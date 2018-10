Mörlenbach. Manche sagen, Adax Dörsam sei der beste Gitarrist der regionalen Musikszene. Mit Sicherheit gehört er in die Top 5. Der Mannheimer, der mittlerweile in südhessischen Mörlenbach lebt, hat schon mit Xavier Naidoo gespielt, mit DePhazz, mit Pe Werner. Er hat für die Flippers und Tony Marshall in die Saiten gegriffen. Und er war ein guter Freund von Hans Reffert.

Die Frage ist aber: Was machen Musiker, wenn sie nicht gerade im Studio stehen, wenn kein Open-Air-Konzert geplant ist? Dörsam bereist seit zehn Jahren die sieben Weltmeere - als Musiker auf Kreuzfahrtschiffen. Klingt nach "Traumschiff"-Klischee. Aber Dörsam hat Spaß daran und schon einiges erlebt. Sein Bericht:

Adax Dörsam auf großer Tour. Foto: privat

Sydney/Australien, Norfolk, Neukaledonien, die Fidschi Inseln, Tonga, Bora Bora, Huahine, Moorea, Tahiti, Rangiroa, Hiva Oa, und als glänzender Abschluss Acapulco: Cordon bleu statt Currywurst, Rheingau Riesling statt Raddegiggl, Sekt statt Selters …

Nie hätte ich zu hoffen gewagt, als musizierender Künstler zu einer solchen Reise eingeladen zu werden! Und dann diese verheißungsvollen Namen aus einer fernen exotischen Welt - schon immer wollte ich da hin! Und nun ist der Traum Wirklichkeit. Vier Wochen fern der Heimat - man muss schon Opfer bringen als selbstständiger Musikant!

An Bord ein bunter Mix illustrer Reisender. Vom Unternehmer, für den solche Ausgaben Peanuts sind; von Leuten, die für diese eine Traumreise lange sparen bis zu Sonderlingen, Schwärmern, Esoterikern, Fantasten oder Aussteigern, die schwerelos durch die Gänge schweben. Man sieht so gut wie keine Kinder, die sind schon lange aus den Füßen …

Und über all dem stehen die "Durchfahrenden" - diese Passagiere haben die ganze Kreuzfahrt gebucht. Vier Monate auf See. Das sind in der Regel Wiederholungstäter, mit allen Wassern gewaschene Seebären, sie stehen über den Dingen. "Heute sind wir in Tahiti? Mir ist nicht so gut, ich bleibe mal an Bord und entspanne mich. Nach Tahiti kommt man ja immer wieder mal!" Das sind die wirklichen Profis.

Die knapp 930 Passagiere der MS Artania werden umsorgt von einer Crew von 527 Personen, die sich aus 29 Nationalitäten zusammensetzt. Zwei-zu-eins-Betreuung: Besser als in jedem Kindergarten, in jeder Schule, in jeden Altersheim. Alles funktioniert daher reibungslos: Keiner muss lange warten, kaum Schlangenbildung. Das Essen in den drei Restaurants ist vorzüglich; schlecht für meine Figur.

Unserem Duo "Flower Power Men" obliegt die Aufgabe, die Passagiere zu begeistern. Was auch tatsächlich problemlos gelingt. Eine übervolle "Atlantik Showlounge", begeisterte Leute, viele Zugaben - perfekt! Ein toller Job! Mit unserer Mischung aus Songs der Sixties und humorvollen Sketchen treffen wir den Nerv des Publikums.

Adax Dörsam ​im Fachgespräch mit einem Musikerkollegen in der Südsee. Foto: privat

Und so ganz nebenbei komme ich an spannende Orte mit wenig touristischer Infrastruktur. Ich liebe das Unvollkommene. Südseebewohner, die nur viermal im Jahr Fremde sehen, sind einfach anders drauf! In Neukaledonien zum Beispiel waren wir dieses Jahr die ersten Besucher, und es werden 2018 nur drei weitere Schiffe erwartet … Die Lektoren an Bord haben sich intensiv mit den aktuellen Zielen befasst und geben spannende Hintergrund-Infos zu den fremden Kulturen.

Dies ist mittlerweile meine zehnte Kreuzfahrt als Musiker an Bord: Seit 2008 bin ich unterwegs auf den Schiffen von Phoenix und habe seitdem Unglaubliches erlebt: Wir spielten unter der Golden Gate Bridge bei strahlendem Sonnenschein auf dem Außendeck den wunderbaren Song "San Francisco" von Scott McKenzie - ein legendärer Moment, festgehalten im ARD Dauerbrenner "Verrückt nach Meer". Die Erinnerung lässt mir heute noch Gänsehaut über den Körper laufen.

2010 kam zu meiner Überraschung Tony Marshall an Bord. Er feierte seinen 70. Geburtstag in der Showlounge und wurde am folgenden Tag auf der Insel mit einer großen Zeremonie zum Ehrenbürger von Bora Bora. In den Achtzigern hatte ich im Studio von Horst Schnebel in Edingen Marshalls Comeback-Titel eingespielt, ihn aber nie persönlich getroffen. Und jetzt stand er unvermittelt vor mir, begrüßte mich sehr herzlich und wir machten anschließend in der Bar die Nacht zum Tag.

Oder Guido Knopp: Der Mann von "ZDF History" ist eine eindrucksvolle, fast zwei Meter große Erscheinung. Als Lektor hielt er spannende Vorträge und war im privaten Rahmen ein sehr charmanter Unterhalter!

Manchmal turne ich spät in der Nacht übers Schiff, um irgendwo noch einen Drink zu ergattern. Und siehe da! Da sitzt Ludger Vollmer von den "Grünen" ganz alleine am Tresen. Er wollte als normaler Gast noch mal durch die Gegend Indonesien/Philippinen schippern, wo er Jahre zuvor als deutscher Geheimdiplomat im Auftrag von Außenminister Joschka Fischer zwischen Rebellen und der Regierung vermittelt hatte.

Adax Dörsam auf Bora Bora. Foto: privat

In diesem Jahr wiederum traf ich Julia Neigel ("Schatten an der Wand") an Bord - wir kennen uns seit den Siebzigern und haben gemeinsame Wurzeln in der Mannheimer Szene. Sehr erfrischend, auf der anderen Seite der Welt mit alten Freunden unterm Südseehimmel zu ratschen! Und so verrückte Dinge wie die Datumsgrenze miteinander zu erleben. Zuerst waren wir für einen Ausflug auf Neiafu/Tonga. Dann genossen wir einen Seetag mit einer Julia Neigel Show! 48 Stunden, der gleiche Wochentag, das gleiche Datum - aber als doppeltes Lottchen …

Adax Dörsam ist mittlerweile wieder im heimischen Gefilden gestrandet - und spielt am 15. November in der Heidelberger Stadthalle mit Carsten Langener das Programm "Von Wegen". Für Februar ist bereits die nächste Seereise geplant, dann geht es an der Westküste der USA bis Südamerika - von Kalifornien über Mexiko bis Peru.