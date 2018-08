Von Antje Urban

Wer beschäftigt sich schon freiwillig mit der Frage, wie er sich seine Bestattung wünscht? Obgleich das Ende unausweichlich ist, begegnen dem Thema die meisten Menschen mit Unbehagen. Doch die Kultur des Trauerns verändert sich allmählich. Bestatter müssen heute Trauerfeiern kreativ inszenieren oder die Trauerarbeit anleiten: Denn so individuell das Leben, so individuell soll auch die Beisetzung sein.

Axel Hahn erlebt das regelmäßig. Immer mehr Angehörige legten Wert auf eine "persönliche Gestaltung" des Abschieds, erzählt der Trauerbegleiter vom Bestattungsinstitut Fritz Bühn. Sein Büro hat Hahn im Mannheimer Gewerbegebiet am Rande des Hauptfriedhofes. Studiert hat Hahn Kommunikationswissenschaft, seit einigen Jahren arbeitet er aber als Bestatter - oder Trauerbegleiter, wie er sich lieber nennt.

Wie sich die Abschiedskultur verändert, dazu hat Hahns Arbeitgeber im vergangenen Jahr ein interessantes Experiment gemacht. Auf dem "Maimarkt" hatten sie eine riesige Tafel aufgestellt und die Besucher gefragt: "Was wünschen Sie sich für Ihre Beerdigung?" Viele Menschen haben zur Kreide gegriffen, quasi die "Sprachlosigkeit" überwunden und ihre Gedanken formuliert.

"Bunt und mit viel Bass" solle die Trauerfeier sein, schrieb jemand. Die Angehörigen sollen "feiern, nicht trauern" oder es sollen bei der Beisetzung "bunte Luftballons in den Himmel aufsteigen".

Früher war der Umgang mit dem Tod ein anderer. Die Rituale gab die Tradition vor: Man starb daheim, die Verwandten und Nachbarn hielten Totenwache, der Pfarrer oder Pastor regelte die Begräbniszeremonie. Das gab Sicherheit und Halt in einer Phase des Umbruchs, der Trauer.

Doch so verläuft es heute meist nur noch auf dem Lande. "Hinterbliebene entscheiden heute anders", sagt der Soziologe Dominic Akyel, der am Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln forscht. In den letzten zwei Dekaden sei in Deutschland der Anteil von Menschen, die sich nicht mit christlichen Werten und Normen identifizieren können, deutlich gestiegen. "Dadurch verlieren auch die traditionellen christlichen Bestattungs- und Gedenkformen an Bedeutung."

Aber auch die Gesetzgebung, die seit 2003 kein Sterbegeld mehr vorsieht, führt dazu, dass Angehörige bei der Wahl der Bestattung immer öfter nach ökonomischen Gesichtspunkten entscheiden. Das begünstigt den Preiswettbewerb in der Branche, so Akyel. Denn das "todsichere Geschäft" müssen sich traditionsbewusste Bestatter jetzt mit Beerdigungsdiscountern teilen. "Manche Unternehmen verschaffen sich durch den Export von Leichen in Niedriglohnländer Wettbewerbsvorteile und bieten Butterfahrten mit Kaufoption zu Krematorien in Holland und Tschechien an", so der Wirtschaftssoziologe.

Auch das Aussehen der Friedhöfe wird sich verändern. "Dies hat mit Grabfeldern für Verstorbene anderer Kulturen und Religionen zu tun, aber auch mit einer größeren Bandbreite ästhetischer Stile und unterschiedlicher finanzieller Möglichkeiten", heißt es in einer Mitteilung des Bundesverbandes der Bestatter.

Der gegenläufige Trend zur Individualisierung der Trauerfeiern sind anonyme Beisetzungen - ganz ohne Feier, ohne Angehörige, sogar ohne Grabstein. Häufig steckt dahinter, dass Hinterbliebene möglichst wenig Arbeit haben sollen. Aber auch die Lebensstrukturen haben sich gewandelt: Viele Familien leben verstreut über den Globus, keiner will oder kann die Grabpflege übernehmen. Oliver Wirth-mann vom Kuratorium Deutsche Bestattungskultur hält das für eine bedenkliche Entwicklung: "Es gibt keinen speziellen Ort, an dem Angehörige trauern können. Es ist ein Aufgehen im Nichts, was der Hochschätzung der Individualität eines Menschen widerspricht." So werden die Friedhöfe zum Spiegelbild der Gesellschaft - immer anonymer wie die Gesellschaft selbst.

Das erklärt auch mit fast 60 Prozent die zunehmende Zahl der Feuerbestattungen. Die Urne ist die kostengünstigere Variante, aber ermöglicht auch neue Beisetzungsformen. So gibt es in immer mehr Städten Urnenhallen oder -wände, wie man sie aus südlichen Ländern kennt. Und die Urne ist mobil: Sie kann bei der Seebestattung an einem festgelegten Ort versenkt werden. Oder bei der Flug- bzw. Ballonbestattung wird die Asche aus der Luft gestreut.

Wer den Verstorbenen indes ganz sicher im Himmel wissen will, der kann das mit einer Weltraumbestattung ermöglichen. Zum Preis von circa 11.000 Euro werden Teile der Aschereste in der Erdumlaufbahn platziert. Und für rund 25.000 Euro wird die Asche auf eine endlose Reise zwischen die Sterne geschossen.

Vor allem die Rückkehr der menschlichen Überreste zur Natur, und damit die Idee der Baumbeisetzung, findet zunehmend Anklang. Mitten im Wald ruht der Verstorbene in abbaubaren Urnen an den Wurzeln eines Baumes. Ein kleines Namensschild am Baum weist auf die Grabstätte hin. Die Grabpflege übernimmt die Natur. Standorte solcher Wälder gibt es mittlerweile in ganz Deutschland.

Die USA gehen indes den radikalen Schritt: In 15 Bundesstaaten ist es erlaubt, Leichen zu Bestattungszwecken mithilfe einer stark konzentrierten Kalilauge aufzulösen. Nach dieser umweltfreundlichen Bio-Kremation bleibt eine braune Flüssigkeit zurück, die ganz unprätentiös im Abfluss "entsorgt" werden kann.