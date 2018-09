Simon Massoth vor den Wohncontainern am Hofweg, in denen 25 ehemalige Obdachlose eine Bleibe haben. Foto: Abschlag

Von Michael Abschlag

Hockenheim. "Heute ist ein ruhiger Tag", sagt Simon Massoth. Er sitzt in "seinem Büro-Container" in der Notunterkunft "Hofweg" in Hockenheim, vor ihm ein Stapel Papiere, hinter ihm geht der Blick durch das Fenster auf einen asphaltierten Vorplatz. "Es gibt auch Tage, an denen es anders ist. An denen von Anfang an so eine Spannung in der Luft liegt und man weiß: Heute kommt es noch zum Streit. Aber zuletzt ist es meistens ruhig."

Simon Massoth ist seit einem Dreivierteljahr als Streetworker über das Deutsche Rote Kreuz Kreisverband Mannheim e.V. für die Stadt Hockenheim tätig. Vorher arbeitete er unter anderem als Arbeitsvermittler und in der Flüchtlingshilfe. Mit klassischer Streetwork, dem Besuch bei Bedürftigen auf der Straße, hat seine Tätigkeit nur wenig zu tun, erklärt er. "Ich kümmere mich um etwa hundert Personen, die in Sozialwohnungen über die Stadt verteilt sind", so Massoth. "Darüber hinaus sind derzeit etwa 25 im Hofweg untergebracht."

Dreimal die Woche hat er Sprechstunde, da kann jeder zu ihm kommen, um Hilfe bitten oder einfach von seinen Sorgen und Nöten erzählen. Inzwischen hat Massoth das Vertrauen der Bewohner gewonnen. "Als ich mein Büro eingerichtet habe, kam erst einmal gar niemand", erinnert er sich. "Dann haben sie gemerkt, dass ich sie ernst nehme und mir ihre Geschichten anhöre. Seitdem sind die Sprechstunden immer gut besucht."

Der Hofweg, erklärt er, wurde vor vielen Jahren von der Stadt eingerichtet, um Menschen, die ihre Wohnung verloren haben, eine Notunterkunft zu bieten. Die Stadt stellt diese Notunterkunft vorübergehend, längstens für 6 Monate zur Verfügung. Simon Massoths Aufgabe ist die Hilfe zur Selbsthilfe, damit die Menschen wieder auf eigenen Füßen stehen können. Er ist Ansprechpartner, Seelentröster, Arbeits- und Wohnungsvermittler.

Der Hofweg: Das ist ein Containerbau am Rand der Stadt, abseits der Wohnsiedlungen, abseits der bürgerlichen Gesellschaft. Wir sind mit dem Auto hingefahren. Hinter dem Gebäude liegen Felder, Wiesen, Hecken, eine Straße führt vorbei. Das Gebäude selbst wirkt wie aus einem Western. Die Wände aus Holzlatten. Vor dem Haus stehen Blumenkübel, Fahrräder, auch ein Bobbycar ist zu sehen. Es ist ruhig. "Viele sind in ihren Containern", sagt Massoth.

Im Inneren geht es an einem schmalen Treppenhaus vorbei zu einem Gang. Hinter einer der weißen Holztüren liegt Massoths Büro. Ein paar Quadratmeter Platz für eine Couch, einen Schreibtisch und zwei Stühle. Jeder Bewohner hier hat ein solches Zimmer, einen "Container".

Als erstes kommt an diesem Tag eine junge Frau zur Sprechstunde. Sie schildert, wie es ihr inzwischen mit ihrer Arbeit geht. Die gelernte Verkäuferin hat vor einem halben Monat bei einem lokalen Kaufhaus angefangen, be- und entlädt dort jeden Morgen die Paletten. Das ist anstrengend, aber inzwischen macht ihr die Arbeit richtig Spaß. "Ich bin jedes Mal todmüde, wenn ich heimkomme, aber es ist eine positive Müdigkeit. Ich weiß, dass ich etwas getan habe", erzählt sie, und ihre Augen leuchten. "Das ist anders als früher, als ich einfach müde war vom Nichtstun."

"Das ist ein sehr positives Beispiel", sagt Massoth. "Als sie dort zu arbeiten angefangen hat, hat es ihr überhaupt nicht gefallen. Jetzt macht sie sogar begeistert Überstunden." Massoth ärgert sich auch über verbreitete Vorurteile. "Die Vorstellung, dass hier alle faul herumsitzen, stimmt einfach nicht", sagt er. "Einige arbeiten, und sie arbeiten sehr hart." Letztlich seien alle hier normale Menschen. "Keine Engel, aber auch nicht schlechter als andere. Im Grunde ein guter Querschnitt der Bevölkerung", sagt der Sozialarbeiter.

