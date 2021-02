Von Philipp Weber

Nach der viel umjubelten Premiere des neuen Züricher Ermittlerinnenduos Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) im letzten Jahr ermitteln die beiden starken Frauen jetzt in der Welt der Reichen und Superreichen: im Villenviertel Zürichberg. Und der geneigte Zuschauer ahnt es schon: Ein "Schoggiläbe", ein Dasein auf der Sonnenseite des Lebens, ist den Protagonisten des gleichnamigen Tatorts nur dem Anschein nach vergönnt. Doch halten die schokoladig zerfließenden Titelbuchstaben, was sie versprechen? Höchstens zum Teil.

Was ist passiert? Hans-Konrad Chevalier ist tot. Angeschossen und hinterher erschlagen – der klassischer "Overkill", alles spricht für eine Beziehungstat. Dabei hätte es kaum einsamer sein können um den Schokoladenfabrikanten. Die Mutter hasst ihn für seine Führungsschwäche, seine Homosexualität. Tochter Claire und deren intriganter Verlobter sind ihm fremd. Die Trauer um den depressiven Firmenchef hält sich dementsprechend in Grenzen, dafür bricht der Machtkampf um die Nachfolge umso heftiger aus.

Worum geht es wirklich? Um die Kluft zwischen oben und unten. Die Fabrikantenfamilie beschäftigt Haushälterin Esmeralda, die aber Illegale im Land ist. Der Dekadenz von Schweizer Villen wird das Elend osteuropäischer Stricher gegenübergestellt. Kinder einflussreicher Familien profitieren von den Verbindungen ihrer Eltern, während ihnen die Decke des goldenen Käfigs auf den Kopf fällt. Paradebeispiel dafür ist die Profilerin im Ermittlerinnenteam selbst: Tessa Ott hat sich vom Zürichberg losgesagt, kehrt nun wieder in die alte Heimat zurück und trifft in Fabrikantentochter Claire das frühere Nachbarskind, das nur noch runter will vom Berg ("Wie bist Du hier rausgekommen"?).

Wie schlagen sich die Kommissare? Die Ermittlerinnen und ihre Vorgesetzte, Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig), bilden zu Beginn ein Trio auf Abruf: Kommissarin Grandjean plagen eine verpasste Beförderung und die Sehnsucht nach ihrem Sohn, Ott besticht mehr als Feierbiest in der Disco denn als Ermittlerin vor Ort – und die Staatsanwältin steht vor dem Absprung an höhere Stellen. Als Ott auch noch beim Gebrauch der Dienstwaffe versagt, scheint das Team auseinanderzubrechen.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Die Züricherinnen bringen Leben in die Bude. Die eine flucht herzhaft auf Französisch, die andere gibt Gas zu wilden Technobeats. Mit Staatsanwältin Wegenast kommt noch eine unkonventionelle Chefermittlerin hinzu.

Was sind die Schwächen?Die Schweizer wollen zu viel: Soziale Ungleichheit, Homophobie, Prostitution, Mietwucher, Dienstwaffengebrauch, sozialdarwinistische Denkstrukturen, übergangene Frauen – der Film reißt viele Themen an, ohne wirklich eines auszudiskutieren.

Und sonst noch? Der einen Leid ist der anderen Freud: Profilerin Ott nutzt die Connections der nervigen Verwandtschaft vom Zürichberg – und verschafft Haushälterin Esmeralda eine Anstellung samt Aufenthaltserlaubnis. Vitamin B hilft am Ende doch.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Die Staatsanwältin singt vor der Vernehmung eines Verdächtigen zur Melodie der Ode an die Freude "Drogenhandel, Fahrerflucht, bewaffneter Raubüberfall". Da muss man erst mal drauf kommen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Nur mit viel guter Laune und einem Schuss Neugier auf neue Ermittlerinnen.