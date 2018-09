Von Michael Ossenkopp

Chicago. Er ist ein echter Aufreißer, wir benutzen ihn mehrfach täglich, ohne überhaupt nachzudenken, und ohne ihn wäre ein Leben gar nicht mehr vorstellbar. Der Reißverschluss wird stattliche 125 Jahre alt - Grund genug, zurückzublicken.

Der Zipper, wie der Reißverschluss auf Englisch heißt, nannte sich zunächst "clasp locker" ("Klemmschließer") und war eigentlich für Schuhe vorgesehen. Dennoch war sein Siegeszug nicht mehr aufzuhalten. Ritsch, ratsch, rauf und runter, auf und zu - fertig: Eine wahre Revolution. Heute erweckt das gezackte Wunderwerk der Textiltechnik meist nur noch unsere Aufmerksamkeit, wenn es klemmt.

Der ein wenig beleibte Whitcomb Judson hatte sich mal wieder darüber geärgert, dass er nur mit Mühe seine Schuhe zuschnüren konnte. Der Erfinder besaß bereits rund ein Dutzend Patente auf Motoren und Eisenbahnbremsen. Nun tüftelte der Chicagoer an einer bequemeren und vor allem schnelleren Methode, um seine Schuhe an- und auszuziehen. Der von ihm präsentierte Entwurf mit sich ineinander verzahnenden Haken gilt als "erster Reißverschluss". Das Urmodell besteht aus zwei schweren Metallketten mit Schiebern, das unter der US-Patentnummer 504,038 eingetragen wurde.

Seit Menschen Kleidung herstellen, waren auch Verschlüsse notwendig, dafür wurden Schnüre, Knöpfe und Bänder verwendet. Im 15. Jahrhundert kamen dann Haken und Ösen hinzu. Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte der Nähmaschinen-Erfinder Elias Howe ein Laschensystem. Sein "automatischer, ununterbrochener Kleiderverschluss" fand aber keine praktische Verwendung. Gut vier Jahrzehnte später kam Judson dem Wunsch, mit einem Verschluss Dinge "in einem Rutsch" zu öffnen und zu schließen, schon näher.

Geniale Erfinder: Whitcomb Judson

Auf der Weltausstellung 1893 in Chicago präsentierte er sein neues Patent. Besonders interessiert zeigte sich Lewis Walker, ein Oberst der US-Army. Er war sogar bereit, das nötige Kapital zur Gründung für eine gemeinsame, neue Firma namens "Universal Fastener" locker zu machen. Doch von dem markigen Werbeversprechen "Ein Zug und fertig!" war der Klemmöffner und -schließer noch weit entfernt. Leider blieb der "Zipper" eine hakelige Angelegenheit und öffnete sich mitunter von selbst. Die "Kinderkrankheiten" der ersten, sperrigen Modelle gingen so weit, dass sich manch entnervter Nutzer aus seinen fest verschlossenen Schuhen herausschneiden lassen musste.

Immerhin konnten Judson und Walker einen bescheidenen Auftrag des "United States Postal Service" zur Lieferung von 20 Postsäcken mit Reißverschluss an Land ziehen. Doch die Verschlüsse klemmten so oft, dass die Säcke schon bald ausrangiert wurden. Um weiter zu bestehen, musste die erste Reißverschlussfabrik der Welt in New York zwischenzeitlich auf die Produktion von Knöpfen umsteigen.

1904 vereinfachte die "Universal Fastener" ihr Design und nannte die Verschlüsse "C-curity fastener". Die sollten im Jahr darauf von der neu gegründeten "Automatic Hook and Eye Company" vermarktet werden.

Leider blieb auch die dafür fertiggestellte Produktionsmaschine weit vom praktischen Einsatz entfernt und der Erfolg aus. Judson zog sich aus dem Geschäftsleben zurück und starb 1909, ohne den Siegeszug seines Patents miterleben zu können. Denn erst als sich das Einsatzgebiet der Ritsch-Ratsch-Apparaturen von Schuhen auch auf andere Kleidungsstücke ausdehnte, begann der Durchbruch.

Maßgeblichen Anteil daran hatte der schwedische Maschinenbauingenieur Gideon Sundbäck, der sich seine Weiterentwicklung der Erfindung schon 1909 in Deutschland hatte patentieren lassen und schließlich in die USA auswanderte. Zeitweise studierte er am Rheinischen Technikum in Bingen. Ohne sich auf Judsons Prinzip der Haken und Ösen zu stützen, hatte der Schwede eine kleinere, leichtere und zuverlässigere Schließe konstruiert.

Dabei kommt das bis heute gebräuchliche System eines Stoffbandes mit Zähnen zum Einsatz, die über einen Schieber geschlossen und geöffnet werden. In Deutschland ist den meisten Menschen die Firma "Vorwerk" wohl am ehesten für seine Staubsauger bekannt. Aber bereits 1911 stellte das Unternehmen hierzulande eigene Reißverschlüsse her.

Geniale Erfinder: Gideon Sundback.

Sundbäck, der sich nach seiner Migration Sundback nannte, hatte erkannt, dass die Zähne eines Reißverschlusses nicht nur einen Schieber benötigen, sondern auch mit einem sogenannten Schlitten horizontal ineinandergefügt werden müssen. Um nicht zu verrutschen, ist zudem unten eine Ein- und oben eine Ausbuchtung erforderlich.

Zu Beginn wurde der Reißverschluss hauptsächlich an Stiefeln und Tabakbeuteln verwendet, 1917 patentierte Sundback in den USA den "Separable Fastener", der ab etwa 1920 auch in normalen Kleidungsstücken Verwendung fand und zu einem wichtigen Bestandteil in der Textilindustrie wurde. Unbekannt ist, wer die Idee für die leicht irreführende deutsche Bezeichnung Reißverschluss in die Welt setzte. Denn "reißen" am Verschluss ist eigentlich keine gute Vorgehensweise.

Erstmals in großem Umfang wurden "Zipper" 1917 beim amerikanischen Militär für wetterfeste Anzüge von Lotsen und für Fliegerkombis eingesetzt. In die Alltagskleidung gelangten Reißverschlüsse relativ schnell, von einer Stoffleiste verdeckt waren sie bereits Ende der 1920er Jahre bei einem großen Teil der Kleidung die Norm, kaum noch einem fehlte die Ritsch-Ratsch-Technik.

1930 erhielt der Zip-Verschluss auch Einzug in die Haute Couture, als die renommierte Pariser Modeschöpferin Elsa Schiaparelli ihn salonfähig machte. Sie setzte Reißverschlüsse in verschiedenen Farben, Übergrößen und als reine Applikationen ohne Funktion ein. Damit war sie Vorläuferin der Punk-Ikone Vivienne Westwood, die in den 1970er Jahren Reißverschlüsse auf den Catwalk brachte.

Inzwischen bieten sie auch außerhalb der Bekleidungsindustrie eine ungeahnte Typenvielfalt. Astronauten im Weltall können sich damit hermetisch schützen und Chirurgen schaffen so Verbindungen, die problemlos wieder gelöst werden können. Ins Rampenlicht rückte der Reißverschluss auch 1971: Die Rolling Stones veröffentlichten das Album "Sticky Fingers" mit einem von Andy Warhol entworfenen Cover, das eine Jeans mit einem echten, voll funktionstüchtigen Reißverschluss zeigte. Heutzutage werden allein in Deutschland etwa 70 Millionen laufende Meter an Reißverschlüssen produziert. Der weltgrößte Hersteller ist das japanische Unternehmen YKK.