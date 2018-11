Von Ira Schaible

Nobuyuki Sugihara und Ayaka Nakamura aus dem japanischen Nagano bauen im Darmstädter Wald ein "Mondschiff" aus Steinen, Geweihen und Knochen um eine Birke. Imke Rust aus Namibia und Berlin befestigt auf einem Abhang 106 rot bemalte Buchenäste auf dünnen Metallstäben - ein "beweglicher Energie-Fluss". Der Südafrikaner Kim Goodwin zimmert auf sieben Eichenpfählen einen Aussichtstempel. Den Dom auf der etwa drei Meter hohen Plattform will er aus Weiden flechten. "Das ist das höchste Kunstwerk vom Boden aus, das wir je hatten", sagt die Kuratorin des Waldkunstpfads, Ute Ritschel.

Insgesamt 23 Künstler aus neun Ländern bauen vor den Augen von Spaziergängern, Joggern und Hundehaltern in dem Wald um die Ludwigshöhe Kunstwerke. Sie sägen und hämmern, arrangieren Stämme und Steine, bemalen Naturmaterialien, pflanzen und dokumentieren Natur. Unterstützt werden sie von rund 15 Helfern. Am heutigen 11. August wird die 9. Kunstbiennale eröffnet. Bis 23. September sind 15 Installationen und acht Aktionen wie Performances und Kindertheater zu sehen.

Rund 50 Hektar umfasst das besonders artenreiche Waldgebiet nach Angaben seines Eigen-tümers, des Landes Hessen. Das entspricht etwa 70 Fußballfeldern. Wegen der anhaltenden Trockenheit und der damit verbundenen hohen Waldbrandgefahr hat das Forstamt alle Künstler zur Vorsicht gemahnt, auch mit englischsprachigen Hinweistafeln, wie Matthias Kalinka von HessenForst berichtet.

Auf dem Rundweg von rund 2,6 Kilometern sind auch noch 32 Werke früherer Waldkunstpfade zu sehen. Jeder Künstler darf nur einmal an der Biennale im Wald teilnehmen. Ritschel organisiert sie seit 2002 alle zwei Jahre. "Es verteilt sich schön im Wald, sie hängen nicht alle aufeinander", sagt die Kulturanthropologin und Theaterwissenschaftlerin. Erfahrung habe sie vor allem im Lauf von sieben Jahren Arbeit in einer Galerie und bei dem Projekt "Vogelfrei" gesammelt, bei dem von 1995 an Gärten für Kunstinstallationen geöffnet wurden.

Sind die Kunstwerke für die Ewigkeit? "Ein Drittel verschwindet direkt", sagt Ritschel. "Ein Drittel bleibt ein bis zwei Jahre und ein Drittel fünf bis zehn Jahre." Kalinka vom Forstamt nennt den Waldkunstpfad eine "ungeheure Bereicherung im Umgang mit dem Ökosystem Wald, den Künstlern und den staunenden Erholungssuchenden und Wald-Kunstgenießern".

Eine vergleichbares Projekt gebe es weltweit nicht, sagt Ritschel. Das Besondere: Der Kunstpfad ist in den Wald integriert, kann von Spaziergängern im Vorbeigehen bestaunt werden, und er wird von einem gemeinnützigen Verein organisiert, Ritschels Verein für Internationale Waldkunst. Finanziert wird die Kunstbiennale vor allem von Sponsoren und aus Flohmarktverkäufen. Rund 110.000 Euro würden nun gebraucht, sagt Ritschel. Fast 15.000 Euro fehlten noch.

Passend zum Thema "Kunst und Ökologie" des 9. Waldkunstpfads haben sich der Künstler Joachim Jacob sowie der Ökologe Florian Schneider mit einer Installation zusammengetan. Es geht dabei um Totholz und Materialerfahrung. Zunächst habe er den Platz am Goetheteich mit den Stämmen gefunden, dann sei die Idee zu dem Projekt gekommen, berichtet Jacob.

Bei anderen Künstlern ist es umgekehrt: Sie haben wie Imke Rust eine konkrete Vorstellung und gucken gemeinsam mit Ritschel oder ihrer amerikanischen Ko-Kuratorin Sue Spaid sowie dem Forstamt nach dem dafür passenden Ort. Die Engländerin Rebecca Chesney sucht für ihr Projekt invasive (eingewanderte) Pflanzen im Wald - wie Douglasie, japanischer Staudenknöterich und Götterbaum. Sie fertigt eine kleine Landkarte von ihren Funden und Keramikschilder - die Glasur stammt aus der Asche verbrannter invasiver Pflanzen.

Isabelle Aubry verteilt fünf Glaskästen im Wald, auf denen in Plexiglas gegossene Bilder stark vergrößerter Pollen zu sehen sind. Die extrem kleinen Strukturen gäben Aufschluss über die Evolution und den Einfluss des Menschen auf die Natur, sagt die Künstlerin aus Paris. Am besten gefällt ihr die Form eines Gänseblümchen-Pollens in 6500-facher Vergrößerung, weil es wie eine Zeder und ein Virus aussehe.

Pilze und ihre unterirdischen kilometerlangen Verbindungen haben die Heidelberger Künstlerinnen Stefanie Welk und Bianca Bischer zur Wuchsplastik "Wald Weites Web" angeregt. Sie arrangieren mit Pilzbrut beimpfte Baumstämme als Lebensraum für vier Sorten Speisepilze, die die Waldbesucher ernten und zu Hause zubereiten können. "Es soll über fünf Jahre Pilze geben", sagt Ritschel.