Massoth sieht seine Aufgabe denn auch eher als Vermittler. Wenn er nicht in seinem Büro sitzt, ist er viel unterwegs, leiert Vorstellungsgespräche an, sucht nach bezahlbaren Wohnungen. "Die Leute hier sind alle erwachsen, entsprechend mit Respekt behandle ich sie", sagt er. "Sie brauchen manchmal nur den richtigen Kontakt, die richtige Chance." Wenn Arbeitgeber oder Vermieter die Menschen erst einmal kennenlernen, so seine Erfahrung, bauen sie mögliche Vorurteile schnell ab.

In manchen Fällen muss er allerdings auch praktische Lebenshilfe geben - etwa, wenn es um Alkoholismus oder Drogen geht. "Dann vermittle ich auch schon einmal eine Therapie oder leite die Leute an einen Arzt weiter", erzählt er. "Aber solche Fälle sind tatsächlich die Ausnahme." Dass er einerseits ein gutes Verhältnis zu den Bewohnern der Notunterkunft, andererseits aber auch gute Verbindungen zu Ämtern und Arbeitgebern hat, ist für Massoth ein Vorteil. Es kann aber schon einmal dazu führen, dass er "zwischen den Stühlen" sitzt, wie er zugibt.

Kaum ist die junge Dame weg, taucht ein Mann um die 50 aus dem Zimmer gegenüber auf. Er hat ein Schreiben vom Arbeitsamt bekommen, die Einladung zu einer Fortbildungsmaßnahme. Nimmt er nicht teil, werden ihm die Leistungen gekürzt. "Ich soll jeden Tag nach Schwetzingen fahren, um da vor dem Computer zu sitzen?", fragt er ungläubig. "Was soll das bringen?" Massoth versucht, das Amt zu verteidigen. "Das ist gut gemeint, diese Einrichtung hat große Vermittlungserfolge, und du kommst hier mal raus, lernst vielleicht nette Leute kennen", erklärt er. "Ich brauche keine Leute, ich brauche Arbeit", brummt der Mann. Doch da hat Massoth in der Tat auch ein mögliches Jobangebot für ihn: In der Altglasentsorgung wird gerade jemand gesucht. Er gibt dem Mann, der nun wesentlich glücklicher zu sein scheint, einen Bewerbungsbogen.

Massoth sieht bei den Menschen hier viel positives Potenzial. "Aber so gut es ist, dass die Leute hier wenigstens ein Dach über dem Kopf haben, Probleme gibt es hier auch. Immer wieder einmal komme es zu Streitigkeiten. Wenn du so viele Leute dauerhaft auf engem Raum hast, dann gibt das irgendwann Zoff, das lässt sich gar nicht vermeiden", meint er. "Der eine lässt Musik laut laufen, während der andere schlafen will, weil er bald zur Arbeit muss. Oder jemand ist auf einem guten Weg, und dann lässt er sich doch wieder von der Lethargie hier anstecken. So bremse manchmal einer den anderen aus".

Der dritte Besucher an diesem Tag ist ein hagerer Mann zwischen vierzig und fünfzig. "Er stammt aus Nordafrika", erzählt er. Erst vor Kurzem ist er nach Deutschland gekommen. Früher habe er für ein Ex- und Importgeschäft gearbeitet, nun sucht er einen Job. Sein Deutsch ist gut, aber beim Bewerbungsbogen braucht er etwas Hilfe. Massoth nimmt seine Angaben auf: Handwerkliche Fähigkeiten? Ja, klar. Sprachkenntnisse? Deutsch, Englisch, Französisch. Frühestmöglicher Arbeitsbeginn? Ab sofort. Danach müssen sie nur noch ein Foto machen. "Ein sympathischer Mann, der arbeiten will und handwerklich begabt ist", macht Massoth Mut. "Das wäre doch seltsam, wenn sich da keiner melden würde."

Massoth ist froh darüber, dass er schon viele hier in versicherungspflichtige Jobs gebracht hat. "Wenn sie einen Beruf haben, müssen wir schauen, dass sie bald hier wegkommen und eine eigene Wohnung finden", sagt er. Und da sind sich die Stadt und Massoth auf jeden Fall einig - die Zukunft ist es, die Menschen zu selbstständigem Verhalten zu motivieren, und damit den "Hofweg" letztendlich überflüssig zu machen. Ein Traum - der Wirklichkeit werden kann.