Von Rüdiger Busch

Das idyllische Bamberg als Kulisse für einen Tatort? Das kann ja nur schön werden – könnte man meinen. In Wahrheit führt der neue Fall das eigentlich in Nürnberg ansässige Franken-Team Felix Voss (Fabian Hinrichs) und Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) aber nicht zu hell erstrahlenden Sehenswürdigkeiten, sondern in dunkelste Abgründe. Der Film zeigt in düsteren Bildern, wie das eigene Zuhause, die eigenen Eltern für ein Kind zum Horror werden – mit tragischem Ausgang.

Was ist passiert? Der fünfjährige Mike ist verschwunden, doch es dauert drei Tage bis das seinen getrennt lebenden Eltern (Andreas Pietschmann und Linda Pöppel) auffällt. Jeder der beiden war davon ausgegangen, dass der Sohn beim jeweils anderen Elternteil ist. Wurde Mike entführt oder gar ermordet? Schnell gerät ein in der Nachbarschaft lebender Lehrer in Verdacht, dem die sexuelle Belästigung zweier Schüler vorgeworfen wird und der deswegen vom Dienst suspendiert ist.

Worum geht es wirklich? Um eine Familie, in der der Streit unter den Eltern – teils mit Worten, teils mit körperlicher Gewalt ausgetragen – zum Alltag gehört. Um Eltern, die ihr eigenes Kind vergessen. Und um einen Jungen, der darauf nur eine Antwort kennt: die Flucht. Gleichzeitig geht es aber auch um falsche Beschuldigungen und was die bei einem Betroffenen anrichten können.

Wie schlagen sich die Kommissare? Paula Ringelhahn ist frisch verliebt – aber ausgerechnet in Lehrer Rolf Glawogger (Sylvester Groth), der wenig später zum Hauptverdächtigen wird. Als sie im Keller ihres Geliebten Mikes Leiche findet, bricht für sie eine Welt zusammen: Hat sie sich so in Rolf getäuscht? Gut, dass ihr Kollege Felix Voss sie auffängt. Er behält mit seiner ruhigen und empathischen Art den Überblick und kann sich auch gut in den zweiten Verdächtigen eindenken, in den rätselhaften Abiturienten Titus (Simon Frühwirth). Was hat der an einer Psychose leidende 17-Jährige mit Mikes Verschwinden zu tun? Auch wenn Paula kurzzeitig ihre Professionalität vergisst, so sind die Kommissare die wahren Helden: Sie verkörpern das Gute, das Hoffnung Spendende in einer düsteren Welt.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Der Fall beginnt rätselhaft. Doch bald ergeben die Puzzleteile ein stimmiges Bild. Schonungslos seziert der Film die Familie als Ort des Grauens. Dabei geben nicht nur Mikes Eltern ein fürchterliches Bild ab, sondern auch Titus‘ Mutter, die vom Leben und von ihrem Sohn überfordert ist. Statt der üblichen Tätersuche ist der neunte Franken-Tatort eher ein bewegendes Gesellschaftsdrama.

Was sind die Schwächen? Das Fränkische kommt im Franken-Tatort viel zu kurz. Nur die Assistenten (Andreas Leopold Schadt und Eli Wasserscheid) sowie der Leiter der Spurensicherung (Kabarettist Matthias Egersdörfer) fränkeln so richtig schön ("Klappe zu, Affe dod"). Und außerdem: Ein Bamberg-Krimi ohne Bamberger Spezialitäten wie Schäufele oder Rauchbier – das geht eigentlich gar nicht!

Und sonst noch? Was macht ein Gerippe im Gebüsch? Es hat beim Versteckspielen gewonnen!

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? "Man muss kleinen Kindern helfen, wenn sie jemand schlägt", sagt Titus in einer Szene. Da kann man ihm nur zustimmen. Nur über das Wie sollte man besser etwas genauer nachdenken.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Auf jeden Fall: Bamberg-Fans kommen zwar weniger auf ihre Kosten, aber dafür alle, die gut gemachte Fernsehunterhaltung schätzen. Aber Vorsicht: Das Gesehene wirkt lange nach.