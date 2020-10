Riesige Dimensionen: Gleich mehrere Verpackungsstationen wie diese beherbergt das rund 80.000 Quadratmeter große Amazon-Logistikzentrum in Frankenthal. In der Spitze werden bis zu 500.000 Artikel am Tag versendet. Foto: Mirko Müller

Von Tim Müller

Frankenthal. Stolz zeigt der junge Logistikangestellte mit gelber Signalweste und Mundschutz sein Tablet. Kleine Punkte wandern schnell und regelmäßig über den Bildschirm. "Man kann den Weg jedes Roboter-Regals in Echtzeit nachverfolgen", erklärt er lächelnd. Seit zwei Jahren arbeite er hier – im Frankenthaler Logistikzentrum des globalen Versandriesen Amazon. Und er freue sich immer noch jeden Tag über seinen Arbeitsplatz. Seinen Namen will der Angestellte trotzdem lieber nicht nennen.

Es ist eine seltsame Ambivalenz, die sich beim Besuch des Amazon-Standorts in Frankenthal auftut. Überall wird geduzt und gelächelt, alle grüßen freundlich. Die Laune der Angestellten verblüfft, denn immer wieder gerät das Unternehmen wegen seiner harten Gangart gegen Gewerkschaften und wegen schlechter Arbeitsbedingungen in die Schlagzeilen – so auch in Frankenthal.

Unter dem Motto "Peter ist einer von uns!", versammelten sich Anfang Juli Gewerkschaftsvertreter von Verdi vor dem Eingang des Standortes. Sie kritisierten die Kündigung von Peter Fritz. Protestpostkarten wurden verteilt und Unterschriften gegen die Entlassung gesammelt. Die Geschäftsführung hatte Fritz am 19. Juni die Kündigung übergeben – ohne Angabe von Gründen. Erst Tage später erfuhr er, dass er wegen dreimaligem Zuspätkommens zum 31. Juli das Unternehmen verlassen müsse.

Fritz selbst sagte zu seiner Kündigung gegenüber dem Frankenthaler Wochenblatt: "Ich war immer bereit einzuspringen und habe viele Überstunden gearbeitet. Ich hätte nicht gedacht, dass ich wegen weniger Minuten jetzt gekündigt werde und bin total enttäuscht."

"Wir reden hier insgesamt über eine Handvoll Minuten in fast zwei Jahren", erklärt David Koch, Gewerkschaftssekretär im Verdi Bezirk Pfalz und Betreuer von Amazon Frankenthal. Die Reaktion des US-Unternehmens sei völlig überzogen, passe aber zu anderen Berichten über den Umgang des Online-Versandhändlers mit seiner Belegschaft.

"Das ist nicht nachvollziehbar und Unsinn", pariert Amazon-Pressesprecher Thorsten Schwindhammer gegenüber der RNZ die Kritik der Gewerkschaft. Der Kündigung seien gute Gründe vorausgegangen wie mehrfache Unpünktlichkeit, unentschuldigtes Fehlen sowie das nicht Einreichen von Krankmeldungen. Auch nach mehrmaligen Aufforderungen und Warnungen sei keine Verhaltensänderung seitens des Mitarbeiters eingetreten.

Es steht Wort gegen Wort – wer im Recht ist, bleibt ungeklärt. Was allerdings feststeht: Amazons Verhältnis zu den Gewerkschaften ist kompliziert. Exemplarisch dafür steht der Dauerstreit, den sich das Unternehmen mit Verdi leistet: Amazon-Mitarbeiter werden bisher nicht tariflich vergütet. Ihre Bezahlung orientiert sich am Flächentarifvertrag für die Logistikbranche. Verdi verlangt aber die Anerkennung der regionalen Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels – wo deutlich besser bezahlt wird. Dagegen argumentiert das Unternehmen, dass die Mitarbeiter Tätigkeiten der Logistikbranche ausüben und nicht des Einzelhandels. Klar ist: Mit dem Tarifvertrag des Einzelhandels würden die Mitarbeiter teurer werden.

