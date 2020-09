Von Ingrid Thoms-Hoffmann

Heidelberg. Hatte ich einfach nur Glück gehabt? Bin ich keine richtige Frau? Ist das, was man gemeinhin als männlichen Anteil bezeichnet, in mir dominierend? Bin ich einfach nicht feministisch genug? Mangelt es mir am nötigen politischen Bewusstsein? Oder erkannte ich dumme Anmache nicht als sexuellen Übergriff?

Solche Gedanken gehen einem schon durch den Kopf bei dem Auftrag, der sich mit "Frauen im Journalismus" beschäftigen soll und das speziell auf Tageszeitungen bezogen. Jetzt könnte ich natürlich - ganz dem aktuellen Mainstream folgend - mit Statistiken aufwarten, dass der "Frauenmachtanteil" an Regionalzeitungen etwa bei zehn Prozent liegt, dass meine Geschlechtsgenossinnen immer noch weniger verdienen als die männlichen Kollegen, mehr zu kämpfen haben, um in Führungspositionen zu gelangen, dass Frauen neben ihrem Job auch noch die Kindererziehung und den Haushalt stemmen müssen, dass sie lediglich als schmückendes Beiwerk dienen, als Alibifrauen in einer Männerwelt und ihren weit verzweigten Netzwerken.

Das mag ja alles irgendwie stimmen, auf mich trifft es einfach nicht zu. Auch nicht nach intensivem Durchforsten meiner 46-jährigen Berufstätigkeit bei der Rhein-Neckar-Zeitung. Natürlich ist es müßig darüber zu spekulieren, ob mein beruflicher Weg anders verlaufen wäre, wenn ich ein Mann gewesen wäre. Anders vielleicht schon, aber auch besser?

Als ich 1970, vier Wochen nach dem Abitur ein Volontariat bei der RNZ bekam, da war ich selig. Das war mein Traum, seit ich vierzehn Jahre alt war. Dass ich die einzige Frau unter den dreizehn Neuen war, die mich dann auch noch zu ihrer Volontärssprecherin wählten, beflügelte mich. Gelandet war ich in einer Männerdomäne. Von den wenigen Redakteurinnen, die es damals gab, hatten es zwei zur Stellvertreterin (Stadtredaktion und Feuilleton) des Ressortleiters gebracht. Aber ich wollte ja keine "Karriere" machen, sondern schreiben, mich um spannende Themen kümmern, Menschen aus allen Gesellschaftsschichten kennenlernen, über sie und ihre Nöte erzählen. Dass ich nicht, wie gewünscht in der Kulturredaktion gelandet war, schmerzte nur anfänglich.

Überhaupt: Klar musste ich auch Frustration und Enttäuschung wegstecken. Nicht alles, was ich wollte, bekam ich auch. Nicht einmal durfte ich nach der Geburt meiner Tochter meinen vierwöchigen Urlaub nach der gesetzlich vorgeschriebene Auszeit dranhängen. Mein damaliger Chef wollte für ein Vierteljahr nach Indien. Das hatte selbstverständlich Priorität. Was sich für mich als Schikane darstellte, erwies sich im Nachhinein als Glücksfall: Ich konnte zeigen, was ich drauf hatte, konnte gestalten und bestimmen, unterstützt von netten Kollegen. Einer von ihnen hatte mir sogar während meiner Schwangerschaft seinen ausrangierten Bürostuhl von zuhause mitgebracht, da die einfachen Holzstühle in der Zeitung doch ziemlich unbequem waren.

Das alles fiel in die Zeit, als Frauen ihr neues Selbstbewusstsein entdeckten, als sie auf die Straße gingen, sich gegen die "Herrschaft der Männer" auflehnten, für das Recht auf Abtreibung eintraten, gegen männliche Gewalt protestierten, sich für die Schaffung von Frauenhäuser einsetzten, sich empörten, als in Heidelberg das Frauenzentrum geschlossen wurde. Die RNZ berichtete, leider ohne mich, denn ich war in der Redaktion Bergstraße gelandet, zwar auf dem Land, aber dort die "Chefin". Aber ich lernte aus der Ferne.

