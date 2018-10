Von Alexander Wenisch

Den Grusel hat er wohl bewusst einkalkuliert. Die Panik, die angeblich losbrach, vielleicht nicht. Vor 80 Jahren sendete das CBS Orson Welles Hörspiel "Krieg der Welten" eine inszenierte Radioreportage über einen Angriff von Außerirdischen. Heute würde man sagen: Fake News aus dem Äther.

Das vermeintliche Drama beginnt kurz nach 20 Uhr. Der Radiosender unterbricht die Übertragung eines Konzertes aus dem Ballsaal eines New Yorker Hotels für eine Eilmeldung: Vor wenigen Minuten habe man Gasexplosionen auf dem Mars beobachtet, ein Objekt rase mit großer Geschwindigkeit auf die Erde zu. Kurz darauf wird das Musikprogramm erneut unterbrochen: Eine 30 Meter breite Scheibe sei in Grover’s Mill in New Jersey aufgeschlagen.

Der Zeitpunkt für die angeblich authentischen Live-Berichte ist wohl gezielt kalkuliert. Der Report über die landenden Marsianer geht am 30. Oktober 1938 (es ist der Vorabend von Halloween) etwa um 20.15 Uhr über den Sender - genau zu der Zeit, als die beliebte Comedy-Show "The Chase and Sanborn Hour" des konkurrierenden Senders NBC in die erste Werbepause geht. Viele Hörer schalten dann aus Gewohnheit um auf CBS - und sind schockiert, als sie den "Reporter" Carl Phillips (angeblich vor Ort in New Jersey) berichten hören, wie der Raumkapsel ein Außerirdischer mit glühenden Augen und tentakelartigen Gliedmaßen entsteigt: "Mein Gott, da windet sich irgendwas wie eine graue Schlange aus dem Schatten … der Körper ist groß wie ein Bär und glänzt wie nasses Leder."

Dass es sich hier um ein Hörspiel handelt, um reine Fiktion, tags zuvor in New York mit Schauspielern aufgenommen, bekommen die Hörer, die von NBC kamen oder später eingeschaltet hatten, nicht mitgeteilt. Stattdessen umschreibt ein erschütterter Reporter Phillips, wie der Marsianer nun per Feuerstrahl die Umgebung vernichtet und fliehende Schaulustige in Brand setzt. Das Radio überträgt ihre "Todesschreie" live. Dann bricht die Schalte mitten im Satz ab.

Erst nach 40 Minuten wird der Hinweis gesendet, dass es sich hier um Fiktion handelt: "Ich schrieb das Manuskript, ich führte Regie und ich war der Sprecher. Mein Name ist Orson Welles." Zu spät, denn bis dahin konnte die gruselige Science-Fiction in den Köpfen der Zuhörer Wirklichkeit werden. Ein extrem mächtiger Halloween-Scherz, der auch deshalb funktionierte, weil das Radio Mitte der 30er Jahre noch Massenmedium war. Vielleicht auch, weil nach der Machtergreifung Hitlers einige Jahre zuvor so etwas wie Krieg in der Luft lag, viele Amerikaner ohnehin schon in der Furcht vor einem Angriff lebten (wenn auch nicht von Marsianern).

Das geschickt platzierte Hörspiel jedenfalls soll zu Panik auf den Straßen geführt haben - was sich historisch aber nicht mehr nachvollziehen lässt. Anders als die Reaktion der Medien: 12.500 Zeitungsberichte erschienen über den Radio-Fake. Selbst die seriöse New York Times brachte die Schlagzeile: "Radiohörer in Panik". Die junge Boulevardpresse nutzte wiederum die Gelegenheit, das Konkurrenzmedium Radio als unzuverlässig und unseriös darstellen. Die Hysterie um das Hörspiel gilt heute als Paradebeispiel einer möglichen Manipulation durch Massenmedien.

Vorlage des Hörspiels war H.G. Wells’ Roman "Krieg der Welten" aus dem Jahr 1898 - eigentlich eine Satire auf den Imperialismus des britischen Empires. Dass der erst 23 Jahre junge Radiomacher Welles hier auf schmalem Grat wandelte, schien ihm erst später zu kommen. Zunächst kommentierte er seinen Scoop: "Die Invasion der Mars-Monster war für uns nur ein Märchen." Später sagte er: "Ich ging nicht ins Gefängnis - ich ging nach Hollywood."

