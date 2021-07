Von Steffen Blatt

Heidelberg. Es gab Zeiten, da ging Antonia Wegerich bei Festen auf die Toilette, um zu weinen. Grund waren die Kinder, die schwangeren Cousinen, die Fragen: "Wie sieht’s denn bei Euch mit Nachwuchs aus?", "Wollt Ihr keine Kinder?". Natürlich wollten sie, Antonia und ihr Mann Michael, mehr als alles andere – aber es klappte nicht. Heute sitzen die beiden entspannt in ihrem Esszimmer, Antonias Hand liegt auf ihrem gewölbten Bauch. Sie ist schwanger, ein Mädchen, am Montag ist Termin. Es hat geklappt, dank künstlicher Befruchtung.

Eigentlich heißen die Wegerichs anders, aber sie wollen für diese Geschichte anonym bleiben. Denn das Thema ungewollte Kinderlosigkeit ist immer noch mit einem Tabu behaftet, man spricht in der Regel nicht offen darüber – weil es betroffene Paare psychisch stark belastet, weil sie denken, bei ihnen stimmt etwas nicht. Und weil ihnen das häufig suggeriert wird von Außenstehenden, die sich oft nicht vorstellen können, was ein unerfüllter Kinderwunsch bedeutet, und unsensibel reagieren. Dabei ist die Zahl der Betroffenen enorm: Laut Familienministerium ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren in Deutschland ungewollt kinderlos.

Hintergrund HINTERGRUND Um ungewollt kinderlosen Paare zu einer Schwangerschaft zu verhelfen, gibt es verschiedene Verfahren: Intra-Uterine Insemination (IUI): Das Ejakulat des Mannes wird aufgearbeitet und dabei bewegliche Spermien angereichert. Das aufgearbeitete Sperma wird dann direkt in die Gebärmutter der Partnerin [+] Lesen Sie mehr HINTERGRUND Um ungewollt kinderlosen Paare zu einer Schwangerschaft zu verhelfen, gibt es verschiedene Verfahren: Intra-Uterine Insemination (IUI): Das Ejakulat des Mannes wird aufgearbeitet und dabei bewegliche Spermien angereichert. Das aufgearbeitete Sperma wird dann direkt in die Gebärmutter der Partnerin übertragen, die Befruchtung erfolgt ohne weitere Hilfe. Die IUI wird idealerweise kurz vor dem Eisprung durchgeführt. In Vitro Fertilisation (IVF): Durch Hormonstimulation bei der Frau werden Eizellen gewonnen und entnommen. Wenige Stunden später werden gut bewegliche Spermien hinzugegeben. Diese schwimmen selbstständig zur Eizelle. Gelingt es einem der Spermien, in die Eizelle einzudringen, kommt es zur Befruchtung. Intracytoplasmatische Spermieninjektion (ICSI): Bei einer geringen Anzahl und/oder stark eingeschränkter Beweglichkeit der Spermien kann die Befruchtung durch Injektion eines einzelnen Spermiums in die Eizelle erfolgen. Präimplantationsdiagnostik (PID): Bei Eltern mit einer bekannten schwerwiegenden genetischen Erkrankung kann nach der Genehmigung durch eine Ethik-Kommission eine PID zum Einsatz kommen. Dabei werden die Embryonen nach einer Befruchtung durch IVF oder ICSI noch außerhalb des Körpers auf die bekannte genetische Schädigung hin untersucht. Nicht betroffene Embryonen werden in die Gebärmutter eingesetzt. Samenspende: Hier wird Sperma verwendet, das nicht vom Ehemann oder Partner der Frau stammt. Das so gezeugte Kind gilt juristisch als legitimes Kind des Ehemannes oder Partners, wenn er die Vaterschaft anerkennt. Das Kind hat einen Anspruch darauf, zu wissen, wer sein genetischer Vater ist. Die Samenspende ist in Deutschland erlaubt. Eizellspende: Die Eizellen für eine IVF oder ICSI stammen nicht von der Frau, die das Kind später austrägt, sondern von einer Spenderin. Nach der Befruchtung werden sie der Empfängerin eingesetzt. Dieses Verfahren ist in Deutschland verboten, in vielen anderen europäischen Ländern jedoch erlaubt. Leihmutterschaft: Hier trägt eine Frau auf Bestellung und im Auftrag eines Paares ein Kind aus. Es gibt zwei Varianten: Entweder stammen Eizelle und Sperma von den "bestellenden" Eltern, dann ist die Leihmutter genetisch nicht mit dem Kind verwandt. Oder die Eizelle stammt von der Leihmutter, dann ist sie die leibliche und genetische Mutter des Kindes. Auch die Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. Andere Länder – auch in Europa – erlauben das Verfahren.

