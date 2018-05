Von Alexander Wenisch

Der Helfer aus Kurpfalz

Tobias Seiberlich handelt aus christlicher Überzeugung

So umstritten die Reform war, die der damalige FDP-Minister Dirk Niebel 2010 im Entwicklungshilfeministerium durchgezogen hat: Für Tobias Seiberlich hat sich dadurch „eine Job-Perspektive ergeben, die ich mir nie erträumt hätte“.

Jahrzehntelang arbeitete der Mannheimer für die Bildungsagentur InWent des Entwicklungsministeriums. In seiner Heimatstadt und in Stuttgart kümmerte er sich um Erwachsenenbildung, betreute Fortbildungsgäste aus aller Welt. Dann kam die Reform – und heute arbeitet der Kurpfälzer in Tunesien.

Für den frankophilen Seiberlich, der mit einer Französin verheiratet ist, ein Traum. Der 58-Jährige kümmert sich im GIZ-Büro Tunis um die Frage, wie junge Tunesier fit gemacht werden können für den Arbeitsmarkt. 18 Leute hat er in seinem Team – das einerseits den Ministern der Regierung die Themen Fortbildung und Duales Ausbildungssystem schmackhaft machen will, andererseits ganz konkret mit jungen Leuten vor Ort kooperiert, die ein Unternehmen auf die Beine stellen wollen oder mit etablierten Unternehmen, die Jobs schaffen. 30 solcher Vorzeige-Projekte hat Seiberlich seit 2015 schon angestoßen: im Bausektor, im Kunsthandwerk, in der Landwirtschaft. Auch die Textil-Werkstatt (siehe Hauptartikel) gehört zu den erfolgversprechenden Ideen.

Tobias Seiberlich​

Vielen jungen Tunesiern fehlen Ideen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Die Arbeitslosigkeit ist hoch, die Wirtschaft dümpelt vor sich hin. Da fühlt sich Seiberlich verpflichtet. „Wir müssen den Leuten helfen“, sagt er. Einerseits aus seinem christlichen Weltbild heraus: Er hat bis 1988 in Heidelberg Theologie studiert. Aber auch aus seiner Familiengeschichte heraus. Sein Ur-Großvater war Missionar in Indonesien. „Ohne die Hilfe der Einheimischen damals, hätten sie nicht überlebt“ ... und dann gäbe es auch ihn heute nicht. „Das Mitmenschliche habe ich mit der Muttermilch aufgesogen“, sagt er. Und mit Blick auf die Flüchtlingsproblematik und das Verhältnis von Afrika und Europa: „Ich bin überzeugt: Wir schaffen das nur, wenn wir zusammenhalten und uns unterstützen.“

Sein Arbeitsauftrag in Tunesien: Den jungen Leuten Perspektiven zu geben, damit sie eben nicht nach Europa flüchten müssen. „Sie glauben doch nicht, dass die gerne gehen? Die leiden darunter, Familie und Freunde zurücklassen zu müssen“, sagt der Entwicklungshelfer. Gleichzeitig seien die jungen Tunesier von den Vorteilen ihrer erkämpften Demokratie und Freiheit noch nicht überzeugt. „Die Lage ist fragil“, spürt Seiberlich, „und gerade die Gebildeten wissen, welche Umwege Frankreich und Deutschland auf dem Weg zu einem gefestigten Rechtsstaat gemacht haben.“ Gerade weil man sich von Meinungsfreiheit kein Brot kaufen kann, sieht er es als seine Aufgabe, für die Ideale der Demokratie zu werben.

Die Welt etwas besser machen, ist das seine Motivation? Ja. Er wolle hinschauen, sich einlassen, „etwas anstoßen“, einen Samen legen, der keimt. Was ihm , zugegebenermaßen, viel Geduld abverlange. Aber es sind immer wieder die „kleinen Aha-Momente“, die ihm zeigen, dass sich etwas verändern lässt. Das motiviert. Privat sind es gerade die kulturellen Unterschiede, die er spannend und bereichernd findet.

Mit seiner Frau lebt Seiberlich im Stadtteil Carthago. „Da geht es uns gut“, sagt er. „Es ist grün, es gibt Cafés und ein Kino.“ Und dann sind da noch die alten, christlichen Ausgrabungsstätten: Eine Basilika aus dem 4., Katakomben aus dem 3. Jahrhundert. „Dort zu leben und am Wochenende spazieren zu gehen, wo einst Augustinus gepredigt hat, das ist schon etwas besonderes für einen Theologen“, schmunzelt Seiberlich.

Nur manchmal habe er Sehnsucht nach der Kurpfalz, nach der Lebensart in der Heimat, nach einem guten Wein. Aber wenn demnächst einer seiner sechs Söhne nach Heidelberg zieht, dann hat er auch mal wieder Grund, „nach Hause“ zu reisen.

