Von Carsten Blaue

Sie haben es gut ausgeleuchtet, die Ausstellungsmacher. Das Rezeptmanual aus dem 16. Jahrhundert, knapp 29 Zentimeter hoch und gut 20,5 Zentimeter breit, steht in der Glasvitrine aufgeschlagen da. Wenn man die alte Handschrift mit dem Titel „Newe medicin unnd Artzeney Buch“ lesen kann, dann offenbart sich dem Betrachter die Anleitung für ein Mittel gegen die Pest. In dem kleinen Büchlein steht noch mehr, was Heilung vom „Schwarzen Tod“ bringen sollte – und es nicht tat. Es sammelt Rezepte aus Adelskreisen für Blaublütige und für das einfache Volk. Schließlich machte die Seuche da keine Unterschiede, und egal von welchem Stand: Rettung gab es kaum.

Zwar wurde der Pesterreger in Knochenmaterial aus dem dritten vorchristlichen Jahrtausend nachgewiesen. Historisch bedeutendere Veränderungen als mancher Krieg bewirkte die Pest aber durch die große Epidemie der Jahre 1347-53 und in den vier Jahrhunderten danach, in denen sie immer wieder in Wellen über Mitteleuropa hereinbrach. Daher steht diese Epoche im Mittelpunkt einer Ausstellung im Museum für Archäologie des Landschaftsverbands Westfalen Lippe (LWL) in Herne, die einfach nur „Pest!“ heißt.

Noch nie wurden historische, gesellschaftliche, religiöse, wirtschaftliche und medizinische Aspekte der Seuche so umfassend dargestellt – im Ganzen von der Steinzeit bis heute. Über 300 teils herausragende Exponate von 70 Leihgebern aus ganz Europa hat das Team um Projektleiter Stefan Leenen in zwei Jahren Vorbereitungszeit zusammengetragen. Dabei wurde er auch in Heidelberg fündig. Nicht nur in der Universitätsbibliothek, sondern vor allem im Deutschen Apotheken-Museum. Dieses ist einer der größten Leihgeber der Ausstellung und steuerte alleine 20 Objekte bei. Nicht wenige sind einzigartig. Die seltene Erstausgabe des „Dispensatorium Pharmacopolarum“ des Valerius Cordus von 1546 ist darunter das mit Abstand wertvollste. Diese Druckschrift ist das erste amtliche Arzneibuch überhaupt – damals herausgegeben von der Reichsstadt Nürnberg.

Claudia Sachße ist bei der Ausstellungseröffnung zufrieden damit, wie ihre Kollegen aus Herne die Heidelberger Leihgaben präsentieren. Da hatte die Sammlungsleiterin des Deutschen Apotheken-Museums aber auch gar keinen Zweifel: „Die Zusammenarbeit war von Anfang an professionell und sehr kollegial. Und es hat einfach auch Spaß gemacht.“ Gut zwei Wochen zuvor hatte der Restaurator des Museums für Archäologie, Sebastian Pechthold, die Exponate eigenhändig in Heidelberg verpackt und reisefertig gemacht. Darunter Kurioses für den Laien wie Elchgeweih, Mammutstoßzahn und rote Koralle, aber auch Blattgold, Fayencen, einen „Pesttaler“ von 1528 oder eine „Rastel“ aus dem 18. Jahrhundert. Das ist eine schwere, eiserne Perforierzange für Briefe, um diese vor dem Öffnen quasi ausräuchern zu können. Man versuchte sich vor der Pest zu schützen, wo es ging.

Besonders kostbar ist das Gnadenbild von Carmel mit der Pestheiligen Rosalia aus dem 17. Jahrhundert, ein Ölgemälde. Die Heidelberger Beiträge zur „Pest!“ sind abwechslungsreich. „Das Deutsche Apotheken-Museum ist der Allrounder“, sagt Ausstellungsmacher Leenen. Er will möglichst viele Exponate zeigen, „die gute Geschichten erzählen. Denn das bleibt bei den Besuchern hängen“. Dazu dürfte eine Kanonenkugel aus der Zeit um 1600 gehören, entliehen vom Ruhrmuseum in Essen. In Erfurt ist schriftlich belegt, dass mit Kanonen geschossen wurde, um die „Pestluft zu verteilen“. Oder der Rasenmäher von 1995 aus Privatbesitz. Mit diesem hatte eine Frau aus Kalifornien bei der Gartenarbeit ein infiziertes Grauhörnchen überfahren und sich angesteckt. Auch die „Rastel“ aus Heidelberg gehört zu diesen „erzählenden“ Stücken der Ausstellung.

