Von Rolf Kienle

Heidelberg. Dass es Tessa am Mut fehlen könnte oder gar an mangelndem Selbstvertrauen, kann man wirklich nicht behaupten. Von unten betrachtet sowieso nicht: Denn da oben in sechs, acht Metern Höhe guckt sie ziemlich schelmisch runter und grinst siegessicher. An der Kletterwand ist die Zehnjährige eine der Schnellsten. Höhenangst? Nicht ihr Thema.

Die zwölfeinhalb Meter bis zum Hallendach, für Kinder eine respektable Höhe, macht sie fast mit links. Tessa ist ein sehr munteres und sportliches Mädchen mit Trisomie 21, dem Down-Syndrom. Sie spielt Handball bei den Wieslocher "Wieseln", geht gern schwimmen und tauchen und fährt Rad, wenn auch eher ungern. "Am liebsten aber geht sie in die Höhe", erzählt ihre Mutter. "Sie liebt es."

Trisomonie 21 beruht auf eine falsche Chromosomenzahl im Zellkern.

Am Anfang spielt fast immer die Angst mit, zumindest macht sich ein mulmiges Gefühl breit. Der erste Meter lässt sich noch leicht an, doch mit jedem Griff und zunehmender Höhe macht sich das Unbehagen bemerkbar, dass einem der Boden unter den Füßen fehlt. Und mal ehrlich: Klettern ist nicht kinderleicht. Zwar klettern Kinder – im besten Fall – auf Bäume und Klettergerüste, ohne dass jemand eine Anleitung geben würde. Aber an der senkrechten Wand mit einem Ziel in zwölfeinhalb Metern Höhe ist das eine ganz andere Herausforderung. Es braucht Kraft, Kondition, Konzentration und den Willen, ganz nach oben zu wollen. Und eine kompetente Anleitung.

Die Integrations-Klettergruppe beim Heidelberger Alpenverein ist ein längst eingespieltes Angebot, das mit den Leiterinnen wie Katharina Jerg steht und fällt. Sie hat die lebhafte Truppe gut im Griff, manchmal zurückhaltend, manchmal mit dem nötigen Durchsetzungsvermögen. Denn wie alle Kinder in diesem Alter laufen die Nachwuchskletterer auch mal aus dem Ruder. Aber beim Klettern geht’s kaum ohne eine gute Portion Disziplin.

Die Gruppe kommt im zweiwöchigen Rhythmus zusammen, neun behinderte und nicht behinderte Kinder sowie vier Betreuerinnen, die sich zunächst zu Koordinationsspielen treffen, bevor es nebenan an die Kletterwand geht. Jeweils eine halbe Stunde vor und nach dem Klettern wird gespielt, um beispielsweise den Gleichgewichtssinn zu trainieren, was wiederum eine unbedingt notwendige Voraussetzung fürs Klettern ist.

Ich denke, dass die Schulung von Koordination und Gleichgewicht eine große Rolle spielt", sagt Katharina Jerg, die den C-Trainer-Schein absolviert hat und den Klettersport bewusst spielerisch vermittelt. Dem Klettern sagt man einen hohen Motivationscharakter nach. Gerade Einsteiger gewinnen relativ schnell Selbstvertrauen in ihre körperlichen Fähigkeiten. Die Kinder "profitieren sicherlich von der ganzheitlichen Wirkung auf den Bewegungsapparat", sagt Katharina Jerg.

Hintergrund Trisomie 21 Der Begriff Trisomie 21 steht für eine Chromosomenstörung, konkret für den Chromosomenkörper 21 als Träger der Erbinformationen. Ursache der auch als Down-Syndrom (benannt nach dem britischen Arzt John Langdon-Down) bezeichneten Störung ist ein Fehler in den Erbanlagen der betroffenen Menschen. Chromosomen [+] Lesen Sie mehr Trisomie 21 Der Begriff Trisomie 21 steht für eine Chromosomenstörung, konkret für den Chromosomenkörper 21 als Träger der Erbinformationen. Ursache der auch als Down-Syndrom (benannt nach dem britischen Arzt John Langdon-Down) bezeichneten Störung ist ein Fehler in den Erbanlagen der betroffenen Menschen. Chromosomen sind Zell-Bestandteile, auf denen Erb-Informationen gespeichert sind. Das Chromosom 21 ist dann dreifach statt nur doppelt vorhanden. Man geht davon aus, dass die Fehlverteilung des Chromosom 21 während der Eizellbildung mit dem mütterlichen Alter zusammenhängt. Menschen mit Down-Syndrom haben dann typische körperliche Merkmale und sind häufig in ihrer Denkfähigkeit beeinträchtigt. Trisomie 21 zählt nicht zu den Erbkrankheiten. Vermutlich gab es Trisomie 21 bereits in der Frühgeschichte des Menschen. Humanbiologen wiesen die typischen Merkmale an einem 2500 Jahren alten Skelett nach, das bei Tauberbischofsheim gefunden wurde.