Hintergrund Das Beratungszentrum Es ist ein unscheinbares Haus am Rande der Altstadt von Tunis: Das Beratungszentrum für junge Tunesier, das die GIZ hier seit 2015 aufgebaut hat. Sein Auftrag aber ist herausragend für die Situation in dem nordafrikanischen Land. Jungen Tunesiern sollen Perspektiven für ihr Leben aufgezeigt werden. ■ Jobberatung: Ganz konkret berät das Büro [+] Lesen Sie mehr Das Beratungszentrum Es ist ein unscheinbares Haus am Rande der Altstadt von Tunis: Das Beratungszentrum für junge Tunesier, das die GIZ hier seit 2015 aufgebaut hat. Sein Auftrag aber ist herausragend für die Situation in dem nordafrikanischen Land. Jungen Tunesiern sollen Perspektiven für ihr Leben aufgezeigt werden. ■ Jobberatung: Ganz konkret berät das Büro zum Beispiel junge Schulabbrecher, aber auch Hochschulabsolventen, die keinen passenden Job finden, welche Chance sie auf dem tunesischen Arbeitsmarkt haben. In einem zweiten Zentrum gibt es sogar (für die Teilnehmer kostenlose) Intensivkurse, um sich bei Vorstellungsgesprächen richtig zu präsentieren. Aus deutscher Perspektive keine große Sache, in Tunesien aber dringend nötig, weil der Staat die Vermittlung von einerseits gut ausgebildeten Akademikern und andererseits Unternehmen, die Mitarbeiter suchen, (noch) nicht leisten kann. ■ Die Wiedereingliederung von zurückgekehrten Flüchtlingen ist der zweite Schwerpunkt des Zentrums. Viele, die ihr Glück in Europa, meist in Deutschland oder Frankreich, gesucht hatten, kommen als Gescheiterte zurück. Ihnen zu helfen, in der Gesellschaft wieder Fuß zu fassen, ihnen aufzuzeigen, wo Jobs möglich sind, ihnen vielleicht in die Selbstständigkeit zu helfen, ist das Ziel der Berater. ■ Legale Wege nach Europa gibt es nur wenige - was viele junge Tunesier nicht wissen. Nur wer die richtige Ausbildung hat, kann mit einem Arbeitsvisum regulär einreisen. Deutschland sucht derzeit: Ingenieure, technische Fachkräfte, Mediziner, Gesundheits- und Krankenpflegekräfte sowie Personal für die Beschäftigung in der Hotellerie- und Gaststättenbranche. Dann kann das Zentrum sogar Arbeitgeber in Europa vermitteln. ■ Auf dem Balkan und in Westafrika sind solche Migrationszentren bereits erfolgreich etabliert. Dort wurden bereits über 26.000 Menschen beraten. Das Büro in Tunis - von deutschen Entwicklungsministerium zunächst bis 2020 mit 2,5 Millionen Euro finanziert- befindet sich noch in der Startphase. Bisher wurden 1500 Menschen beraten und nach ihrer Rückkehr aus Europa unterstützt. lex

Odysee bis Heidelberg

Aymen Knani flüchtete, kehrte zurück – und hat heute eine Perspektive

Aymen Knanis Geschichte beginnt mit dem Tod seines Vaters und seines Bruders. 2015 war das. Plötzlich stand er alleine mit seiner Mutter da – und ohne Plan, was nun werden soll. In der Schule hatte er nie viel Erfolg, brach in der siebten Klasse ab. Da war er schon 17. Und schlug sich mit einem Job als Lagerist durch.

Warum also nicht sein Glück in Deutschland suchen – wie gerade so viele in seinem Alter? Die Mutter verkaufte ihren Schmuck, er lieh sich Geld. 5000 Euro brachten sie so zusammen, von denen 3000 für ein illegales Touristenvisum draufgingen. Flieger nach Frankfurt. Am 2. September 2016 kam er an. Das neue Leben sollte beginnen – stattdessen erlebte er seine eigene Odyssee.

Er schlug sich durch bis Italien. Dort kannte er einen Freund, mit dem er sich aber schnell zerstritt, weil der ihm einen versprochenen Job nicht besorgen konnte. „Egal was, ich hätte alles gemacht“, sagt Aymen. Also versuchte er es eine Weile auf eigene Faust, entschloss sich aber nach einigen Wochen, wieder nach Deutschland zurückzugehen. An der Schweizer Grenze wurde Aymen jedoch aufgegriffen und nach Heidelberg gebracht.

Aymen Knani​

„Ich wurde dort gut behandelt“, erzählt er von seiner Zeit im Patrick-Henry-Vil- lage. Man gab ihm Essen, Unterkunft – aber eben keinen Job. „Immer wieder habe ich gefragt, aber ich wurde vertröstet.“ Auch Deutsch wollte er lernen – aber er bekam keinen Unterricht. Fast vier Monate ging das so, erzählt er. Er habe sich gelangweilt. Dann erfuhr er von einer Prämie, die Deutschland zahlt, wenn er freiwillig heimkehrt: 1200 Euro. Die nahm er.

Im Juli 2017 war sein Traum von Europa beendet. Er landete in Tunis – als gescheiterter Mann. Ist die Mutter enttäuscht? Nein, er schüttelt den Kopf. Sie sei froh, dass ihr Sohn wieder daheim ist. Aymens Augen erzählen eine andere Geschichte.

