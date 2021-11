Von Anjoulih Pawelka

Edingen/Heidelberg. Isabelle Alan ist das, was man wohl eine Powerfrau nennen würde. Sie geht drei Mal pro Woche ins Ballett, engagiert sich in Vereinen, absolviert gerade ihr zweites Studium und kümmert sich um den Familienhund. Und dann sind da ja noch die Kinder. Sechs Stück an der Zahl. Erst kamen die Zwillinge (21), dann gab es Drillinge (14), bevor Nesthäkchen Irem vor acht Jahren das Licht der Welt erblickte. Doch was macht so ein Großfamilienleben mit der Liebe?

Isabelle und ihr Mann Ibrahim haben sich im Studium in Heidelberg kennengelernt. Da haben sie auf dem gleichen Stockwerk im Neuenheimer Feld gewohnt. Sie studierte damals Romanistik und Slawistik, er Medizin. Mit 25 Jahren, mitten im Studium, wurde Isabelle schwanger, also heirateten die beiden 1999. Zuvor hatte sie sich nicht vorstellen können, Kinder zu bekommen – doch mit Ibrahim war plötzlich alles anders. Sein Intellekt hat Isabelle schon immer fasziniert. Man könne über ganz vielfältige Dinge mit ihm reden. "Das ist das, was uns weiterhin verbindet", sagt die 47-Jährige.

Aber auch die Kultur lieben die beiden. Sie gehen auf Konzerte von Jazz bis Klassik, mögen beide Satire-Veranstaltungen und reisen gerne in andere Länder. Vor Kurzem waren sie vier Tage auf Sardinien – ganz ohne Kinder. Das wollen sie nun häufiger machen. Denn so eine Liebe muss gepflegt werden.

Isabelle und Ibrahim Alan und ihre sechs Kinder. Foto: Dorn

Isabelle Alan redet bei unserem Gespräch bei der Familie zu Hause in Edingen ganz offen. Sie erzählt, dass es auch schwere Zeiten in ihrer Ehe gibt. Erst dieses Jahr hätten die beiden eine "fette Krise" gehabt. Doch mittlerweile wissen sie, wie man damit umgeht, es war nicht das erste Mal. Isabelle und Ibrahim hatten sich sogar schon einmal getrennt. Das war, als die Zwillinge zwei Jahre alt waren. "Die ersten Jahre waren schon heftig", sagt Isabelle. Das sei auch für ihren Mann rückblickend nicht einfach gewesen, der damals als Student mehr in die Kinderbetreuung eingebunden war als später, als er bereits Urologe war. "Das waren zwei Kinder auf einmal." Dann lacht Isabelle und fügt hinzu: "Wir haben das schon toll gemacht." Trotzdem trennten sich die beiden. "Kulturelle Auffassungen" seien damals der Grund gewesen, Ibrahim ist türkischstämmig, Isabelle hat bulgarische, italienische und französische Wurzeln.

Drei Jahre waren sie auseinander, doch 2005 schlug die Liebe noch einmal richtig zu. Isabelle verliebte sich neu in diesen Mann, der ihr schon einmal Schmetterlinge in den Bauch gezaubert hatte. Das war bei einem Urlaub mit der ganzen Familie in der Türkei. Die Kinder sollten endlich seine Geschwister kennenlernen. Dort begegnete Isabelle ihrem Ibrahim noch einmal ganz anders. Es schien ihr, als habe er sich selbst gefunden. Viele Gespräche sowie die Urlaubsatmosphäre führten dazu, dass sie der Beziehung noch einmal eine Chance gab. Ein bisschen hatte Ibrahim wohl auch gehofft, dass sich in dem Urlaub noch einmal etwas entwickeln könnte. Trotz allem war Isabelle skeptisch, ob die neue alte Liebe dem Alltag standhält.

Also gab es erst einmal eine Zeit lang Probewohnen: Isabelle zog mit den Kindern zu ihm und er zu ihr. Gegen ein erneutes Zusammenziehen hatte sich Isabelle damals durchaus gesträubt – hatte sie doch Angst, dass alte Verhaltensmuster wieder aufbrechen. Trotzdem sagte ihr ihr Herz irgendwann, dass es die richtige Entscheidung ist. Und einige Zeit später wurde sie noch einmal schwanger.

Beim ersten Ultraschall war klar: Es werden wieder Zwillinge. "Da haben wir uns gefreut", sagt Isabelle, wollte das Paar ja noch ein bis zwei weitere Kinder. Beim zweiten Ultraschall kam die Überraschung. Nicht zwei, sondern drei Kinder wuchsen in ihrem Bauch heran. Da hätten sie dann schon erst einmal geschluckt: Ob die drei wohl gesund sein werden? Und: Wie schafft man das alles, wenn man immer eine Hand zu wenig hat? Trotzdem hätten sie sich total gefreut. Obwohl Isabelle nicht besonders religiös ist, dachte sie, dass das wohl so sein soll. Zwei Mehrlingsschwangerschaften auf natürlichem Weg: Das ist Schicksal.

Wenn Isabelle Alan über die Schwangerschaft erzählt, wird die fröhliche Frau ein wenig betrübt. Die Zeit war nicht einfach. Die Drillinge kamen drei Monate zu früh auf die Welt. "Die ersten Jahre sind knackig", sagt die 47-Jährige. Trotzdem haben sich die beiden als Paar nicht verloren. "Man muss sich Zeit nehmen." Der Vorteil an so vielen Kindern sei auch, dass die Großen auf die Kleinen aufpassen können. Als Nesthäkchen Irem noch klein war, haben sich Ibrahim und Isabelle einmal die Woche einen Vormittag freigenommen. Da sind sie dann zusammen frühstücken gegangen.

Die Liebe verändere sich bei so vielen Kindern, sagt Isabelle. Sie werde stabiler. Mit der Liebe sei es wie mit dem Stress. Es gebe intensive Phasen und auch mal wieder stagnierende. Das sei aber auch okay. Wichtig sei vor allem, dass man tolerant ist und aufeinander Rücksicht nimmt und dem anderen etwas gönnt. Man solle sich aber auch auf sich selbst konzentrieren. "Wenn man mit sich im Reinen ist, funktioniert die Partnerschaft viel besser", sagt Isabelle.