Im Juni 2018 hatte Leenen seine Leihanfrage bei Sachße schriftlich eingereicht. Dazu gehörte das Konzept und der sogenannte Facility Report – also eine Beschreibung dessen, wie das Museum für Archäologie hinsichtlich Klima, Sicherheit und Präsentation technisch ausgestattet ist. „Teilweise haben sich die Objektanfragen mit der Medicus-Ausstellung in Speyer überschnitten. Da haben wir dann Ersatz gesucht. Oder Herne und das Historische Museum der Pfalz haben sich untereinander geeinigt“, so Sachße. Vor allem von den Rohstoffen gestattete das Deutsche Apotheken-Museum nur eine Auswahl. Erstens weil diese wichtige Exponate der eigenen Dauerausstellung in den Museumsräumen im Heidelberger Schloss sind. Zweitens weil hier auch Einzelstücke genug Aussagekraft haben. Das galt zum Beispiel für Heilerde aus dem 17. Jahrhundert oder für sogenannte Bezoare, also mineralische „Magensteine“ aus den Mägen von Wiederkäuern, denen man entgiftende Wirkung nachsagte – und die jetzt in beiden Ausstellungen gezeigt werden.

Sachße konnte die meisten Objektwünsche von Leenen also erfüllen. Nur die „Augsburger Reiseapotheke“ ging gar nicht. Die klare Ansage: Nicht ausleihbar, weil zu wertvoll und zu wichtig für das Heidelberger Museum. Dafür machte Sachße aber auch eigene Vorschläge, was zur Pest-Schau noch passen könnte. Deswegen kann man in Herne jetzt die Rezepthandschriften sehen.

Im April, also rund fünf Monate vor der Eröffnung, war klar, welche Exponate nach Herne entliehen werden können. Die Objektliste wurde aufgesetzt, in der dann alles drinstand: Objektbezeichnung, Material, Zustand, Maße, Datierung, Herkunft und Versicherungswert. Und der ist auch schon mal fünfstellig. Dann wurde der Leihvertrag aufgesetzt, in dem die Leihdauer sowie die Pack-, Transport- und Ausstellungsbedingungen festgeschrieben wurden. Zum Beispiel gab das Deutsche Apotheken-Museum hier auch vor, in welchem genauen Aufschlagwinkel die Druck- und Handschriften zum Schutz der Einbände präsentiert werden dürfen. Wie das Rezeptmanual gezeigt wird, ist also kein Zufall.

Im März 2020 wird Sachße es noch mal vor Ort anschauen. Dann reist sie nach Herne, um im Rahmen des Begleitprogramms einen Vortrag zu halten, der Einblicke in die Heidelberger Bestände gibt. Der Titel „Safran, Rauch und guter Glaube – Historische Heilkunde in Zeiten der Pest“ ist schon vielsagend und schlägt eine weitere Brücke zwischen den wesentlichen Aussagen der Ausstellung und einem ihrer großen Leihgeber. Das Deutsche Apotheken-Museum darf übrigens kurz nach dem 10. Mai 2020 mit der Rückkehr der Rezeptsammlung und all der anderen Leihgaben rechnen. Denn dann geht in Herne die Retrospektive über eine der schlimmsten und bis heute nicht vollständig überwundenen Seuchen der Menschheit zu Ende, deren Erreger erst am 20. Juni 1894 vom französisch-schweizerischen Arzt Alexandre Yersin in Hongkong identifiziert wurde. Vor 125 Jahren also. Das Jubiläum war der Anlass für die Ausstellung.