Doch im GIZ-Zentrum half man Aymen. Als Rückkehrer bekommt er Unterstützung bei der Jobsuche. Er will sich selbstständig machen. Mit einer kleinen Aufbereitungsanlage kann er Leitungswasser zu Trinkwasser machen und das in seinem Viertel verkaufen. Ein kleiner Plan. Aber ein Anfang. Erstmals in seinem Leben hat der 34-Jährige eine Perspektive, eigenständig für sich zu sorgen.

Der Traum von VW

Zeid Baghdedi wird in Tunesien bleiben müssen

Zeid Baghdedi geht es wie 40 Prozent der Tunesier seines Alters. Er ist gut ausgebildet, hat Abitur, hat studiert, er ist sogar Diplom-Ingenieur – und er ist arbeitslos. Das französisch geprägte Bildungssystem Tunesiens produziert eine Menge Verlierer. Wer es nicht bis zum Abi schafft, der gilt als Schulabbrecher, weil eine Art Realschulabschluss oder die Möglichkeit, eine Lehre als Handwerker zu beginnen, fehlen. Und gleichzeitig spuckt das System eine ganze Kohorte gut ausgebildeter Akademiker aus, die der Arbeitsmarkt nicht braucht.

Zeid Baghdedi weiß, was er kann, und er träumt von einem Job in Deutschland – bei VW. Dort zu arbeiten, ist sein Ziel, „weil ich Autos liebe“ und weil ihn Deutschland fasziniere, sagt der 29-Jährige. Darum lernt er fleißig Deutsch. „Aber es ist schwer“, sagt Zeid – auf deutsch.

Die Berater vom GIZ-Zentrum (siehe Hintergrund) sprechen realistisch mit ihm. Mit seiner Ausbildung wird er kein Arbeitsvisum für Deutschland bekommen. Dann illegal einreisen? „Das ist mir zu riskant“, sagt Zeid, „das machen nur Idioten!“

Zeid Baghdedi​

Die Berater haben für den jungen Mann daher einen anderen Plan. Das Prinzip „Umschulung“ ist in Tunesien völlig unbekannt. Daher hat die GIZ ein Zentrum eingerichtet, in dem genau das gemacht wird. 1800 Uni-Absolventen ohne Job wurden seit 2017 bereits trainiert – meist in so genannten Soft Skills wie Kommunikation, freundlich-positives Auftreten und Pünktlichkeit.

So auch Zeid. Wie ein Drittel der Geschulten hat auch er so einen Job gefunden. Er ist jetzt Social-Media-Manager für ein Softwareunternehmen in Tunis. Mit 800 Dinar (270 Euro) verdient er gut und sagt: „Ich bin zufrieden.“ Er hat eine neue Perspektive bekommen ... und wird sich wahrscheinlich allmählich damit anfreunden, doch in Tunesien zu bleiben.

Legal nach Deutschland

Mounir Ben Abdallah fängt als Pfleger in Wiesbaden an

Mounir Ben Abdallah steht vor einem neuen Leben. Er ist voller Hoffnung. „Nachher unterschreibe ich meinen Arbeitsvertrag“, erzählt er stolz. Mounir hat ergattert, was hier extrem selten ist: Eine legale Möglichkeit, nach Deutschland zu reisen und dort auch Arbeit zu bekommen. Denn der 28-Jährige hat die richtige Ausbildung. Er ist Krankenpfleger und die werden in Deutschland gerade gebraucht. Auf der Homepage des GIZ-Büros in Tunis hat er die Annonce einer Wiesbadener Privatklinik gesehen – und sich erfolgreich beworben.

Eigentlich hat Mounir in Tunis einen Job. Seit Jahren arbeitet er als Krankenpfleger in einer öffentlichen Klinik. Mit 1500 Dinar (500 Euro) verdient er gut. Aber er ist unzufrieden. Denn die Klinik sei schlecht ausgestattet, er arbeitet nur 12-Stunden-Nachtschichten. Tagsüber lernt er nun seit Monaten Deutsch, um sich vorzubereiten. „Ich mache gute Fortschritte“, sagt er. Seine Sprachlehrerin schmunzelt ihn zufrieden an. Ein paar Sätze kann man mit ihm schon wechseln.

Mounir Ben Abdallah​

Aber hat er keine Angst, in die Fremde zu gehen? Da schaut Mounir kurz etwas zerknirscht, bekommt feuchte Augen. „Ja, ich habe Angst“, sagt er ganz offen, sammelt sich aber schnell wieder: „Ich weiß aber auch, welche Chance das für mich ist!“ Und die Eltern, die Freunde, die er zurücklässt? Klar, die seien traurig. „Aber meine Eltern sagen: Sohn, mach das!“

Die Vorfreude überwiegt also für Mounir. Es sei ein großes Abenteuer für ihn. „Am 1. Mai geht es los!“ Und wenn es klappt, dann „bleibe ich bis zur Rente.