Was geschah vor Jahren auf der Silvesterparty? Polizist Topal (David Vormweg) versucht sich in der Befragung von Kommissar Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, r) zu erinnern. Foto: ARD

Von Philipp Weber

Köln. Was ist ihm nicht schon nachgesagt worden, dem Kölner Tatort: zu viel Moralinsäure, zu viel Betroffenheit, zu viel Burn-out. Zu lange dabei. Die erste Folge mit Ballauf und Schenk lief 1997. Doch der neue Beitrag aus der Domstadt zeigt, dass man den Klassiker nicht abschreiben darf. Wie jüngst der 1. FC Köln haben die beiden Urgesteine des Sonntagsabend-Krimis ihren Platz im tristen Keller der Tabelle zumindest für kurze Zeit verlassen – und sich in die erste Reihe zurückgespielt.

Was ist passiert?Die ersten Szenen stellen das Tatort-Prinzip auf den Kopf: Der vermeintliche Täter streitet den Mord nicht ab, sondern gesteht ihn. Aber die Kommissare glauben ihm nicht. Denn: Die Tat liegt vier Jahre zurück, ein anderer Mann büßt den Mord längst hinter Gittern. Der "alte" Täter Moritz Seitz ist wohlhabend, der "neue" Ole Stark lebt in Armut. Beide sind Schauspieler, ebenso wie das Opfer Thore Bärwald. Die drei kennen sich seit der Schauspielschule, sind sich auf einer Silvesterparty wiederbegegnet. Dort trifft ausgerechnet Thore (der "Donnergott") der Blitz. Als die anderen ihren ersten Rausch des Jahres 2018 ausschlafen, finden zwei Polizisten den Leichnam im Pool. Todesursache: Stromschlag.

Worum geht es wirklich? Es ist ein Spiel im Spiel. Schauspieler geben Schauspieler und suchen dabei bis zuletzt ihre Rollen: am Set, im Leben, im Fall. Das Rätsel bleibt bis zum Ende knifflig. Bis es die Kommissare lösen, begleiten die Zuschauer den einst erfolgreichen Schauspieler Moritz Seitz (grandios: Thomas Heinze) auf den ersten Schritten in die Freiheit: Nach vier Jahren Knast darf er seine Villa wieder betreten, doch als Ehemann, Vater und Mime steht er draußen vor der Tür. Seine Frau und Kollegin Carolin hat die Schauspielerei an den Nagel gehängt, die Ehe scheint gescheitert. Tochter Lene ist zum psychischen Wrack geworden. Das berufliche Netzwerk reißt ein. Ballauf und Schenk ermitteln weiter. Denn um zu erfahren, dass es der verarmte Ole nicht war, reicht eine Flasche Wodka in dessen Stammpinte.

Wie schlagen sich die Kommissare?Der Kopfmensch Max Ballauf, der Bauchmensch Freddy Schenk: Der gewohnte Widerspruch lebt erneut auf, bleibt aber zum Glück im Hintergrund.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Endlich: Die ARD serviert mit "Vier Jahre" den Tatort so, wie man ihn lieben gelernt hat: komplex, aber nicht überfrachtet. Ergreifend, aber nicht aufdringlich. Experimentell, aber nicht überkandidelt. Obwohl sich Zeitstränge, Perspektiven und Nebenerzählungen überschneiden, geht der rote Faden nicht verloren. Eine Frau zwischen zwei Männern, ein Polizist zwischen Berufsethos und Leidenschaft und ein Mime zwischen Genialität und Absturz führen ins Finale.

Was sind die Schwächen?Zu Beginn werden Szenen vor Gericht dargestellt, erst im Rückblick auf 2018, dann im Hier und Jetzt. Richter sprechen die vermeintlichen Mörder Moritz und Ole schuldig – und die Zuschauerreihen sind kaum belegt, was wenig glaubwürdig ist: An Mordprozessen ist das Interesse ungleich größer.

Und sonst noch? Einst das Statussymbol schlechthin, ist er in Zeiten der Klimakrise umstrittener denn je: der Pool im Garten. In "Vier Jahre" wird das Becken zur Metapher für Glanz und Elend, Eroberung und Verlust, Frevel und Rache.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Wer glaubt, Fingerabdrücke verschwänden im Wasser, der irrt.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Vier Jahre hat es nicht gedauert, aber es hat schon zwei, drei Anläufe gebraucht, ehe auch dieser Tatortkolumnist guten Gewissens sagen kann: Rauf auf die Coach, Fernbedienung gezückt – und die Eins gedrückt. Viel Spaß!