Eine Mitarbeiterin räumt ankommende Ware in vollautomatische Roboter-Regal ein. Foto: Müller

Bei Amazon in Frankenthal ist es laut: Ununterbrochen rasen große Plastikwannen mit verschiedensten Artikel über Rollbänder an der Decke zu den jeweiligen Packstationen – alles voll automatisch. Mitarbeiter sortieren sie dann mit geübten Handgriffen in gelbe selbstfahrende Lager-Regale oder direkt in die bekannten Päckchen mit dem Lächeln. Die Abläufe gehen Hand in Hand, und wirken oft hektisch. Kein Wunder: Vor der Lagerhalle warten bereits rund zwei dutzend Lkw, die noch entladen werden müssen.

Ein Leistungssoll hätten die rund 2100 Amazon-Angestellten in Frankenthal nicht zu erfüllen, so Pressesprecher Schwindhammer. Jeder gebe hier einfach, jeden Tag sein Bestes. Frei nach dem Motto von Amazon-Gründer Jeff Bezos: "Es ist immer Tag eins, denn Tag zwei bedeutet Stillstand." Und so betont Schwindhammer immer wieder, wie gut doch das Verhältnis zu Belegschaft und Betriebsrat bei Amazon sei – spricht von einer "großen Familie". Freundlich nickt er jedem Mitarbeiter zu, der seinen Weg kreuzt, und grüßt ihn mit einem kollegialen "Du".

Zu einem ganz anderen Schluss kommt das Open Markets Institute: Die US-amerikanische Denkfabrik veröffentliche Anfang September einen Lagebericht zu den Arbeitsbedingungen bei Amazon in den USA. Das Ergebnis: Der Versandhändler spioniert seine Angestellten per Videoüberwachung aus, sanktioniert Leistungsabfall mit Lohnstrafen und behindert massiv Gewerkschaftsarbeit. Der Internationale Gewerkschaftsbund (IGB) kürte Amazon sogar zum "schlechtesten Arbeitgeber der Welt". Der Dachverband von Gewerkschaften rund um die Welt fordert schon lange ein deutlich härteres Vorgehen der Nationalstaaten gegenüber dem Weltkonzern.

In Europa sieht die Situation etwas anders aus: Strenge Arbeitsschutzgesetze und stärkerer Datenschutz verhindern solche drastischen Zustände wie in den USA. Dennoch warnt Verdi davor, dass sich die Arbeitsbedingungen bei Amazon auch hier im Zuge der Corona-Krise verschlechtern könnten.

Vor dem Logistikzentrum in Frankenthal warten Lkw-Anhänger auf ihre Ladung. Foto: Müller

So berichtete im Juni ein anonymer Angestellter des Versandunternehmens in Deutschland gegenüber dem Spiegel von seinen Erfahrungen während der Pandemie. Ein "System des Drucks" habe Amazon auf allen Ebenen errichtet, so der Logistiker. Er selbst sei direkt nach einer Knie-Operation gedrängt worden, sofort wieder Höchstleistung zu bringen. Den Menschen hinter dem Arbeitnehmer sehe das Unternehmen nicht.

Amazon ist das Unternehmen, das von der Corona-Krise wohl am stärksten profitiert. War eine Aktie des Versandriesen zu Beginn der Pandemie knapp 1700 Euro wert, kletterte sie bis Anfang September auf fast 3000 Euro und pendelte sich schließlich bei rund 2700 Euro ein. In den vergangen Tagen stieg sie jedoch wieder auf über 2900 Euro. Andere Tech-Giganten wie Google oder Apple erblassen bei diesem Kursplus vor Neid. Mit einem geschätzten Privatvermögen von umgerechnet über 144 Milliarden Euro gilt Amazon-Gründer Bezos zudem als reichster Mensch der Welt – auf Platz zwei: Bill Gates mit rund 93 Milliarden Euro.

Doch Corona setzte Amazon auch unter Druck: Lieferengpässe, regionale Versandstopps und teils heftige Kritik von Kunden häuften sich zu Beginn der Pandemie. "Während des Lockdowns im April haben wir hier in Frankenthal 500.000 Sendungen am Tag bearbeitet", erklärt Pressesprecher Schwindhammer, "mehr ging nicht." Amazon musste reagieren. Die Folge: Ein riesiger Einstellungsschub. Allein in den USA schrieb das Unternehmen 100.000 Stellen aus, in Deutschland immerhin 2000; nach Frankenthal kamen 300 neue Mitarbeiter.

