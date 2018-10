Von Peter Münch

Keine Lust auf feuchtkaltes Novemberwetter, Kunstblut und grummelige Nachbarn, die Halloween noch nicht verstanden haben? Gruselatmosphäre kann auch daheim in der warmen Wohnung aufkommen, mit dieser kleinen Sammlung an Horror- und Schauerspielchen für PC und Konsole:

Digitales Leckereien-Sammeln

Wer sagt eigentlich, dass Spiele zum Thema Halloween immer gruselig und brutal sein müssen? Bei "Costume Quest" schlüpft der Spieler in die Haut von vier Kindern. Die müssen an Halloween in ihrer Nachbarschaft Süßes oder Saures verteilen und sich dabei gegen Monster verteidigen. In dem Rollenspiel-Abenteuer können Spieler ihren Helden wählen und dann in eines von drei Nachbarschafts-Szenarien einsteigen.

Mit humorvollen Dialogen, unterhaltsamen Aufgaben und einer verspielten Grafik holt "Costume Quest" diejenigen abholen, denen klassische Horror-Games zu hart sind. Das Rollenspielabenteuer und seine Fortsetzung "Costume Quest 2" gibt es bei Steam für rund 10 Euro. Für PC, Xbox 360 und Playstation 3.

Weniger beschaulich geht es beim Survival-Horror-Titel "The Forest" zu. Der Protagonist findet sich nach einem Flugzeugabsturz mit seinem Sohn auf einer Insel wieder. Als wäre das nicht schlimm genug, wird der Filius von einer schauderhaften Kreatur entführt. Beim Kampf ums nackte Überleben können bis zu sieben Mitspieler online mitfiebern. Dabei können Spieler aktiv mit der Umwelt interagieren. Es lassen sich Bäume fällen, Fische fangen, Fallen legen und sogar Festungen bauen. Hauptgegner im Spiel ist ein Clan von mutierten Kannibalen. Wem die normale Version noch nicht gruselig genug ist, sollte mit der speziellen VR-Version auf jeden Fall nah genug an einen Herzinfarkt kommen. Der Horror-Schocker (ab 18 Jahren) ist für rund 17 Euro bei Steam erhältlich, es gibt auch eine Version für die Playstation 4.

Im Rollenspiel "Grim Dawn" verschlägt es Spieler in eine postapokalyptische Welt. Das Schicksal der Menschheit steht auf Messers Schneide, die Welt muss gegen eine Dämoneninvasion verteidigt werden. Fünf Charakterklassen stehen in der Basisversion zur Auswahl, zwei davon kann der Spieler zu seinem Wunschhelden konfigurieren. Spielprinzip und Grafik sind stark an den Genre-Kollegen "Diablo" angelegt, und so spielt es sich auch - Nahkampf, Magie, Erfahrungspunkte sammeln, Fähigkeiten trainieren, Maustasten extrem belasten. Neben dem Einzelspielermodus gibt es einen Online-Mehrspielermodus. "Grim Dawn" kostet bei Steam rund 7 Euro, für rund sieben Euro mehr gibt es weiteren Stoff hinzu.

Kindliche Urängste

Der Name ist Programm beim Puzzle-Jump-n-Run "Little Nightmares". Die kleine Protagonistin Six in der gelben Regenjacke erlebt allerhand kleine Albträume: In fünf atmosphärisch düster inszenierten Leveln muss sie sich kletternd, springend und knobelnd ihren Weg durch ein unheimliches Horrorschiff bahnen. Dabei lauern fiese, eklige Gestalten auf Six. Um nicht entdeckt zu werden, muss sie sich meist schleichend bewegen. Wurde sie doch entdeckt, heißt es, die Beine in die Hand zu nehmen. Die Verfolgungsszenen sind spannend inszeniert und werden von einem bedrohlichen Klangteppich gelungen untermalt. "Little Nightmares" gibt es für PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch. Die PC-Standardversion kostet rund 20 Euro, die Complete Edition etwa 30 Euro.