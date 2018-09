Von Marion Gottlob

Es herrschte das Tohuwabohu eines kleinen Volksfestes, niemand hörte so recht dem anderen zu. So war es auch in dem Café, in dem eine unbekannte Autorin eine eigene Geschichte vorlesen durfte. Die Menschen plauderten, die Kaffeemaschine ratterte, es war richtig was los. Sobald sie den ersten Satz ihrer Geschichte vorgelesen hatte, wurde es mucksmäuschenstill. Der Satz lautete: "Ich bin einsam."

Einsamkeit! Es ist ein Problem und Tabu der Moderne. Bei Fragen zum Thema zucken Menschen zusammen, peinlich berührt und erschrocken. Nicht jeder möchte sich zu dem Thema so gerne äußern. Es wirkt fast so, als wäre es eine ansteckende Krankheit. Meine Bitte, mit einer Selbsthilfegruppe über das Thema sprechen zu dürfen, wehrt deren Leiterin vehement ab: "Das leite ich nicht weiter - das macht zu traurig. Das möchte ich niemandem zumuten."

Was ist Einsamkeit? Schüler des Heidelberger Kurfürst-Friedrich-Gymnasiums sehen das sehr differenziert. Hannah (17) sagt: "Es ist ein Gefühl der Isolation." Und dieses sei unabhängig davon, ob man sich unter Menschen befindet oder nicht. Man kann sich auf einer Feier mit Tausenden von Menschen genauso einsam fühlen wie allein im eigenen Zimmer. Vor allem ist Einsamkeit ein Zustand, den man zumeist nicht freiwillig gewählt hat.

Florian Barth, Pfarrer der Kapellengemeinde in Heidelberg, sagt: "Einsamkeit zählt zu den größten Problemen des 21. Jahrhunderts." Niemand ist geschützt. Es trifft reiche wie arme Menschen. Gründer oder Leiter von Unternehmen werden ähnlich von Einsamkeit gequält wie die Reinigungskraft oder der Flüchtling. Kinder und Jugendliche fühlen sich genauso wie Erwachsene oder Senioren einsam. Es ist ein Gefühl, als ob man andere Menschen nie mehr erreichen könnte, obwohl sie da sind - aber man kann sich ihnen mit den eigenen Wünschen und Ängsten nicht mehr verständlich machen.

Die Gesellschaft hat sich gewandelt: Die Großfamilie als Schutzwall vor Einsamkeit gibt es nur noch selten. Pfarrer Barth erklärt: "Scheidungen und Patchwork-Familien führen zu neuen Strukturen und gewandelten Herausforderungen." Gerade Akademiker wech-seln für den Job mehrfach den Wohnort und fühlen sich dann nicht mehr zuhause. Vereine oder Kirchen bieten immer seltener Zuflucht vor der Isolation. Viele Menschen wohnen als Single allein. Und am Ende des Lebens sterben viele Menschen allein und einsam, oft im Krankenhaus, nur in Begleitung der Maschinen!

Die neuen Medien verbinden Menschen, nennen sich "sozial" - und schaffen doch gleichzeitig neue Formen der Einsamkeit. Jugendliche berichten davon: Wer sein Handy auch nur für die Zeit des Mittagessens beiseitelegt, verpasst eventuell die Aufforderung zu einem Treffen. Also trifft sich die Gruppe ruckzuck ohne denjenigen, der nicht innerhalb von wenigen Minuten geantwortet hat. Das wäre vielleicht gar nicht so schlimm - aber über die neuen Medien erfährt man von den Treffen der Bekannten und Freunde. Es entstehen Gefühle von Einsamkeit und Ausgeschlossensein, die ohne die sozialen Netze gar nicht vorhanden waren. Ein Jugendlicher: "Man muss mit den neuen Medien eigentlich ständig präsent sein." Ein Teufelskreis.

Ohnehin der Computer. Wer täglich ungezählte Stunden am Computer verbringt, verlernt das Miteinander. Er weiß nicht mehr, wie man sich auf andere Menschen einstellt - es mangelt an Übung. Dazu kommt: Die am Computer verbrachte Zeit fehlt später für die Partnerschaft und die Familie. Ähnlich kann es sein, wenn man zwar andere Menschen trifft, sich aber mit den Internet-Nachrichten beschäftigt - der andere fühlt sich fast zwangsläufig missachtet und eben einsam.

Die meisten Menschen empfinden zwar Phasen der Einsamkeit als unangenehm, aber irgendwie gehen sie vorüber. Doch nicht immer. Der Psychiater Professor Frank Brecht, Gründer von St. Thomas e.V. Heidelberg, ein Verein, der psychisch kranken Erwachsenen betreutes Wohnen bietet, nennt ein Beispiel: Ein 49 Jahre alter Vater von drei Kindern war glücklich verheiratet. Dann überkam ihn eine schwere Angstkrankheit. Er wurde überwältigt von der Angst, im Beruf zu versagen. Er wurde von seiner Frau mit den Kindern verlassen. Er lebt nun allein: "Ich fühle mich so einsam, dass ich abends Angst vor dem nächsten Morgen habe."

