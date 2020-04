Einsamkeit : Vor allem für Singles kann der angeordnete Hausarrest eine echte Herausforderung sein: gut jeder Dritte leidet aktuell unter Einsamkeit (37 Prozent). Besonders Männer fühlen sich in diesen Tagen allein (42 Prozent; Frauen 33 Prozent)

ZAHLEN & FAKTEN

Einsamkeit: Vor allem für Singles kann der angeordnete Hausarrest eine echte Herausforderung sein: gut jeder Dritte leidet aktuell unter Einsamkeit (37 Prozent). Besonders Männer fühlen sich in diesen Tagen allein (42 Prozent; Frauen 33 Prozent)

Stimmung: 35 Prozent der Singles erwarten, dass sie schlechter gelaunt sein werden. Die Laune bei den jungen Alleinstehenden ist betrübter (19 bis 29 Jahre: 42 Prozent)

Entschleunigung: Am meisten schätzen Singles die Entschleunigung ihres Alltags, was für viele zu einem Ausbruch aus Hektik und Routine führt (45 Prozent)

Reflexion: 40 Prozent der Frauen und 36 Prozent der Männer nutzen die Gelegenheit, um über sich und ihr Leben nachzudenken

Bewusstsein: Jedem vierten Single macht die Krise bewusst, worauf es in einer Partnerschaft wirklich ankommt und was er oder sie in einer Beziehung tatsächlich sucht (24 Prozent)

Quelle: Parship. Repräsentative Studie zum Thema Corona