Für die Protestmärsche, klar wäre ich auch gerne auf Seiten der Studentinnen mitmarschiert, hatte ich keine Zeit. Mein Lebensmodell war ein anderes. Für mich war es selbstverständlich, Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen. Zu Hause blieb der Mann und kümmerte sich um Kind und Haushalt (das Putzen überließ er freundlicherweise mir) und im Job verdiente ich die Brötchen. Eine klare Aufteilung, über die ich mir keine tiefschürfenden Gedanken machte. Die sollten erst viel später für heftige gesellschaftliche Diskussionen sorgen. Allerdings begriff ich, dass man kämpfen muss, dass einem nichts in den Schoß fällt - und dass Leidenschaft für den Beruf unabdingbar ist, will man weiterkommen. Das hatte für mich nichts mit dem Männer/Frauen-Klischee zu tun. Die Arbeitswelt hatte mich gelehrt, dass Frauen, nur weil sie Frauen sind, nicht weniger elitär oder weniger konkurrenzorientiert sind. Auch, ihr angebliches verstärktes Interesse an zwischenmenschlichen und sozialen Problemen deckte sich nicht mit meiner Erfahrung. Deshalb war es mir auch nicht wichtig, ob ich mit weiblichen oder männlichen Kollegen zusammenarbeiten musste. Es spielte einfach keine Rolle. Zentral war Freude an der Arbeit, Engagement, Kollegialität. Und eine gute Arbeitsatmosphäre.

In den Jahrzehnten, in denen ich die RNZ mitgestalten durfte, in den letzten zwölf Jahren als Leiterin der Stadtredaktion, hatte ich nie das Gefühl, dass mir Steine in den Weg gelegt wurden aufgrund meines Geschlechts. Wenn ich scheiterte, dann verbuchte ich das für mich unter "zu links für eine konservativ ausgerichtete Zeitung, zu emotional, zu polarisierend, zu fordernd". Und als mir einmal ein Leser schrieb: "Ich habe sie mir immer als eine ältlich, keifernde Xanthippe vorgestellte, dabei sind sie ja eine durchaus ansehnliche Erscheinung. Weshalb schreiben Sie dann solche bösartigen Kommentare?", da lachte ich mich halb schief. Ich war damals Mitte Zwanzig. Den Brief habe ich immer noch. Heute wäre er ein Fall für die Diskriminierungsstelle.

Die Zeit war eine andere. Wir hatten noch keine #mee too-Debatten und keine sozialen Netzwerke, die für eine rasend schnelle Verbreitung sorgten. Und auch keine Journalistinnen, die heutzutage an die Öffentlichkeit gehen, wenn sie sich von ihren Gesprächspartnern verbal belästigt fühlen. Dieses Recht darf ihnen auch niemand verwehren. Meine Methode war dagegen schon fast beschämend medienunwirksam. Denn mit einem "Machen Sie sich nicht lächerlich", ist es heute bei übergriffigen Männern nicht mehr getan.

Wenn wir über "Frauen im Journalismus" reden, dann wird verschämt ausgeklammert, dass Weiblichkeit durchaus ihre Vorteile hat. Zugegeben, das ist nicht besonders zeitgemäß und trifft alle Feministinnen ins Mark. Aber wenn wir uns den Spielregeln der Männer nicht unterwerfen wollen, dann können wir auch auf unser Frausein setzen. Lachend und charmant die größten Kontroversen austragen, nicht aufgeblasen uns um Nichtigkeiten streiten, besser zuhören, Vertrauen schaffen, effektiv und rational arbeiten. Die Frauen sollten sich nicht als Opfer in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft begreifen, sondern als Macherinnen. Es gibt ja genug Vorbilder.

"Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht", schrieb die große Feministin Simone de Beauvoir in "Das andere Geschlecht". Ich war immer glücklich darüber, eine Frau zu sein. Ich wehre mich vehement gegen diese Begrifflichkeit: Ich wurde nicht zur Frau gemacht. Erst recht nicht in einem Beruf, der so ungeahnte Möglichkeiten erschließt. Immer auf Augenhöhe mit den Männern und Frauen, die ich respektieren konnte.

Dass Frauen im Zeitungsjournalismus unterrepräsentiert sind, das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Im Fall der RNZ liegt es bestimmt nicht daran, dass Frauen nicht gefördert würden. Im Gegenteil. Ein männlicher Chefredakteur und eine weibliche Verlegerin, selbst Mutter von vier Kindern, haben die Frauenquote, die mittlerweile bei knapp 30 Prozent liegt, nach oben geschraubt. Sie hoffen auf mehr qualifizierte weibliche Bewerbungen und Frauen, die auch Verantwortung in Führungspositionen übernehmen wollen. Was hindert die Frauen daran?