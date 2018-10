Von Michael Ossenkopp

Blackpool. Es ist die am häufigsten wiederholte Sendung im deutschen Fernsehen: "Der 90. Geburtstag". Der TV-Sketch ist bei uns fester Bestandteil der Silvesterrituale. "Dinner for One" ist Kult, sein Hauptdarsteller Freddie Frinton unsterblich. Ironischerweise: Denn den Erfolg seines 18-Minuten-Stücks erlebte der Schauspieler gar nicht mehr. Als Butler James seine Miss Sophie 1972 erstmals im TV bediente, war Frinton schon mehr als vier Jahren tot. Er starb vor 50 Jahren, am 16. Oktober 1968, an Herzversagen. Nur drei Wochen vor der geplanten Neuaufnahme des Dinners in Farbe.

Entdeckt wurde der Einakter 1962 von Showmaster Peter Frankenfeld in einem Varieté des englischen Seebads Blackpool. Der britische Komiker Freddie Frinton hatte den Sketch bereits seit 1945 auf landesweiten Tourneen gezeigt. Eigentlich wollte der Komiker mit seinem Kult-Sketch gar nicht in Deutschland auftreten, denn wegen des Zweiten Weltkriegs konnte er die Deutschen nicht leiden. Doch Frankenfelds Überredungskunst und eine für damalige Verhältnisse stattliche Gage in Höhe von 4150 D-Mark (rund 2100 Euro) - üblich waren etwa 800 D-Mark - stimmten ihn um.

Frinton kam als Frederick Bittiner Coo am 17. Januar 1909 in der Hafenstadt Grimsby in der englischen Grafschaft Lincolnshire zur Welt. Er war der uneheliche Sohn einer Näherin und wuchs bei Pflegeeltern auf. Schon im Alter von 14 Jahren arbeitete er in einer Fischfabrik, doch der Job war dermaßen eintönig, dass Coo seine Kollegen mit Parodien und Witzen bei Laune hielt. Nachdem er deswegen gefeuert worden war, versuchte er sich als Sänger und Komiker in Vaudeville-Theatern. Zu seinem neuen Künstlernamen hatte ihn angeblich die Ortschaft "Frinton On Sea" inspiriert.

Im Zweiten Weltkrieg schloss er sich einer Künstlergruppe der Army an und trat vor Soldaten auf. Seinen legendären Sketch "Dinner for One" präsentierte er erstmals mit seiner Partnerin May Warden 1945 in Blackpools "The Winter Gardens". In den 50ern und 60ern war er mit diversen Filmen und TV-Serien auf dem Höhepunkt seiner Karriere - da erleidet er in London einen Herzinfarkt und stirbt kurz darauf im Alter von nur 59 Jahren. Aus zwei Ehen hinterließ er drei Söhne und zwei Töchter.

Die bis heute gesendete Version des Dinners wurde im Juli 1963 im Hamburger Theater am Besenbinderhof vor Publikum aufgezeichnet. Danach verschwand der Sketch in den Archiven. Es dauerte fast zehn Jahre, bis NDR-Unterhaltungschef Henri Regnier das Band am Silvestertag 1972 wieder hervorkramte. Keine Fernsehsendung in Deutschland wurde seitdem häufiger wiederholt, insgesamt mehr als 400 Mal.

"The same procedure ..." - während in Deutschland längst (fast) alle mit diesem Satz Butler James und Miss Sophie verbinden, zucken Briten nur mit der Schulter. "Dinner for One" ist auf der Insel völlig unbekannt. Sich jedes Jahr aufs Neue kaputt zu lachen, wenn James über den Tigerkopf stolpert? Typisch deutscher Humor.