Noch ein Beispiel: Ein 50 Jahre alter Mann ist nach der Scheidung der Eltern bei seiner Mutter aufgewachsen. Diese Bindung wurde so eng, dass er bis heute keine erotische Beziehung zu einer Frau hat. Zwar ist er finanziell bestens versorgt und lebt in einer Wohnung, um die ihn viele beneiden würden - aber er fühlt sich einsam. Professor Brecht: "Einsamkeit ist ein Gefängnis, dessen Tür nur von innen geöffnet werden kann."

Auslöser von Einsamkeit können Trennung und Todesfälle, Mobbing und Arbeitslosigkeit sein. Pater Ambrosius vom Heidelberger Kloster Stift Neuburg sagt: "Wer nicht innerlich aufgeräumt hat, der wird in der Einsamkeit mit den eigenen Verletzungen konfrontiert. Das tut weh." Einige Menschen flüchten vor diesem Schmerz in sexuelle Abenteuer oder in ein übersteigertes, berufliches Engagement. Professor Brecht warnt: "Das sind meist keine Lösungen - es sind hilflose Versuche." Ein weiteres Problem: Wer sich einsam fühlt, ruft oft in anderen ebenfalls das Gefühl von Einsamkeit hervor.

Was also kann man tun? Wie findet man den Schlüssel, um das eigene Gefängnis von innen zu öffnen? Brecht sagt: "Der erste wichtige Schritt ist es, dass man zugibt und eingesteht, dass man einsam ist und darunter leidet." Erst dann kann der nächste Schritt folgen: Man sollte Hilfe suchen. Es können Familie, Nachbarn, Vereine, Treffs oder auch die Kirchengemeinde helfen - doch nicht wenige Betroffene brauchen die professionelle Hilfe eines Therapeuten. Es geht darum, die eigene Person wieder oder erstmals wertzuschätzen. "Wer sich selbst schätzt, dem werden wieder Kontakte zu anderen Menschen gelingen", so Brecht.

Pfarrer Barth beschreibt diesen Weg aus der Einsamkeit auf seine Weise: Der Gegenpol zur Einsamkeit ist die Gemeinschaft. Es kann ein Ziel sein, zwischen diesen beiden Polen eine Balance zu finden. Barth mahnt: "Jeder Mensch hat individuelle Bedürfnisse nach Allein-Sein und Gemeinschaft." Er verweist auf das Buch "Still" von Susan Cain. Sie schreibt über den Erfinder Stephen Wozniak, der den allerersten Entwurf eines modernen PCs konstruierte. 1976 gründete er mit Steve Jobs "Apple". Cain über Wozniak: "Das Auffälligste (...) ist, dass er immer für sich allein gearbeitet hat."

Stifter von Religionen suchten die Einsamkeit, um sich der Inspiration zu öffnen. Genies wie Mozart und Goethe brauchen das Alleinsein, um ihre Werke zu schaffen. In der Moderne wird jedoch der Wert der Geselligkeit oft extrem hoch bewertet (was berechtigt sein kann). Im Gegenzug wird das Alleinsein fast ausschließlich als Mangel herabgewürdigt (was problematisch ist). Im Berufsalltag führt das zu Meetings im Dauer-Leerlauf - ohne Ergebnisse, weil das Nachdenken in Ruhe fehlt, warnt Cain.

Die moderne Gesellschaft sollte, so Pfarrer Barth, Gelegenheit zum Allein-Sein wie zur Gemeinschaft bieten: Orte der Ruhe, an denen Menschen alleine sein können, ohne gleich als "einsam" abgestempelt zu werden. In der Balance zwischen Alleinsein und Gemeinschaft kann Einsamkeit zu etwas werden, was zum Leben dazugehört. Man kann dieses Alleinsein lernen und einüben und dann sogar als wohltuend empfinden. Barth: "Ich gehe fast jeden Morgen in den Wald, wo ich mit mir und den Bäumen allein bin. Ich bin in dieser Einsamkeit mir selbst ein guter Gesprächspartner, ich brauche das." Nach der Rückkehr ist er wieder sehr gerne mit anderen Menschen zusammen. Mit der Kraft und Inspiration, die er aus dem Allein-Sein geschöpft hat. Pater Ambrosius sagt: "Einsamkeit kann heilsam sein und anderen Erfahrungen eine neue Qualität und Tiefe geben. Es ist wie mit den Mitteln der Natur - es kommt auf die richtige Dosis an, ob ein Stoff zum Gift wird oder zum Heilmittel wird."