Denn tatsächlich: Welles musste nach seinem Fake zwar viel Kritik einstecken und zahlreiche angeblich geschädigte Hörer verklagten den Sender CBS auf Schmerzensgeld (alle erfolglos) - trotzdem war "Krieg der Welten" der Karrierekick für den Autor. Der es mit der Wahrheit im Übrigen schon vorher nicht so genau nahm. Als 16-Jähriger war er auf einer Studienreise in Irland, sollte eigentlich Kunstmaler werden. Doch ihn, der von seiner Mutter die Leidenschaft für Shakespeare geerbt hatte, zog es auf die Bühne. In Dublin ergaunerte er sich am Gate-Theater die Rolle als Karl-Alexander von Württemberg in "Jud Süß", weil er sich beim Vorsprechen als berühmter Broadway-Schauspieler ausgab.

Und auch später, nach dem Radio-Hype, wusste er mit kontroversen und zeitkritischen Regiearbeiten zu provozieren. 1936 inszenierte er einen "Voodoo Macbeth" mit einem ausnahmslos schwarzen Ensemble. In seinem "Julius Caesar" betraten die Darsteller in Uniformen italienischer Faschisten die Bühne - eine Provokation, die Welles auf die Titelseite des "Time"-Magazins katapultierte. Und schließlich sein Meisterwerk: Citizen Kane, seine mit einem Oscar prämierte Parabel über die zerstörerische Macht des Geldes, Skrupellosigkeit und Korruption. Auch in diesem Porträt des Zeitungsmogulen William Randolph Hearst zeigt Welles sein feines Gespür für eine medial zugespitzte Wirklichkeit.

Wer nun aber glaubt, 1938, da waren die Menschen naiv und glaubten jeden Quatsch ... weit gefehlt! Der WDR und der Hamburger Sender "Oldie 95" strahlten 1977 und 2010 Welles Hörspiel in deutscher Übersetzung aus - und obwohl Moderatoren darauf hinwiesen, dass es sich um reine Fiktion handelt, riefen wieder viele besorgte Hörer bei der Polizei und beim Sender an.

Fake News: Heute vor allem ein Phänomen des Internets, der Sozialen Medien. Radiosender achten sorgfältig darauf, dass sich fiktionale und journalistische oder nachrichtliche Inhalte nicht vermischen. "Da sind wir höllisch vorsichtig", sagt Ekkehard Skoruppa, der als Leiter Künstlerisches Wort beim SWR für Hörspiele verantwortlich ist. Man wolle dem Vorwurf der "Lügenpresse" nicht noch Vorschub leisten.

Wäre also ein Hörspiel wie Wells’ "Krieg der Welten" in zeitgenössischer Variante gar nicht mehr denkbar? Beispielsweise mit Themen wie ein Terroranschlag oder eine große Umweltkatastrophe? Vermutlich nicht, ohne dass sich auch der Presserat damit beschäftigen würde. Aber Skoruppa ist überzeugt: Solche Themen dürften und müssten auch im Radiohörspiel umgesetzt werden. Inhaltlich sei auch das Spiel zwischen Fakten und Fiktion zulässig. Es gab beispielsweise einmal einen "Radio Tatort", bei dem es um einen Anschlag auf die Hochschule für Gestaltung im Karlsruhe ging. "Am Ende hörte man sogar eine Bombe explodieren", erzählt der Hörspiel-Experte.

Trotzdem müsse der Hörspiel-Charakter immer erkennbar bleiben, sagt Skoruppa. Dies wird meist über die Tonlage erreicht. Ein Spiel habe im regulären Nachrichtenformat, auf einem Nachrichtenplatz nichts verloren. Auch der gewohnte Nachrichtenton werde vermieden. Ja es geht sogar so weit, dass Alarmsignale, beispielsweise das Polizeihorn, kaschiert werden oder nur kurz angespielt, damit das Hörspiel hörende Autofahrer nicht verwirrt werden und zu irrtümlichen Reaktionen am Steuer verleitet werden.