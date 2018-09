Von Diana Deutsch

Dossenheim. Das evangelische Pfarrhaus von Dossenheim ist sehr alt, wunderschön und riesengroß. 298 Quadratmeter Wohnfläche. Dazu ein Garten, ein Weinberg, ein Wald. Wenn man morgens auf die Terrasse tritt, spürt man die Kraft, die von diesem Ort ausgeht. Mit der Sonne erwacht die gotische Kirche zum Leben. Der Mühlbach raunt von den Kelten, die einst hier Steine geschliffen haben. Und die Linde erinnert an die Menschen, die in ihrem Schatten die letzte Ruhe fanden. Magie pur. Doch welche Pfarrfamilie will noch Wein ernten? Wer braucht so viele Zimmer? Und wie heizt man sie? Eine Herbstgeschichte über ein verwunschenes Pfarrhaus, das auf neues Leben wartet.

Hintergrund "Von Immobilien verstehen wir etwas" Die Pflege Schönau sorgt seit 1560 für 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser Die Zisterzienser-Abtei Schönau im Odenwald war einst das reichste Kloster der Kurpfalz. Als es 1560 in der Reformation aufgelöst wurde, tat Kurfürst Friedrich III. etwas Ungewöhnliches: Er überführte den Besitz des Klosters in ein [+] Lesen Sie mehr "Von Immobilien verstehen wir etwas" Die Pflege Schönau sorgt seit 1560 für 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser Die Zisterzienser-Abtei Schönau im Odenwald war einst das reichste Kloster der Kurpfalz. Als es 1560 in der Reformation aufgelöst wurde, tat Kurfürst Friedrich III. etwas Ungewöhnliches: Er überführte den Besitz des Klosters in ein Sondervermögen, das später zur Stiftung wurde. Die "Pflege Schönau" sollte dafür sorgen, dass die evangelischen Kirchen und Pfarrhäuser stets gut in Schuss blieben. Das tut die "Evangelische Stiftung Pflege Schönau" (ESPS) heute noch. 458 Jahre später. Auch das Dossenheimer Pfarrhaus gehört der ESPS. Fragen an Ingo Strugalla, den Geschäftsführenden Vorstand (Foto: ESPS). Herr Strugalla, wie viele von den Ländereien des Klosters Schönau besitzt die ESPS denn noch? Unser Stiftungsvermögen besteht noch immer aus den Wald- und Nutzflächen des Klosters. Wir bewirtschaften sie mit Forstwirtschaft, Pacht, Erbbaurecht und Wohnimmobilien. Mit den Erträgen daraus erhalten wir die 85 Kirchen und 41 Pfarrhäuser, für die wir baupflichtig sind. Der weitaus größere Teil unserer Erträge jedoch fließt in den Haushalt der Badischen Landeskirche. Pro Jahr sind das ungefähr 10 Millionen Euro. Damit unterstützt die ESPS die Besoldung der Pfarrerinnen und Pfarrer und die Finanzierung von Bauprojekten. Womit verdienen Sie so viel Geld? Mit der Bewirtschaftung des Stiftungsvermögens, das zum großen Teil aus Immobilien besteht. Von diesem Thema verstehen wir etwas, das können wir sehr weit spielen. Unser Portfolio enthält 7500 Hektar Wald, wir vermieten rund 800 Wohnungen und investieren in Immobilienfonds. Unser Hauptgeschäft jedoch sind die rund 21.000 Erbbau- und Pachtverträge. Damit ermöglichen wir es Häuslebauern, günstig Wohneigentum zu erwerben. Das Dossenheimer Pfarrhaus sieht ziemlich mitgenommen aus. Wie oft renovieren Sie denn Ihre Immobilien? Wir haben einen Zyklus von 20 bis 25 Jahren. In Kooperation von Kirchenbauamt, Stiftung und örtlicher Kirchengemeinde hat man sich jetzt entschieden, die Kirchengemeinde vor Ort stärker einzubinden. Sie treten bei Renovierungen selbst als Bauherr auf und werden durch die Landeskirche und die Evangelische Stiftung Schönau begleitet.

