Von Lukas Herrmann

Kurz vor neun Uhr sitze ich am Morgen von Heiligabend am oberen Treppenabsatz und warte, dass ich endlich nach unten kommen darf. Wenn ich ganz leise bin, glaube ich zu hören, wie unten das Feuerzeug klickt. Einmal, zweimal, dreimal ... bis die Kerzen an sind. Dann kommt der erlösende Ruf, auf den ich mich seit Wochen freue: "Du kannst kommen!", hallt die Stimme meiner Mutter aus dem Wohnzimmer nach oben. Zwei Stufen auf einmal renne ich nach unten, am Weihnachtsbaum vorbei und ins Wohnzimmer, wo meine Familie schon auf mich wartet.

Leicht verlegen, während mein Bruder, meine Eltern und Großeltern "Happy Birthday" anstimmen, inspiziere ich schon den "Gabentisch". Zehn Kerzen brennen auf dem Weihnachtsbaum-Kuchen, rundherum verteilt Luftschlangen und Ballons. Sogar auf den Servietten steht "Happy B-Day". Dahinter thronen verschiedene Geschenke, fein säuberlich in buntes Geschenkpapier verpackt. Leicht versteckt steht am Ende des Tischs der Adventskranz, auf dem alle vier Kerzen leuchten.

Ich wurde am 24. Dezember geboren, bin also was Omas gerne als "süßes Christkind" bezeichnen und muss mir meinen Geburtstag mit dem Sohn Gottes teilen. Meine Eltern meinten immer, ich wäre ihr "ganz besonderes Weihnachtsgeschenk" gewesen, doch für mich war Geburtstag an Weihnachten immer ein wenig verwirrend: "Bekommst du dann nur einmal Geschenke?" oder "Wann feierst du dann überhaupt?" werde ich auch heute noch gefragt.

Dabei hatten meine Eltern schon früh ein System ausgeklügelt, sodass mein Ehrentag nicht zu kurz kommen sollte und der kleine Baby- Jesus mir nicht das Rampenlicht stiehlt: Am Morgen Geburtstag, abends Weihnachten. Also saß ich kurz nach dem Aufwachen auf der Treppe und wartete auf die Bescherung wie jedes andere Kind, wenn es ein Jahr älter wird. Auch wenn bei mir schon der Weihnachtsbaum im Wohnzimmer stand.

So wurde mein Geburtstag strikt von Weihnachten getrennt. Auf dem Geschenkpapier waren weit und breit keine Weihnachtsmänner oder Tannenbäume zu sehen und ich bekam morgens meine Geburtstagsgeschenke und abends Weihnachtsgeschenke.

Der Tag selbst lief meistens ähnlich ab. Nach der Bescherung im kleinen Kreis kamen einige Freunde und Nachbarn vorbei für ein nettes Weihnachts-Weißwurstfrühstück und Frühschoppen. Ich konnte meinen Freunden meine Geschenke vorführen und für ein paar Stunden meinen Geburtstag voll und ganz genießen. Am frühen Nachmittag war es dann aber vorbei. Die Gäste gingen - sie mussten ja ihre eigenen Weihnachtsvorbereitungen treffen - und auch bei uns wurde zügig umgebaut: von "Herzlichen Glückwunsch" auf "Frohe Weihnachten".

Die Luftballons wurden zur Seite geräumt, Geschenke und Karten weggestellt, lediglich die "Happy Birthday" Girlande über dem Esstisch durfte bleiben. Mutter und Großmutter verschwanden in die Küche, um das Festmahl am Abend vorzubereiten. Und spätestens als ich eingequetscht in der überfüllten Kirche saß, wurde mir jedes Jahr klar, dass mein Geburtstag jetzt vorbei war und das "echte" Christkind an der Reihe ist.

Die Nachteile fingen in der Kindheit bei den Geschenken an: Während meine Freunde sich an Weihnachten und an ihrem Geburtstag an einem der anderen 364 Tage im Jahr freuen konnten, musste ich immer ein ganzes langes Jahr warten, bis mein Tag wieder vorbeikommt.

So erstellte ich einen riesigen Wunschzettel für Weihnachten und Geburtstag, mit dem meine Verwandten überfordert waren und es anstatt zwei verschiedenen Geschenken einfach ein etwas größeres gab. Praktisch.

Auch die elegante Lösung, die Geburtstagsbescherung morgens abzuhalten, bot immer noch Raum für kreative Schlupflöcher. So gab es in einem Jahr ein ferngesteuertes Flugzeug zum Geburtstag, die Fernbedienung lag aber erst abends unter dem Weihnachtsbaum. Ein anderes Mal durfte ich mich morgens über ein neues Snowboard freuen und abends dann die Stiefel dazu auspacken.

Blieb da noch das Feiern. An meinem Geburtstag selbst gingen die Besuche nie über die wenigen Stunden am Vormittag hinaus, da der Abend natürlich für die Familie reserviert ist. Als Jugendlicher wollte ich mir aber eine ordentliche Party nicht entgehen lassen, also hatten meine Freunde und ich die glorreiche Idee, meinen 18. Geburtstag rein zu feiern. Mit zu viel Alkohol bewaffnet starteten wir in mein Erwachsenwerden und den Beginn der Weihnachtstage.

Aber zu früh gefreut. Halb lebendig saß ich morgens an meinem Geburtstagstisch und versuchte vergebens, mir vor meinen Großeltern nichts anmerken zu lassen. Meinen einen besonderen Tag im Jahr musste ich jetzt verkatert überleben. Auch meine Mitstreiter vom vorigen Abend hatten in diesem Jahr Schwierigkeiten, ihr Raclette oder Fondue heil runter zu bekommen - seitdem ist die Motivation nicht mehr so groß.

Obwohl Geburtstag an Weihnachten viele Nachteile mit sich bringen mag, von weniger Geschenken bis hin zum obligatorischen Kirchenbesuch, gibt es doch einen klaren, wenn auch kitschigen, Vorteil: Die Familie. Jedes Jahr sind sie an meinem Geburtstag versammelt, die Großeltern, Tante und Onkel, Cousine, Bruder und der Hund. Und wenn wir alle gemeinsam an Heiligabend am Esstisch sitzen, ist mein Geburtstag noch nicht ganz vorbei, sondern wird ein Teil des Weihnachtszaubers.