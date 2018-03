Von Wolf Goldschmitt

Die Hände zittern nicht, sie dürfen einfach nicht. Cool bleiben. Absolutes Pokerface ist Pflicht - trotz der Menge Chips, die auf dem Tisch liegt. Eine Karte noch. Sieht nicht schlecht aus. Mein Blatt: ein Drilling, also drei Vierer. Gibt Schlimmeres. Auch die anderen Zocker sitzen mit versteinerten Mienen in der Runde. Zum Aussteigen ist es für mich zu spät - zu viel Geld im Pott. Der Showdown rückt unerbittlich näher. Und niemand passt. Mist! Also dann: "Hosen runter" und Augen zu. Mein Gegenüber strahlt verdächtig, präsentiert einen Flush und räumt ab. Gegen seine fünf Karten derselben Farbe kann ich nichts dagegenhalten. So wird das nichts mit dem Absahnen.

Pech bei den Karten, Glück im Roulette? Mal sehen. Die Kugel rollt. Bitte, bitte auf die 9! Geburtstagsdatum natürlich. "Nichts geht mehr", sagt der Herr mit dem weißen Hemd und der Fliege nach ein paar Sekunden lakonisch. Dann klackert es, das Kügelchen hüpft zweimal, dreimal durch den Roulettekessel und die Nummer steht fest: Nicht die 9.

Wäre ein schöner Einstand in der Spielbank Bad Dürkheim gewesen. Bei kleinem Einsatz 70 Euro Gewinn, kein schlechter Reibach für fünf Minuten Nervenkitzel. Theoretisch jedenfalls. Aber Glücksgöttin Fortuna hat heute Ruhetag. Kein Wunder, der Montagnachmittag gilt eher als verschlafene Zeit in der Spielbank. Nur ein paar ältere Männer haben Lust, ihre Rente aufzubessern. Am Wochenende allerdings, wenn alle fünf Roulettescheiben rotieren, brennt auch die Luft. Ob beim Poker, Black Jack oder Roulette.

Heute aber geht es schleppend. Die Croupiers müssen also nicht sonderlich aufpassen, wer wie viel wo gesetzt hat. Technische Hilfsmittel ersticken Streitigkeiten über den vermeintlichen Sieger und den tatsächlicher Gewinner ohnehin schon im Keim. Über jedem Tableau mit seinen 36 Zahlen und einer Handvoll alternativer Spielmöglichkeiten hängt inzwischen eine Kamera. Deren Auge trügt niemals. Früher klebten sich manche Zocker sogar doppelseitiges Tesaband unter die Hände und taten so, als würden sie setzen. Dabei staubten sie bereits gesetzte Jetons ab.

Seit "Big Brother" über das Geschehen wacht, gibt es bedeutend weniger "Missverständnisse". Und anders als im Sport wird nur noch ganz selten ein Videobeweis herangezogen. Die Ziffer, die gewonnen hat, erscheint auf einem Monitor, der Rest ist Formsache. Der Mitarbeiter der Spielbank sammelt fast alle Jetons ein, nur ein paar wenige Siegerchips bleiben liegen. Wenn viel los ist, wandert natürlich weitaus mehr Plastikgeld zur Bank. Keine Überraschung. Und wenn der Glückliche großzügig ist, spendiert er einen Teil den Angestellten. Das geschieht aber leider immer seltener. Mit Folgen: Die rund 80 Frauen und Männer verdienen heute weniger Geld als früher. Neben ihrem nicht üppigen Fixum ist das Trinkgeld für Croupiers und Supervisoren ein wesentlicher Bestandteil des Lohns. Neben der Großzügigkeit scheint auch die Kleiderordnung von anno dazumal passé! Die Besucher tragen zwar alle ein Jackett, doch das war’s auch schon. Einer läuft sogar mit hellen Sportschuhen über den eleganten roten Teppich. Spielverbot jedenfalls hat keiner, denn ansonsten wäre der Turnschuhträger nicht durch die Drehschranke gekommen.

Nach dem Kauf des Tickets für 3,50 Euro - und das erhalten wirklich nur jene, die nicht aktenkundig spielsüchtig sind - zieht man das Kärtchen einfach durch einen Schlitz an der Pforte. Erinnert ein bisschen an die Londoner U-Bahn. Dann steht der Gast vor der Wahl: Roulette, Poker, Black Jack oder ganz hinten rechts der Raucherbereich mit ein paar Automaten. Wer atmosphärisch daddeln will, hält sich in der Räucherkammer nur auf, um zwischen den Parteien eine zu qualmen. Danach ruft wieder der Nervenkitzel am Spiel, bei dem Menschen agieren: Ein grauhaariger, fraglos erprobter Spieler mit einem großen Rechenblock notiert alle Zahlen, die angezeigt werden. Ob er jemals ein System entdecken kann? Bislang jedenfalls scheint das nicht der Fall zu sein, denn sonst säße er nicht mehr hier. Da nutzt auch seine Akribie nichts. Manche Kasinos verkaufen sogar die täglichen Zahlenreihen. Doch am Tisch regiert die kalte Mathematik des Zufalls.

Die "Arena des Glücks" besteht aus einem Roulettekessel und dem Spielfeld, Tableau genannt. Im Roulettekessel befinden sich 37 Felder mit den Zahlen 0 bis 36. Die Zahlen 1 bis 36 sind abwechselnd rot oder schwarz markiert. Nur die Zero steht auf grünem Feld. Die Gewinnzahlen werden mit einer Elfenbeinkugel ausgespielt, die vom Croupier in den rotierenden Kessel geworfen wird. Die Kugel fällt schließlich nach einigen Umdrehungen in eines der 37 Fächer. Wer auf schwarz oder rot setzt, hat eine nahezu 50-prozentige Chance - wegen der grünen Null. Aber aufgemerkt: Die Wahrscheinlichkeit, dass zweimal hintereinander die falsche Farbe auf dem Monitor erscheint, beträgt 25 Prozent. Selbst schwache Rechner sollten erkennen, dass diese Kalkulation bis zum Ende durchgedacht, nur ein Ergebnis bringen kann: je mehr Einsätze, desto schneller die Pleite. Aber passionierte Spieler ticken anders. Ihre Logik ist unlogisch: Wenn man lange genug verloren hat, kommt bestimmt auch ein hoher Gewinn. Wer jetzt aufhört, macht Miese. Weiterspielen, Einsätze verdoppeln, verdreifachen und so weiter. Es muss doch bald klappen, nicht die Nerven verlieren. Wer bereits an diesem Punkt gestrandet ist, hat ohnehin schon verloren.

Übrigens, die große Spielbank Bad Dürkheim hat noch einen kleinen Bruder. Gleich gegenüber dem noblen Eingang zum Kurhaus lockt die "Jackpot Corner". Am Eingang grüßt das bekannte Logo "Welcome to Fabulous Las Vegas". "Caesars Palace" für den kleinen Geldbeutel, gewissermaßen. Über 100 Multi-Roulette-Anlagen, Multigame-Automaten der neuesten Generation sowie die verschiedensten Jackpots sind zur ernsthaften Konkurrenz für das Spiel der "Old School" geworden. Warum immer mehr den Automatismus am Bildschirm einem gepflegten Klassiker vorziehen? Selbst der Manager zuckt mit den Achseln. Hauptsache die Kassen klingeln. Eines aber wird mir nach kurzer Zeit zwischen den blinkenden und scheppernden Kästen klar: Für echte Adrenalinstöße können nur die Dealer beim richtigen Poker oder Roulette sorgen.