Dossenheim liegt an der Bergstraße, vor den Toren Heidelbergs. Die Gemeinde zählt rund 12.000 Einwohner. In den Neubaugebieten wohnen junge Familien, die Preise sind hoch, die Infrastruktur ist gut. Man hat sogar ein Hallenbad. Nie hätten Dossenheims Bauern früher von so viel Wohlstand zu träumen gewagt. In jedem Krieg wurde das Dorf niedergebrannt, Hunger und Not waren allgegenwärtig, ganze Generationen sind ausgewandert. Wer blieb, verdiente sein Brot in den Steinbrüchen. Es gibt ein liebevoll bestücktes Heimatmuseum, das vom harten Leben der "Steinbauern" erzählt.

Weshalb die Keimzelle des Dorfes auch nicht in der Ebene, sondern am Berg lag. Wo der Mühlbach das Gebirge verlässt, bauten die Franken im 8. Jahrhundert ein Holzkirchlein. Heute steht hier die evangelische Kirche. Sie stammt aus dem Jahr 1460 und wurde aus den Steinen der zerstörten Schauenburg gebaut. Behaupten die Dossenheimer. Direkt neben der Kirche liegt das Pfarrhaus. Es ist das einzige Barockhaus Dossenheims und eines der ältesten Pfarrhäuser in Baden. 1772 erbaut, blickt es unter seinem Mansarddach stolz in die Welt. Wen stören schon die Brombeerranken, der blätternde Putz und der marode Dachstuhl, wenn man eine echte Barockschönheit ist.

Das evangelische Pfarrhaus von Dossenheim ist eine barocke Schönheit von 1772. Foto: ​Alfred Gerold

735.000 Euro wird es kosten, das Pfarrhaus wieder instand zu setzen, schätzt Nicole Dochat, die Architektin. Mindestens. Denn bei diesen alten Häusern wisse man nie. Im Dezember 2019, so der Zeitplan, soll wieder eine Familie einziehen. Wenn sich Bewerber finden für solch ein riesiges Haus. Sicher ist das heutzutage nicht mehr. Es gebe immer mehr "Pfarrpersonen", die sich mit dem Leben im Pfarrhaus schwertun, nickt Cornelia Weber, die Personalreferentin der Badischen Landeskirche. "Das hat mit den veränderten Familienmodellen zu tun. Aber auch mit dem Wunsch, Privatleben und Beruf zu trennen."

Neue Töne. Seit der Reformation hat noch nie jemand gewagt, das Pfarrhaus ernsthaft infrage zu stellen. Schließlich hat Martin Luther das Urbild der Pfarrfamilie selbst vorgelebt. Der Reformator schrieb, lehrte und predigte. Katharina kümmerte sich um die sechs Kinder, das ehemalige Augustinerkloster und die Verköstigung der vielen Gäste, die ihr Gemahl anschleppte. Am Abend musizierten alle gemeinsam. Ein Ideal, das mit der Wirklichkeit in den Pfarrhäusern draußen auf dem Land wenig zu tun hatte. Jahrhundertelang wurden die Pfarrer so karg bezahlt, dass sie Landwirtschaft betreiben mussten. Bis ins 19. Jahrhundert hinein glich das evangelische Pfarrhaus einem Gutshof. Selbst im Garten des Dossenheimer Barockhauses steht noch die alte Remise für das landwirtschaftliche Gerät.

Es ist allerdings ziemlich in die Jahre gekommen. Bis Dezember 2019 wird saniert. Foto: ​Alfred Gerold

Erst im 19. Jahrhundert besserte sich die finanzielle Situation der evangelischen Pfarrer. Wofür sie allerdings mit dem Verlust der Privatsphäre bezahlten. Im Erdgeschoss des Pfarrhauses lagen nun die Gemeinderäume. Die Pfarrfrau arbeitete ehrenamtlich im Dienst der Gemeinde, die Kinder wuchsen unter deren Augen auf. Ein Zuhause aus Glas.

