehalten haben. Es sind übrigens mehr Frauen als Männer, die sich mit Körper und Gesundheit und damit dem Gehen beschäftigen. Männer sehen das durchweg sportlich, was dem Entschleunigen eher entgegenwirke.

"Gehen tut gut", sagt auch der Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin, Professor Markus Haass, Chefarzt am Mannheimer Theresienkrankenhaus. Es hat einen Trainingseffekt, selbst wenn wir beim Gehen bei gerade mal 30 Prozent unserer Maximalleistung bleiben. Aber Spazierengehen habe eine gesundheitsfördernde Wirkung, weil es den Kreislauf in Schwung bringt. Der Effekt werde gerne unterschätzt. "Gehen erhält uns unsere Leistungsfähigkeit und verbessert das Lebensgefühl", sagt Haass. Dies auch deshalb, weil die Eindrücke beim Gehen unsere Seele freischalten. Gehen sei zudem ein gutes Gehirntraining. Das läuft unterbewusst ab; gleichwohl vollbringe unser Gehirn beim Gehen "eine ganz ordentliche Rechnerleistung." Haass selbst zählt sich eher zu den ambitionierten Wanderern und Radfahrern, aber er ist froh über die derzeit große Zahl von Menschen aller Altersgruppen, die sich in diesen Frühlingstagen fleißig draußen bewegen. Menschen, die viel gehen, haben es auch im Alter leichter. Stubenhocker, vermutet er, gebe es gerade immer weniger.

Früher, zu Kurfürsts Zeiten, war das Promenieren Sache des Hofadels. Das normale Volk spazierte nicht; es ging von A nach B. Von 1780 bis 1850 dauerte es der Kulturanthropologin Gudrun M. König zufolge, bis sich auch im Bürgertum das Flanieren etabliert hat. Eine emanzipatorische Errungenschaft. Gärten wurden für das Volk geöffnet oder sogar angelegt. Unzählige Maler verewigten das Flanieren in ihren Werken; Dichter und Denker wie Søren Kierkegaard, Edgar Alan Poe oder Johann Wolfgang von Goethe (siehe Kasten unten) beschäftigten sich mit dem Spaziergang.

Und längst ist das Flanieren auch wissenschaftlich erforscht: Die Promenadologie, die Spaziergangswissenschaft, im Englischen Strollology genannt, will uns nicht vorrangig zum Spazieren motivieren, sie hat das Ziel, die Umgebung in die Köpfe der Menschen zurückzuholen. Es geht ihr um die bewusste Wahrnehmung unserer Umwelt. Und um die Reise "zu unbekannten Aspekten von wohlbekannten Landschaften ruraler oder urbaner Art". Die Promenadologie wurde in den Achtzigerjahren von dem Schweizer Stadtsoziologen Lucius Burckhardt ins Leben gerufen. Er fragte sich beispielsweise, "warum ist Landschaft schön?" und sah das wohl als Aufforderung der kognitiven Auseinandersetzung. Er sagte: "Die Spaziergangswissenschaft sucht den Ort und das Lebendige auf, versucht sich darin, das Betrachten wiederzuentdecken. Betrachten heißt, neue Blickwinkel erschließen, Sehweisen ausprobieren, Ungewohntes wahrnehmen, störende Elemente aufdecken, Fehler machen und bei sich selbst bemerken." Spazieren vor allem als Suche.

Also doch: Flanieren ist was für Fortgeschrittene, zumal für Praktiker und nichts für Theoretiker. Wenn ich nach einem Spaziergang zurückkomme und anderen vom Entdecken des Ungewohnten erzähle, darf ich mich dann zu den Fortgeschrittenen zählen? Vermutlich ja. Aber Obacht – nehmen wir ein anderes Beispiel: Wer durch die Fußgängerzone schlendert und bemerkt, dass hier ein neues Geschäft aufgemacht hat und dort ein Fastfood-Laden, darf der sich schon bei den Praktikern einreihen? Eher nicht. Aber wir wollen es ja nicht auf die Spitze treiben.

Spazieren ist nicht zu verwechseln mit Wandern. Wandern ist eine Sportart und unterscheidet sich im Wesentlichen durch die Dauer. Gewandert wird generell länger als ein Spaziergang dauert. Eine Wanderung ist eine Angelegenheit von mehreren Stunden; außerdem wird sie üblicherweise in schnellerer Gangart bewältigt. Und in Zeiten der Pandemie, da Sportvereine und Fitnessstudios geschlossen bleiben, ebenfalls sehr im Trend. Die Naherholungsgebiete rund um die Städte sind voller Wanderer-Familien, die mit Picknick im Rucksack die ausgeschilderten Wege erkunden. Entlang der Bergstraße, hinauf zum Königstuhl, im Kraichgau und im Odenwald. Tourismus Marketing Baden-Württemberg registriert eine "spürbare Zunahme" von Wanderern auf den Wanderwegen des Landes. Zahlen dazu gibt es nicht. Lediglich der Nationalpark Schwarzwald hat die Zunahme von über 50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum gezählt. Aber das ist eine andere Geschichte.

Zurück zum englischen Schriftsteller Charles Burney, der sicher war, dass Mozart im Schwetzinger Schlossgarten reichlich Inspiration für seine Musik fand, für die "Zauberflöte" beispielsweise. Das sagt ein Landsmann von Burney, der heute in dessen Rolle schlüpft und Gäste durch den Schwetzinger Schlossgarten führt. Ganz entspannt und doch spannend. Es ist ein gewisser Martin Griffiths, einst Chef der Band "Beggars Opera" und mit dem Song "Time Machine" bekannt geworden. Der muss es wissen.

OSTERSPAZIERGANG

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche

durch des Frühlings holden, belebenden Blick.

Im Tale grünet Hoffnungsglück.

Der alte Winter in seiner Schwäche

zog sich in rauhe Berge zurück.

Von dorther sendet er, fliehend, nur

ohnmächtige Schauer körnigen Eises

in Streifen über die grünende Flur.

Aber die Sonne duldet kein Weisses.

Überall regt sich Bildung und Streben,

alles will sie mit Farbe beleben.

Doch an Blumen fehlt’s im Revier.

Sie nimmt geputzte Menschen dafür.

Kehre dich um, von diesen Höhen

nach der Stadt zurückzusehen!

Aus dem hohlen, finstern Tor

dringt ein buntes Gewimmel hervor.

Jeder sonnt sich heute so gern.

Sie feiern die Auferstehung des Herrn,

denn sie sind selber auferstanden.

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern,

aus Handwerks- und Gewerbesbanden,

aus dem Druck von Giebeln und Dächern,

aus der Straßen quetschender Enge,

aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht

sind sie alle ans Licht gebracht.

Sieh nur, sieh, wie behend sich die Menge

durch die Gärten und Felder zerschlägt,

wie der Fluss in Breit und Länge

so manchen lustigen Nachen bewegt,

und, bis zum Sinken überladen,

entfernt sich dieser letzte Kahn.

Selbst von des Berges ferner Pfaden

blinken uns farbige Kleider an.

Ich höre schon des Dorfs Getümmel.

Hier ist des Volkes wahrer Himmel.

Zufrieden jauchzet gross und klein:

Hier bin ich Mensch, hier darf ich’s sein!

(Aus Johann Wolfgang von Goethes (1749-1832) "Faust. Der Tragödie erster Teil", vor dem Tor, Osterspaziergang. "Faust" gilt als das bedeutendste und meistzitierte Werk der deutschen Literatur.)