Die allermeisten wissen nicht, dass sie ein Problem mit dem Kinderkriegen haben, wenn sie in die Familienplanung einsteigen. So war es auch bei den Wegerichs. Sie sind seit 15 Jahren ein Paar, 2014 heiraten sie, ziehen in ein Reihenhaus im Umland von Heidelberg. Zwei Jahre später setzen sie die Verhütungsmittel ab, sie wollen schwanger werden. Da ist Antonia 30 Jahre alt, Michael 35. "Als es nach einem Jahr noch nicht geklappt hatte, haben wir uns schon Gedanken gemacht, aber nicht zu viele", erzählt Antonia. Sie geht zur Frauenärztin – und die überweist sie direkt in ein Kinderwunschzentrum.

Die Wegerichs machen einen Termin bei der Kinderwunschambulanz in der Heidelberger Universitäts-Frauenklinik. Dort treffen sie zum ersten Mal Professor Thomas Strowitzki, den Ärztlichen Direktor der Abteilung Gynäkologische Endokrinologie und Fertilitätsstörungen. Er wird sie die kommenden Jahre mit seinem Team begleiten.

Schon vorher hat Michael sein Sperma beim Urologen checken lassen: Anzahl und Beweglichkeit seiner Samenzellen sind nicht besonders gut. Als er dann noch erzählt, dass er als Baby wegen Hodenhochstands operiert wurde, rät Strowitzki zu einer "Intracytoplasmatischen Spermieninjektion" (ICSI). Dabei wird außerhalb des Körpers genau ein Spermium in eine Eizelle injiziert. Die Wegerichs sind einverstanden – und guter Dinge. Sie kennen Paare im Kollegen- und Bekanntenkreis, die nach einer künstlichen Befruchtung Kinder bekommen haben.

Doch was sich einfach anhört, ist ein Verfahren in mehreren Stufen. Zunächst muss sich Antonia zehn Tage lang täglich eine Hormonspritze geben, um die Produktion von Eizellen anzuregen. Denn für die künstliche Befruchtung benötigt die Medizin mehr als die eine Zelle, die natürlicherweise jeden Monat in der Gebärmutter heranreift. Sie geht regelmäßig zum Ultraschall, dort wird kontrolliert, ob die Eizellen reifen und wie viele es sind. An einem festgelegten Tag setzt sich Antonia eine weitere Spritze, die den Eisprung auslöst und das Stadium einleitet, in dem die Eizellen befruchtet werden können. Zwei Tage später werden sie unter Vollnarkose entnommen. Bei Antonia sind es pro Zyklus immer um die zehn Stück, ein guter Wert. Bei älteren Frauen kann die Behandlung hier bereits ins Stocken geraten, wenn die Hormon-Stimulation nicht gut anschlägt.

Michael muss Sperma abgeben, das aufbereitet wird. Die besten Samenzellen werden vor der ICSI ausgewählt. Drei bis fünf Tage später können Professor Strowitzki und sein Team sehen, ob die Befruchtung geklappt hat. Im Erfolgsfall werden zwei Eizellen ausgesucht und in die Gebärmutter eingesetzt, die anderen lassen die Wegerichs einfrieren.

Spurlos geht eine solche Behandlung nicht an einem vorbei. "Mir ging es psychisch am besten, während ich mich gespritzt habe. Da hat man das Gefühl, dass man was tut, dass man es selbst in der Hand hat. Danach kann man nur noch abwarten und hoffen", berichtet Antonia.

Gleich beim ersten Versuch sieht es gut aus. Antonia hat Symptome einer frühen Schwangerschaft, ihr ist schlecht, die Brust spannt. Nach ein paar Tagen geht sie zum Bluttest: negativ, die Eizelle hat sich nicht in die Gebärmutter eingenistet. Nicht schwanger. "Das zieht einem schon den Boden unter den Füßen weg. Zumal wir ein Paar kennen, bei dem es beim ersten Versuch geklappt hat."

Ungewöhnlich ist das jedoch nicht. "Bei einer ICSI besteht bei einem Paar Anfang 30 eine Chance von 30 bis 40 Prozent für eine gelungene Schwangerschaft. Das heißt aber eben auch, dass es zu 60 bis 70 Prozent nicht klappt. Das entspricht ziemlich genau der Wahrscheinlichkeit bei Menschen, die nicht auf medizinische Hilfe angewiesen sind", sagt Strowitzki. Das erklärt er auch den Wegerichs, sie versuchen es weiter.

Beim zweiten Mal klappt es wieder nicht, auch nicht beim dritten Mal. Wegen eines Todesfalls in der Familie legen die beiden eine Pause ein. Dann nehmen sie die Behandlung wieder auf. Und endlich kommt der positive Befund vom Labor – Antonia ist schwanger. Wenige Tage später bekommt sie leichte Blutungen, der Embryo wird abgestoßen. Wieder Enttäuschung, Traurigkeit – und die Frage: Wird es noch klappen bei uns? Die Gefühlsachterbahn nimmt das Paar mit. Auch hier versucht Thomas Strowitzki zu beruhigen: "Natürlicherweise ist nicht jeder Embryo dazu bestimmt, zu einer Geburt zu führen. Und den letzten Schritt muss immer die Natur machen."