Auch in Dossenheim tippte die Sekretärin direkt neben dem Herd der Pfarrfamilie. Das wird künftig nicht mehr so sein. "Bei der Renovierung legen wir Wert darauf, dass der öffentliche und der private Teil des Hauses voneinander getrennt sind", sagt Pfarrer Jörg Hirsch, der die Vakanzvertretung in Dossenheim übernommen hat. Immer wieder ist Hirsch durch die vielen Zimmer gewandert, bis er darauf kam, dass nur eine neue Wand und zwei zugemauerte Türen genügen, um das Pfarrhaus zukunftsfähig zu machen.

Dann sollen die 289 Quadratmeter wieder bewohnbar sein. Foto: ​Alfred Gerold



Bleibt die Heizung - Hauptklage aller Familien, die in großen Pfarrhäusern leben. "Die Landeskirche hat ein Programm zur energetischen Sanierung gestartet", berichtet Personalreferentin Weber. Aber die Liste der Anmeldungen ist lang. Immer gibt es irgendwo ein Pfarrhaus, das noch zugiger ist als das eigene. Auch in Dossenheim sind die Außenwände feucht. Architektin Nicole Dochat will deshalb eine Flächenheizung in die Außenmauern einbauen. Die Zimmer selbst sind seit den 1950er Jahren mit Platten aus gepresstem Torf gedämmt. Eine ökologisch einwandfreie Methode, die Nicole Dochat unbedingt beibehalten will. "Es gibt nirgendwo Schimmel."

Dafür einen eleganten Pitchpine-Boden aus dem Barock, eine Küche mit Durchreiche zum Esszimmer, Stauraum und Zimmer en masse. Was aber bezahlt werden muss. Trotz Residenzpflicht. Sie ist unumstößlich. "Unseren Pfarrpersonen wird ein Teil ihres Lohnes fürs Wohnen abgezogen", berichtet Cornelia Weber. Die Höhe der "Miete" richtet sich nur nach den Quadratmetern, nicht nach der Lage. In den Augen der Kirche ist ein Haus in Unterschüpf ebenso wertvoll wie eines in Heidelberg-Neuenheim.

Wohnen ist derzeit ein Riesenthema für die Badische Landeskirche. "Es geht nicht mehr, dass eine Gemeinde ihrem Pfarrer die Wohnung maßschneidert", sagt Cornelia Weber. Deshalb soll künftig in den Stellen-Ausschreibungen nicht nur der Ort, sondern auch die Wohnsituation der Pfarrperson beschrieben werden. Das Spektrum ist riesig. Die Landeskirche verfügt über 500 Pfarrhäuser und 70 angemietete Dienstwohnungen. Da müsste eigentlich für jede Lebensform etwas dabei sein. Für den Single, den Gartenfan, den Bücherfreund, den Biker, das gleichgeschlechtliche Paar - und für die Familie mit Kindern.

"Es wird viel darüber diskutiert, ob das Leben im Pfarrhaus familienfeindlich ist", sinniert Cornelia Weber. Die einen sagen, es sei ein Privileg, zuhause zu arbeiten und die Kinder aufwachsen zu sehen. Auch wenn man dafür rund um die Uhr für die Gemeinde erreichbar ist. Die anderen pochen auf ihr Recht auf Privatsphäre und feste Arbeitszeiten, damit sie verlässlich für die Familie da sein können. Ja, nickt Kirchenrat Jörg Augenstein, der Personalplaner der Landeskirche, so habe er früher auch immer gedacht. Doch seit die Familie nicht mehr im Pfarrhaus lebe, klagten die Kinder: "Papa, Du hast gar keine Zeit mehr für uns."

Das evangelische Pfarrhaus in Dossenheim reckt seine morschen Balken der Herbstsonne entgegen. Es scheint zu lächeln. Seine Chancen für ein neues Leben stehen gut.