Von Heiko P. Wacker

Neulich telefoniere ich mit meinem guten Freund Paul aus Heidelberg, draußen klatschen dicke Tropfen der Schwermut ans Fenster, in Schlieren läuft es die Scheibe runter, die ich schon längst mal wieder hätte putzen sollen. Ja, der Februar-Blues! Der ist nämlich noch einen Tacken trübsinniger als der Dezember-Blues. (Und fragen Sie mich jetzt bloß nicht nach dem Januar!) Derweil reden Paul und ich zunächst über einige offizielle Dinge, schon bald aber auch über das Leben im Lockdown, sofern man es noch so nennen kann mit zwei Teenagern im häuslichen Käfig beim "Home-Schooling" und ich hab schon wieder vergessen, in die Armbeuge zu niesen.

"Vom Schreibtisch an den Esstisch in den Sessel – manchmal fühlt man sich wie in graue Watte gepackt, und irgendwie sind alle Tage gleich." Alltag in breiiger Belanglosigkeit sei dies, da sind wir uns einig, ich spiele derweil mit einer der inzwischen so vertrauten FFP2-Masken, und so gelangen wir fast zeitgleich zu jenem Satz, der dieser Tage, Wochen, Monate zig-millionenfach geseufzt wird zwischen Sylt und Allgäu: "Aber Jammern hilft ja nicht!"

Oder etwa doch?

Wie ungeschliffene Edelsteine

Ich stelle mir vor, beherztes Jammern würde die Rostlöcher an meinem alten VW Käfer auf wundersame Weise schließen, und die braune Pest am Rahmen gleich mit beseitigen, auf dass ich zumindest den Sommer 2021 genießen könnte. Ein Geschäftsmodell entsteht spontan in meinen Gedanken. Damit kann man Millionen machen! Sätze wie ungeschliffene Edelsteine peitschen durch die Telefonleitung: "Rost-weg-jammern", "Rotweinflecke-unsichtbar-heulen", "Dach-dicht-motzen", "Dreckige-Fenster-sauber-brüllen", "Keller-ordentlich-greinen", "Bachelorarbeit-zu-Ende-meckern". Je mehr wir die Fäden quer durch die so ungemein fruchtbare deutsche Sprache spinnen, desto mehr Ideen kommen uns, ein munterer Reigen absurd klingender Geschäftsmodelle bemächtigt sich unseres Wortschatzes. "Spritpreise-klein-fauchen", "Telefonrechnung-weg-quengeln", "Plautze-flach-klagen", "Figur-bombig-nörgeln". Wir werden reich sein, reich wie die Könige!

Hab ich mich schon wiederholt?

Inzwischen lachen wir beide herzhaft, und das sei ja gesund, sagt man. Und deshalb müssen wir hiermit festhalten, dass Jammern tatsächlich hilft, der Beweis ist definitiv und für alle Zeiten erbracht. Es hat uns nämlich ein herzerfrischendes Telefonat beschert, Tränen des Lachens sickern in meinen schon viel zu langen Bart. Hipp Hipp Hurra! Ein Hoch auf die deutsche Sprache und unsere Fantasie, die sich um keine Abstandsregel oder Siebentage-Inzidenz schert! Jammern? Aber gerne doch! Es kommt eben drauf an, was man draus macht! Und wenn wir uns irgendwann, hoffentlich sehr bald, wieder auf ein Bier in der Kneipe und nicht am Bildschirm treffen, dann werden wir uns daran erinnern. Und vielleicht auf alle Rostlöcher, Keller voller Gerümpel und natürlich die Spritpreise anstoßen. In diesem Sinne: "Pandemie-aus-lachen"! Hilft. Probieren Sie es aus!