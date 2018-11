Von Walter Mühlhausen

Heidelberg. Am 9. November 1918 kommt es mittags zu einem Ereignis, das so wenige Tage zuvor kaum jemand auf der Rechnung gehabt hat und das einen geschichtlichen Einschnitt bedeutet: Im Zeichen der Niederlage im Ersten Weltkrieg und einer sich rasch ausbreitenden Revolution überträgt der letzte kaiserliche Reichskanzler Prinz Max von Baden dem gebürtigen Heidelberger Friedrich Ebert die Kanzlerschaft.

Das Schicksal des in Erosion befindlichen Reiches liegt nun in den Händen des SPD-Vorsitzenden. Einer der im Kaiserreich als "vaterlandslose Gesellen" verfemten Sozis soll nun das Vaterland retten. Wer ist dieser Mann, der in der Revolution den Weg in die Republik bahnen wird?

Der Sattlergeselle Friedrich Ebert entstammte dem Milieu der Arbeiter und Kleinhandwerker der Heidelberger Altstadt, wo er am 4. Februar 1871 als siebtes von neun Kindern in einer 45-Quadratmeter-Wohnung das Licht der Welt erblickte. Nach der Volksschule erlernte der Schneidersohn das Sattlerhandwerk und trat während der Wanderschaft sozialdemokratischer Partei und Gewerkschaft bei. Seine Herkunft von ganz unten prägte ihn: Beharrlichkeit, Zuverlässigkeit und Konsequenz zeichneten ihn aus. Nicht zielgerichtet, aber aus eigener Kraft gelang ihm über die Karriere in der Arbeiterbewegung der soziale Aufstieg; dabei verlor er aber nie den Bezug zu seinen Wurzeln.

November 1918: Die beiden SPD-Vorsitzenden und Mitglieder der Revolutionsregierung, Philipp Scheidemann (l.) und Friedrich Ebert. Foto: dpa

In seiner zweiten Heimat Bremen (1891-1905) stieg er von einem unermüdlichen Parteiarbeiter zu einem weithin bekannten Parteiführer auf. Auch privat war Bremen eine wichtige Station in seinem Leben: Dort lernte er die Hilfsarbeiterin Louise Rump kennen, die beiden heiraten. Von den gemeinsamen fünf Kindern sollten zwei Söhne im Ersten Weltkrieg fallen. 1905 in den zentralen Vorstand und 1913 zu einem der beiden Vorsitzenden gewählt, profilierte er sich in der von theoretischen Scharmützeln geprägten SPD als Mann des Reformflügels. Es ging ihm um schrittweise Verbesserungen im Hier und Heute, er wollte die Anhängerschaft nicht auf eine sozialistische Heilsgesellschaft in ferner Zukunft vertrösten.

Als theoriefeindlicher Pragmatiker hielt er nichts von ideologischen Grabenkämpfen, auch wenn es ihm klar war, dass um den Kurs gerungen werden musste. Das war Parteipflicht und Kennzeichen sozialdemokratischer Streitkultur. Wenn man sich aber einmal entschieden hatte, so hatten alle nach außen Eintracht zu demonstrieren. Das war sein Primat im politischen Handeln - als SPD-Funktionär und später in den Staatsämtern. Sein Streben auf der Zinne der Partei, deren Mitgliederzahl bis 1914 auf über eine Million stieg, galt der Einheit. Denn nur eine geeinte SPD konnte dem kaiserlichen System Reformen abringen.

Unter dieser Zielsetzung stand auch seine Politik im Weltkrieg. Doch der von ihm verfolgte Burgfrieden, mit dem die SPD auf Opposition gegen das System verzichtete, führte 1917 zur Abspaltung der USPD. In den Kriegsjahren stieg Ebert, seit 1912 auch Reichstagsmitglied, zu einem über die eigene Partei hinaus beachteten Politiker auf, der schließlich im Herbst 1918 zur Schlüsselfigur der deutschen Geschichte wurde. Nach Übernahme der Kanzlerschaft agierte er als pragmatischer Verwalter, der den Weg in die Demokratie bereiten wollte. Wir erleben ihn nicht als einen Getriebenen, sondern als einen entschlossen, aber besonnen Zupackenden, der voll auf die demokratische Karte setzte.

Hintergrund Der Autor: Professor Walter Mühlhausen ist Geschäftsführer und Vorstandsmitglied der Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in Heidelberg.

Da blieb er ein Mann des Grundsatzes. Auch in der Revolution zeichneten ihn Machtwille, Beharrungsvermögen und Verantwortungsethos für das große Ganze aus und machten ihn zum Prototyp des modernen Politikers. Dabei war er zumeist in stoischer Ruhe um die Balance der Interessen bemüht. Joseph Wirth, Reichskanzler 1921/22, charakterisierte ihn jedoch einmal als Mann, der "das lebendige, leicht erregbare Blut des Pfälzers in seinen Adern" geführt habe.

Ob damit tatsächlich ein markanter (kur-)pfälzischer Wesenszug erfasst wird? Belegt ist jedenfalls, dass Ebert mitunter recht ungehalten reagierte. Aber er ließ sich auch belehren, wenn Gegenargumente ihn überzeugten. Rechthaberische Besserwisserei lag ihm fern. In den Entscheidungsgremien bewies er sich als Machtpolitiker, aber immer auch als kollegialer Mitspieler.

Die über gesamtgesellschaftliche Wendepunkte hinweggreifende Biografie des Heidelberger Sattlers war von einer bemerkenswerten Gradlinigkeit und Festigkeit politischen Handelns geprägt, das sich an dauerhaften Grundwerten und Prinzipien orientierte. Über allem stand bei Ebert die soziale Demokratie als Ziel.

So agierte er in der Revolutionszeit nicht als grundstürzender Revolutionär, sondern als Mann des sukzessiven Fortschritts. Politik war für ihn als Handwerker und Pragmatiker immer die Kunst des Möglichen, nicht der Utopie. Sicherheit über das, was machbar erschien, prägte sein Handeln. In dieser Zeit, als es darum ging, die Lasten des verlorenen Krieges zu schultern, hielt er unbeirrt daran fest, so schnell wie möglich eine parlamentarische Demokratie zu schaffen. Mit dem Zusammentritt der Nationalversammlung am 6. Februar 1919 war er am Ziel. Fünf Tage später wählte ihn das Parlament zum Reichspräsidenten, zum ersten demokratischen Staatsoberhaupt in der deutschen Geschichte.

Bis zu seinem frühen Tod am 28. Februar 1925 verteidigte er entschlossen die ganz wesentlich von ihm mitbegründete Demokratie. Der Republikgründer, der sich immer zur Kurpfalz hingezogen fühlte, fand - seinem letzten Wunsch entsprechend - auf dem Bergfriedhof seiner Heimatstadt die letzte Ruhestätte.