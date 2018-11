Von Alexander R. Wenisch

"Bei ein, zwei Stücken werden sich ein paar Leute fragen, was wir da eigentlich treiben - aber wir treiben nichts anderes, als einfache Songs zu singen", sagt Paul McCartney zum "Weißen Album". Mal sehen!

Back In The U.S.S.R. entstand in Anlehnung an "Back in the U.S.A." von Chuck Berry und "California Girls" von den Beach Boys. Deren Sänger Mike Love war mit den Beatles in Rishikesh und hatte McCartney Tipps für den Text gegeben. Konservative Kreise in den USA kritisierten die Beatles, sie würden damit den Kommunismus propagieren. Während den ersten Songproben verließ Ringo im Streit die Band, weshalb McCartney hier Schlagzeug spielt. (Musikstil: Rock)

Dear Prudence wurde für Prudence Farrow geschrieben, Schwester der Schauspielerin Mia. Die beiden waren mit den Beatles in Indien. Prudence hatte Depressionen, kam tagelang nicht aus ihrer Hütte heraus. John singt: "Dear Prudence, won’t you come out to play?" Das Fingerpicking hat sich Lennon von Donovan (ebenfalls mit in Rishikesh) beibringen lassen. (Stil: Folk)

Glass Onion "Diese Zeile [the walrus was Paul] kam rein, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte, weil ich mit Yoko zusammen war und Paul im Stich ließ", erzählt John. Es ist eine ziemlich abartige Weise, Paul zu sagen: "Da, nimm diesen Krümel, diese Illusion, diese Streicheleinheit - denn ich gehe." Für Findefüchse: Lennon zitiert in "Glas Onion" fünf Beatles-Songs. (Rock)

Ob-La-Di, Ob-La-Da Die einfache Liebesgeschichte von Desmond (Dekker) und Molly Jones in ein ebenso simples Ska-Stück gepackt. Der Titel kommt aus der Sprache der Yoruba (Nigeria): "Es kommt, wie es kommt". (Ska)

While My Guitar Gently Weeps George Harrison experimentiert als Songwriter, nimmt ein Buch aus dem Regal, schlägt es irgendwo auf und schreibt einen Text mit den ersten Worten, die er liest: gently weeps. Die Gitarre lässt im Song im Übrigen nicht Harrison weinen, sondern Eric Clapton. Das Klavier-Intro improvisiert McCartney. (Rock)

Hapiness Is A Warm Gun Lennon erzählt: "George Martin hatte mir das Cover eines Magazins gezeigt auf dem stand: Glück ist ein warmes Schießeisen. Ich fand das absolut krank. Ein warmes Schießeisen bedeutet, dass man gerade auf etwas geschossen hat." (Progressive Rock)

Blackbird Der Text entstand mit Blick auf die Bürgerrechtsbewegung und die damit verbundenen Unruhen in den USA im Frühling 1968. Er handelt von einer afroamerikanischen Frau, die der alltäglichen Diskriminierung in den USA ausgesetzt ist. Die Amsel (engl.: Blackbird) steht symbolisch für diese Frau. Die Melodie ist inspiriert von Johann Sebastian Bachs Bourrée in e-Moll aus der Lautensuite BWV 996. (Folk)

Don’t Pass Me By Ringo Starrs erster Song: "Ich kann nur drei Akkorde auf dem Klavier ... und habe so rumgeklimpert ... und wenn dann eine Melodie kommt und irgendwelche Worte, brauche ich einfach nur dranbleiben." Bei der Umsetzung im Studio halfen dann die Kollegen. (Country)

Julia Von John für seine Mutter geschrieben. Lennons Eltern hatten sich früh getrennt. Er wuchs bei seiner Tante auf. Erst als Jugendlicher baute er eine Beziehung zu seiner Mutter Julia auf - die kurz darauf bei einem Autounfall ums Leben kommt. Ein schwerer Einschnitt in Lennons Leben, der seine zynische und teilweise depressive Persönlichkeit prägte. (Folk)

Everybody’s Got Something to Hide Except Me and My Monkey Darin beschreibt Lennon sein Gefühl, dass jeder paranoid wird, er selbst und Ono jedoch aufgrund ihrer Verliebtheit davon ausgenommen seien. In den Liedzeilen "The deeper you go the higher you fly" und "A monkey on the back" sollen auf Heroinkonsum hindeuten - Lennon stritt diese Bezüge ab. (Progressive Rock)

Helter Skelter Paul liest in einer Musikzeitschrift von Pete Townshend, dessen The Who hätten "gerade die dreckigste, lauteste, abgefahrenste Rock ’n’ Roll-Platte gemacht, die man je gehört hatte." Das weckt seinen Ehrgeiz; er schreibt Helter Skelter und nimmt damit vorweg, was später Hardrock oder Independent heißen wird. Die Band lässt im Studio die Sau raus und Ringo schreit am Ende der Aufnahme: "Ich hab Blasen an den Fingern." (Independent/Hardrock)

Savoy Truffle Harrison ist inspiriert von Eric Claptons Vorliebe für Süßkram und seinen schlechten Zähnen. Er singt: "But what is sweet now turns so sour." Man kann dies als eine versteckte Kritik an Pauls süßlichen Songs verstehen - oder einfach als Unsinn. (Rock/Soul)

Revolution 9 Klangcollage aus etwa 20 verschieden Schleifen; Chor, Klavier und Geigen, der Song "A Day In My Life" als Zitat, Pferdehufe, eine zuschlagende Autotür. Das enervierende "number nine, number nine, number nine" ist im Übrigen ein Tontechniker, der die Aufnahme eingezählt hat. Insgesamt: Johns "unbewusste Darstellung dessen, was meiner Meinung nach passiert, wenn es passiert." Rückwärts kann man hören: "Turn me on, dead man" angeblich einer (von vielen) versteckten Hinweisen auf den Tod McCartneys. (Avantgarde/Musique concrète)

Info: Zum 50-Jährigen ist das "Weiße Album" neu abgemischt und aufgelegt. Von der 2LP-Version (wie das Original) über die 3CD-Box und die 7Disc-Edition mit unterschiedlichen Demos, Session-Aufnahmen und als Blue-ray Audio.