Das rund elf Fußballfelder große Logistikzentrum am Rande der Stadt offenbart auch eine andere Welt des Konsums: Paletten voller Hundefutter stehen neben Garten-Swimmingpools, rechts davon ein Stapel Fleischwölfe. "Das waren unsere absoluten Bestseller während des Sommers", erzählt Schwindhammer. Währenddessen wird auch schon die nächste Fuhre angeliefert – diesmal sind es Kaffeekapseln. Corona verändert eben auch die Kaufgewohnheiten der Deutschen.

Für die Amazon-Mitarbeiter vor Ort ist ebenfalls einiges anders. Direkt am Werkseingang wird das schon deutlich: Angestellte kontrollieren mit Wärmebildkameras die Körpertemperatur ihrer Kollegen beim Betreten. Gibt es Abweichungen von der Norm, wird der Einlass verwehrt und genauer hingeschaut. "Wir haben viel getan, um Infektionen zu verhindern", sagt Pressesprecher Schwindhammer. Es ginge schließlich um die Gesundheit der Mitarbeiter. Natürlich habe es Covid-19-Fälle im Logistikzentrum gegeben, aber nicht viele, erklärt er. Genaueres bleibt jedoch Verschlusssache.

Der IGB kürte Amazon zum „Schlechtesten Arbeitgeber der Welt“. Foto: RNZ-Repro

Nach Angaben von Verdi sei der entlassene Amazon-Angestellte Fritz wegen solch einer Unregelmäßigkeit beim Messen am Halleneingang einmal zu spät gekommen – und wurde dafür abgemahnt. Laut Gewerkschafter Koch gelte solch ein Fall allerdings nicht als Verspätung, da es sich bei der Temperaturmessung um eine Arbeitsschutzmaßnahme handle und damit bereits zu Arbeitszeit zähle. Bei Fritz’ Entlassung ginge es vielmehr darum, ihn als aktiven Gewerkschafter loszuwerden. Amazon dementiert das: Man respektiere das Recht der Mitarbeiter in einer Gewerkschaft aktiv zu sein, so das Unternehmen.

Zuletzt fiel der Versandhändler jedoch mit einer Stellenausschreibung im Internet auf, die Gegenteiliges nahelegt. Das Jobangebot: Intelligence Analyst, zu Deutsch etwa "Geheimdienstanalyst". Zu den Aufgaben des zukünftigen Mitarbeiters gehörte laut Ausschreibung, über "sensible Themen Bericht zu erstatten". Dazu zähle auch die "Bedrohung durch Gewerkschaften gegenüber dem Unternehmen". Kurze Zeit später verschwand die Stellenausschreibung wieder – zu spät, einige Aktivisten hatten sie bereits verbreitet. Nach einem Aufschrei im Netz teilte Amazon mit, dass die Ausschreibung nicht korrekt gewesen und deshalb gestrichen worden sei.

Doch die bizarre Stellenausschreibung zieht weiter ihre Kreise – bis ins Europa-Parlament. Eine Gruppe von 36 EU-Abgeordneten um die französische Politikerin Leïla Chaibi verlangt nun in einem offenen Brief an Amazon-Chef Bezos Klarheit über den Hintergrund des Jobangebots. In dem Schreiben heißt es: "Wir hinterfragen mit großer Sorge Ihre Absichten: Zielt die Überwachung von Amazon absichtlich auf Gewerkschafter, Amazon-Arbeitnehmer sowie politische Vertreter ab, die möglicherweise Kritik an Aktivitäten äußern könnten?"

Zurück in Frankenthal: "Die Leute sollen sich lieber vor Ort selbst ein Bild von Amazon machen", erklärt Pressesprecher Schwindhammer. Im Hintergrund überwacht währenddessen ein Angestellter vor neun mannshohen Computerbildschirmen, dass auch alle Abläufe im Logistikzentrum reibungslos vonstattengehen. Man wolle bald wieder Führungen anbieten, fügt er hinzu. Dann unterbricht ihn ein Kollege: "Thorsten, hast du später kurz Zeit?" Klar, erwidert Schwindhammer lässig. "Bei einem Kaffee in der Kantine?"

