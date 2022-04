Von Wolf H. Goldschmitt

Du bist gerade 60 Jahre alt geworden und hast den "Runden" in London gefeiert. Wenn du nicht wüsstest, wann du geboren wurdest, wie alt fühlst du dich im Moment?

Chako: Mensch! Gleich am Anfang eine Frage zum Nachdenken. Also, ich bin von Natur aus ein spiritueller Mensch. Mein wahres Ich ist folglich alterslos. Ich lebe vegan, mache Yoga und Fitness. Zwanzig Jahre jünger, als in meinem Pass steht, fühle ich mich mindestens.

Sieht deine Frau Britta das genauso?

Die soll mol ned... (lacht)

Sechs Jahrzehnte markieren für die meisten Menschen einen Wendepunkt im Leben. Hast du einen Rat für deine neuen "Altersgenossen"?

Man darf sich nicht einrichten auf das Alter. In meinem neuen Programm erzähle ich von einem, der in der Umkleidekabine sitzt und jammert: "Noch drei Jahre, dann ist es vorbei. – Bist du krank? – Nein, dann bekomme ich Rente, danach kommt das Wohnmobil, später Betreutes Wohnen, mein Sarg ist auch schon bestellt..." Es gibt so Menschen, die ihr Leben in diesem Alter abgeschlossen haben, denen die Neugier auf Neues fehlt. Aber man sollte sich immer mit etwas beschäftigen, neugierig bleiben, sonst droht die Demenz. Aktiv bleiben, sich überraschen lassen und "ned uff die Zahl im Pass gucke". Parole: "Uff’s Lewe! Weeschwie’schmään?! – Ahjoo".

Apropos Überraschung. Gibt es im neuen Repertoire Wahrheiten über Chako, die wir noch nicht gewusst haben?

Klar. Ich versuche, etwas Neues zu bieten und gleichzeitig die Erwartungen des Publikums zu erfüllen. Diesmal wird es phasenweise ziemlich persönlich. Ich erzähle auf satirische Art und Weise allerlei Anekdoten aus meiner Jugend, die ich bisher lieber verheimlicht habe. Der Trip geht von der Vogelstang bis in die Neckarstadt und an die Weinstraße.

Geht es ein bisschen genauer?

Es wird eine Art Biografie als Comedy-Stand-Up über einen Zeitraum von rund 30 Jahren. Eine "Früher-hot´s des net gewwe"-Show, gewissermaßen. Die Bandbreite reicht vom hochdeutsch erzogenen Brillenträger mit niedersächsisch-preußischem Migrationshintergrund zum kurpfälzischen Dialektiker, vom Klassenkasper zum Reggae-Doktor. Man erfährt wie aus dem Akademiker, der eigentlich nie einer sein wollte, jemand wird, der für sein Leben gern auf der Bühne steht und den Affen macht.

Von wem lässt du dir vor Tourneestart sagen, dass ein Gag vielleicht doch nicht ganz so gelungen ist?

Die erste Instanz heißt Britta Habekost. Sie hat eine so tolle Lache und wunderbares Sprachverständnis. Und wenn ich ihr einen neuen Text vorlese, fungiert ihr Lachen als Seismograf für die Witzigkeit meiner Ideen.

Aber nicht jeder Joke funktioniert in jeder Stadt gleich...

Natürlich gibt es situationsbedingte Änderungen im Programm. Im Saarland sitzt ein anderes Publikum als in Hessen oder in Karlsruhe. Ich habe ein Gespür entwickelt, was die Leute im Saal hören wollen und in den drei Jahrzehnten gelernt, herauszukitzeln, was ihnen Spaß macht. Man darf nicht automatisch seinen Stiefel herunterspielen und sollte fühlen, wo der Funke am besten überspringt.

Aber es gibt sicher auch hoffnungslose Fälle!

Die gibt’s überall. Es gibt Leute, die lachen über den vordergründigen Witz und kapieren die hintergründige Ironie gar nicht. Aber sie freuen sich wenigstens. Und dann gibt es auch besonders Kluge, die lachen nur innerlich. Aber ich bin gerade nach dieser langen Zeit sehr dankbar um jeden, der es – wenn nötig – auf sich nimmt, zwei Stunden mit Maske im Saal zu sitzen. Ich hoffe, dass er dann vor lauter Vergnügen vergisst, was er über der Nase tragen muss. Aber wir hoffen natürlich, dass das ab Juni nicht mehr nötig ist.

Mit (Kur)pfälzisch hast du deine Nische in der Szene gefunden?

Mag sein, aber ich gehe sogar noch ein Stückchen weiter. Ich bin wohl einer der letzten kulturellen Vertreter dieses Dialekts und tue alles dafür, dass er nicht völlig ausstirbt. Deswegen kämpfe ich seit Jahren darum, dass die "Marke Chako" als immaterielles Kulturerbe von der Unesco anerkannt wird. Das "Dubbeglas" haben sie abgelehnt, das Schloss in Schwetzingen auch, an mir werden sie nicht vorbeikommen. (lacht) Ich sehe mich als Kulturbotschafter der ganzen Region und nicht nur als Spaßmacher. Ich träume davon, dass "unser Sprooch" plötzlich hip wird. Und damit endlich auch der "Tatort" authentisch kurpfälzisch und frei von Lena Odenthal.