Von Steffen Rüth

Mit dem Leben, aber auch dem Tod, beschäftigen Sie sich intensiv auf "Epithymia". Woher kommt diese Todesfaszination?

Tom Schilling (überlegt lange): Wo die herkommt weiß ich nicht. Sie ist einfach da. Ich bin esoterisch genug veranlagt, dass ich glaube, sie ist über Generationen hinweg in meiner DNA verwurzelt. Das alles hat ganz viel mit einer Disposition zu tun.

Wie meinen Sie das?

Ich bin schon als Sehnsuchtsmensch auf die Welt gekommen. Ich denke, dass ich jemand bin, der ein bisschen fragiler und sensibler erscheint. Auf jeden Fall bin ich überzeugter Gefühlsmensch und jemand, der intensives Verlangen in sich trägt.

Wonach?

Nach irgendetwas, von dem ich selbst nicht weiß, was es ist.

Hatten Sie von Beginn an geplant, Ihre Sehnsüchte zum Oberbegriff des Albums zu machen?

Nein. Als ich anfing, diese Lieder zu schreiben, hatte ich mir kein Thema gesetzt. Sie kamen einfach zu mir. Die Frage, wonach genau ich mich verzehre, habe ich mir selbst intensiv gestellt. Jedoch finde ich bislang keine Antwort. Wahrscheinlich kommen die Lieder auch deshalb so ein bisschen todessehnsüchtig daher, weil ich dieses Verlangen nach etwas, nach was auch immer, nicht gestillt bekomme. Da scheint ein Mangel in meinem Inneren zu herrschen. Man sagt ja auch, es gäbe nur zwei Tragödien im Leben: Die Nichterfüllung der Sehnsüchte. Und deren Erfüllung. Manche leiden stärker daran, andere weniger.

Können Sie gar nicht benennen, wonach Sie sich sehnen?

Zu Ende gedacht ist es wohl die Sehnsucht nach dem Ankommen und dem inneren Frieden. Und das ist wahrscheinlich erst im Jenseits wirklich zu erreichen.

Vielleicht gelingt Ihnen das ja auch zu Lebzeiten noch ein bisschen.

Ja, doch, auf jeden Fall. Mein Leben ist nicht frei von innerem Frieden. Aber es wird sicher immer eine Suche bleiben. Das Streben nach dem Zustand des inneren Friedens ist mein Lebensthema. Wahrscheinlich werde ich irgendwann mit Meditation anfangen oder Zen-Buddhist werden.

Haben Sie mal ausprobiert zu meditieren?

Nein, ich bin noch ganz dem Tennis verhaftet. Ich glaube nach wie vor, dass der Sport mich erdet.

Beim Tennisspielen sind Sie also am nächsten bei sich selbst?

Ja. Weil ich auf dem Tennisplatz ganz im Moment bin und alles um mich herum vergesse. Ich bin ja so ein Grübler. Ich bin jemand, der alles zerdenkt und bei dem ständig der Kopf rattert. Die meisten meiner Gedanken verarbeite ich nachts im Traum, da passiert ganz viel bei mir. Und beim Tennis schaffe ich es, so fokussiert zu sein, dass das Rattern aufhört und ich nur darüber nachdenke, wo ich jetzt den Ball hin spiele.

Ist auch das Songschreiben für Sie eine Möglichkeit, dieses Kopfrattern in geordnete Bahnen zu lenken?

Ja! Es hilft mir, mich zu sortieren und dem ganzen Grübeln eine Sinnhaftigkeit zu geben. Der Sinn liegt dann darin, dass aus dieser Thematik, die mich beschäftigt und nicht wirklich voranbringt, wenigstens ein Lied und schließlich ein Album hervorgegangen ist. Das Schreiben hilft mir, meiner eigenen Existenz einen Sinn zu geben. Und es ist ein Ventil.

Ein Ventil wofür?

Ich war, bevor ich diese Stücke schrieb, ein bisschen in eine Sackgasse geraten. Im Beruflichen wie im Privaten ging es mir nicht so gut. Und dieser Zustand führte dazu, dass ich mir andere kreative Kanäle suchte und mich noch intensiver mit mir selbst beschäftigte. Ich wollte mir selbst wieder näher kommen, und dabei hat mir das Schreiben dieser Platte sehr geholfen.

Was für Songs wären entstanden, wäre es Ihnen besser gegangen?

Ich vermute, dass es dann gar keine Songs gegeben hätte.

Nach "Vilnius" 2017 zögerten Sie, überhaupt mit der Musik weiterzumachen...

Ich hatte nach dem Album und der Tournee einen gewissen Blues. Ich hatte das gemacht, wovon ich immer geträumt hatte, und doch stellte sich nicht das Gefühl ein, von dem ich hoffte, dass es sich einstellen würde. Da sind wir wieder bei diesem Sehnsuchtsding, von dem es für mich wohl kein Entrinnen gibt: Ein Lebenswunsch, der erfüllt wird, ist einfach das Schlimmste, das mir passieren kann (lacht).