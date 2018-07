■ 80 BPM heißt die aktuelle Serie im Magazin zum Wochenende. Wofür steht die Abkürzung? Für 80 "Beats per minute", also Schläge pro Minute. Das ist (in etwa) der Rhythmus des menschlichen Herzens. Und genau darum soll es in den monatlichen Reportagen auch gehen: Um Menschen aus der Region, die quasi das Herz am rechten Fleck haben. Annette Steininger (Bergstraße) hat hier schon den Arbeitsalltag einer Hebamme beschrieben, Alexander R. Wenisch (Magazin) hat einen jungen Flüchtling getroffen, der in der Region ein neues Zuhause gefunden hat. Jetzt porträtiert Benjamin Auber (Politik) einen Mann, der sich aus seinem Analphabetismus befreit hat. lex