Eine Kinderwunschbehandlung kann bei Paaren für psychischen Stress sorgen. Darum arbeitet Strowitzkis Abteilung eng mit dem Institut für Medizinische Psychologie des Uniklinikums zusammen. Dort werden Beratungsgespräche angeboten und Paare bei Bedarf an Therapeuten vermittelt. Dabei geht es allerdings nicht darum, durch Psychotherapie die Fruchtbarkeit zu verbessern. "Dieser Zusammenhang wurde von Studien eindeutig widerlegt, von Laien wird er jedoch maßlos überschätzt. Ratschläge wie ‚Ihr konzentriert Euch zu sehr darauf‘ oder ‚Fahrt mal in Urlaub, damit ihr entspannt seid‘, sind sicher gut gemeint, bringen aber nichts", erklärt Thomas Strowitzki.

Seine Aufgabe ist es aber auch, Patientinnen und ihren Partnern zu sagen, dass die Behandlung vielleicht keinen Sinn mehr ergibt – und das sind gar nicht so wenige. Dabei bekommt rund ein Drittel der Paare keine eindeutige Diagnose, warum es mit der Schwangerschaft nicht klappt. "Man darf den Plan B nicht aus den Augen verlieren und muss auch einen Weg heraus finden. Es gibt Paare, die das aus sich selbst heraus schaffen, mit anderen diskutiere ich das lange", berichtet Strowitzki.

Gerne beruft sich der Mediziner auf Zahlen und Wahrscheinlichkeiten. Denn für ihn ist eine künstliche Befruchtung nur dann angebracht, wenn sie einem Paar ungefähr dieselbe Chance auf eine Schwangerschaft verschafft, wie es sie auch auf natürlichem Weg hätte. Und mit zunehmendem Alter wird sie nun mal kleiner, mit oder ohne Hilfe. "Für viele wird es einfacher, wenn sie die Zahlen vor sich haben", sagt Strowitzki. Auch die Wegerichs machen sich über einen Plan B Gedanken, informieren sich über Adoption – und machen mit der ICSI weiter.

Während dieser Zeit fühlen sie sich bei Treffen mit anderen Familien manchmal außen vor – denn es geht fast nur noch um Kinder, die der anderen. "Bei guten Freunden kann man das ein bisschen steuern, die nehmen mehr Rücksicht. Bei Verwandten oder Bekannten, die man nicht so oft sieht und die nicht Bescheid wussten, hat es manchmal ein bisschen genervt", sagt Michael. Sie gehen sehr offen mit der Behandlung um, die Kernfamilie weiß Bescheid, der engste Freundeskreis ebenso. Trotzdem ist es jedes Mal ein Stich, wenn wieder jemand ein Kind erwartet.

Nicht alle Paare sprechen so frei über ihre Kinderwunschbehandlung. Dabei sind laut Thomas Strowitzki weltweit bisher rund 8,5 Millionen Kinder auf die Welt gekommen, die außerhalb des Körpers gezeugt wurden – statistisch ist das ein Kind in jeder Schulklasse. Den Begriff "künstliche Befruchtung" mag der Mediziner eigentlich auch nicht, er findet ihn unglücklich gewählt, auch wenn er sich im Deutschen durchgesetzt hat: "An der Befruchtung ist nichts künstlich, sie findet nur nicht im Körper statt. Im Englischen heißt es ‚assisted reproduction‘, also ‚unterstützte Fortpflanzung‘. Das passt viel besser."

Vier Jahre lang versuchen die beiden ein Kind zu kriegen. Im Herbst 2020 ist Antonia Wegerich erneut schwanger – und dieses Mal bleibt sie es. Als sie in der ersten Woche im Ultraschall den Herzschlag des Embryos sieht, ist sie beruhigt – zunächst. "Man ist euphorisch, aber dann wartet man auf die nächste Untersuchung in zwei Wochen und hofft, dass alles normal verläuft. Dann wartet man auf den nächsten Termin", erzählt Michael. Mindestens einmal pro Woche geht Antonia jetzt zum Ultraschall – wegen der Pandemie immer alleine. Sie wird viel enger medizinisch begleitet als eine Frau, die ohne medizinische Hilfe schwanger wird. "Es war spannend, die ganzen Entwicklungsstadien zu sehen. Aber wenn niemand dabei ist, muss man im Wartezimmer alles alleine im Kopf mit sich ausmachen", berichtet sie. Irgendwann wechselt sie von der Kinderwunschambulanz zu ihrer Frauenärztin – und das ist der Zeitpunkt, an dem sich die Schwangerschaft endlich normal anfühlt.