Aber in ihrer Jugendgruppe stehe das Klettern nicht nur als therapeutische Maßnahme im Vordergrund. "Mit dem Klettern und Kooperationsspielen fördern wir den Zusammenhalt und das Vertrauen innerhalb der Gruppe. Das Wichtigste ist meiner Meinung nach der Spaß an Bewegung und dem Sport." Außerdem bringen die Spiele den Kreislauf in Schwung.

Joshua, ein sympathischer Junge aus Dossenheim, ist ebenfalls schon einige Jahre dabei. Er hat eine hochgradige Sehstörung mit einem Rest-Sehvermögen von fünf Prozent. Man spricht von einer septo-optischen Dysplasie, eine angeborene und unheilbare Erkrankung mit einer Unterentwicklung des Sehnervs. Zu Beginn des Kletter-Abenteuers war Joshua verständlicherweise ängstlich, wie sein Vater schildert.

Joshua suchte sich einen Sport, bei dem es auf das Tasten und Fühlen ankommt, was an der Kletterwand eindeutig zutrifft. Eine Ballsportart schied aus. "Die Klettergruppe bringt ihm viel", sagt Joshuas Vater Stefan Rohmann. "Er ist da gut aufgehoben." Vor allem, weil Joshua zwischenmenschliche Beziehungen mit Gleichaltrigen nicht gelernt hat und jetzt gut in die Gruppe integriert ist. Sein Handicap: Gesichter kann er nicht erkennen.

Wenn Joshua klettert, braucht er meistens Hilfe von unten. Nicht immer erkennt er auf Anhieb die Lösung des aktuellen Problems, nämlich den nächsten Griff, der ihn ein Stück weiter nach oben bringt. Dann ruft ihm die Betreuerin zu: "Rechte Hand nach oben" und schon geht’s voran. Joshua ist hoch motiviert. Der 13-Jährige ist Schüler am Heidelberger Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium und hat vor, dort Abitur zu machen. Dafür braucht er einen permanenten Betreuer, der ihn zuhause abholt und zur Schule bringt. Und eben zu den Kletterkursen beim Alpenverein.

Zum Klettern gehört die richtige Ausrüstung, wobei es weniger um das richtige Seil geht. Das ist Teil der Kletterhalle. Die Kinder brauchen einen Klettergurt, den man sich im Kletterzentrum ausleihen kann. Wichtig sind spezielle Schuhe, die eine Gummisohle und damit viel Reibung haben. Die Kleidung soll bequem sein. Die Frage, wie man das Seil richtig am Klettergurt befestigt, nämlich mit einem Achterknoten, kann Einsteiger durchaus vor mittelschwere Herausforderungen stellen, aber Sicherheit ist an der Kletterwand oberstes Gebot und da geht es nicht ohne Achterknoten.

Und ohne die Rückversicherung beim Kletterpartner oder der Betreuerin. Die checken den Knoten, bevor es nach oben geht. Sie sichern die jungen Kletterer vom Boden aus. Das Seil läuft unter der Decke durch eine Umlenkung, "Toprope" nennt man diese Technik.

Tessa hat heute einen guten Tag. Dreimal hat sie es bis zur Hallendecke geschafft und nimmt sich eine Zugabe vor, doch dann geht ihr unversehens die Kraft aus. Zum Klettern braucht niemand Muskeln wie ein Bodybuilder, ein wenig Sportlichkeit, Gelenkigkeit und vor allem Entschlossenheit genügen schon. Und die hat Tessa allemal. Eine Stunde Klettern allerdings ist anspruchsvoll; da kommen Kinder bereits an ihre Grenzen, weil die Konzentration nachlässt.

Gelegentlich zieht Katharina Jerg mit den Kindern auch in die Natur, in die richtigen Felsen. Der Riesenstein, einem Wandmassiv in einem ehemaligen Steinbruch oberhalb der Heidelberger Altstadt, ist ein beliebtes Klettergebiet. Da haben die jungen Kletterer echten Felskontakt. "Das ist ein Event für die Kinder", es sind vor allem ganz neue Erfahrungen, weiß Katharina Jerg. Sie könnten der nächste Schritt sein zum Klettern als lebenslanges Ganzkörpertraining.