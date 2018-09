Im „Rione“ (Stadtteil) Neapels, einem heruntergekommenen Viertel am Rande der Stadt, spielt die Tetralogie der anonymen Autorin Elena Ferrante, die möglicherweise in New York lebt und eigentlich als Übersetzerin arbeitet. Foto: istock

Von Klaus Welzel

Heidelberg. Der literarische Sommer meines Lebens ist zu Ende. Er hätte ein bisschen länger dauern können. Unvergesslich bleibt er aber auch so. Nach 2200 Seiten klappe ich den vierten Band der Neapel-Tetralogie von Elena Ferrante zu: "Die Geschichte des verlorenen Kindes". Mit einem Lächeln auf den Lippen. Satt. Zufrieden. Aber doch nicht ganz.

Erzählerin Elena ist jetzt eine alte Frau. Alles Wichtige von ihr ist gesagt. Wenn auch nicht alle Geheimnisse gelüftet. Denn man hätte schon gerne gewusst, weshalb die Tochter ihrer Freundin Lila verschwand. Ob sie noch lebt? Mit diesem Geheimnis schickt die Autorin ihre Leser nach Hause. Der Roman so mystisch wie widersprüchlich und deshalb in Teilen so unzufriedenstellend wie das Land. Welch Analogie!

Ein halbes Jahrhundert entblättert die Autorin, die sich weiter hinter einem Pseudonym verbirgt, in mehr oder minder ruhigem Erzählstil diese Tragödie. Und das macht sie wirklich packend.

Die Heldin Elena wandelt sich jetzt zu einer wirklich erfolgreichen Schriftstellerin, deren Privatleben jedoch vollkommen scheitert. Ihren Mann und die Kinder verlässt sie, bricht auch mit der Familie ihres Mannes - obwohl genau die ihren literarischen Erfolg erst ermöglicht. Sie unterwirft sich stattdessen ihrer Jugendliebe Nino, akzeptiert dafür sogar die Rolle der Zweitfrau, zieht wegen ihm nach Neapel zurück, holt ihre Kinder (sehr spät) nach, begleitet Ninos Weg vom engagierten zum korrumpierbaren Politiker und vertieft in zahllosen Anläufen ihre Freundschaft mit Lila.

Die "geniale Freundin" (so auch der Titel von Band 1) ist mittlerweile eine selbstständige Unternehmerin, geschäftlich knallhart - und eben nur als Mutter verletzlich. So kommt, was kommen muss. Das Kind wird von der Straße weg entführt. Unklar, ob die Mafiosi im Rione verwickelt sind - oder ob ein anderer, externer Clan hier seinen Tribut fordert. Ob Erpressung im Spiel ist? Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt.

Diesen Punkt hätte man schon noch gerne genauer geklärt. Denn die Offenheit dieser Frage beschädigt etwas den Schluss der gesamten Saga. Schließlich berichtet Elena gleich zu Beginn von Band 1, Lila sei verschwunden. Ihr Sohn sucht die Erzählerin auf, erhofft sich von ihr Hilfe. Doch erhält er sie auch? Wie geht Elena mit dem Verlust ihrer Freundin um? Etwas Dunkles liegt schließlich wegen dieser anfänglich gelegten Spur über der Textur, die oft bedrohliche Züge annimmt - und selten heiter wirkt.

Im Jahr 1946 beginnt die große Saga in den Trümmern des zerstörten Neapels. Da ist viel Aufbau möglich. Doch dieses Fundament ist schon in Band 3 ("Die Geschichte eines neuen Namens") beinahe aufgebraucht. Und im letzten Band findet die Autorin nicht mehr Kraft, das Eingangsversprechen einzulösen. Vielleicht will sie auch genau das nicht. Vielleicht geht es ihr weniger um den Plot, als um die Atmosphäre.

So ergötzt man sich als Leser an den viele Psychogrammen, die Elena Ferrante entwickelt. Wie sie die Studentenbewegung und deren Radikalisierung in Italien seziert. Wie sie die Machokultur des Landes offenlegt. Wie sie generationenübergreifende Schuld nach und nach entschlüsselt. Wie sie sich über die intellektuelle Linke erhebt, die im Zweifelsfall eben doch dem Geld erliegt.

All das macht Ferrante ganz großartig. Gelungen ist ihr ein Gesellschaftsroman, der stilistisch meist elegant daherkommt. Der die Welt aus der Sicht einer Frau zu schildern versteht (obwohl man sich genau deshalb fragt, ob Ferrante vielleicht ein Mann sei). Und der die Züge eines teilhistorischen Dokumentes trägt. Denn Vieles, was Ferrante hier schildert, trifft den gesellschaftlichen Nerv Europa im ausgehenden 20. Jahrhundert zielsicher. Einen Sommer lang ließ sich der Vierling regelrecht verschlingen. Jetzt ist alles vorbei. Schade.

Info: Elena Ferrante - Die Geschichte des verlorenen Kindes, Suhrkamp, 614 S., 25 Euro.