Der Apfel. Eine unverdächtige Frucht? Von wegen! Einer ruiniert immerhin das Paradies, andere dienen Kaisern als Zeichen für die Weltherrschaft. Die wohl wertvollsten Ausgaben dieser Obstsorte existieren - mal angebissen, mal unversehrt - als Logo auf Computern und Tonträgern.

Die Geschichte zweier Weltveränderer beginnt 1968 in London. John, Paul, George und Ringo haben als The Beatles gezeigt, dass Einfallsreichtum und Geldverdienen gut harmonieren. Die Multi-Millionäre aus Liverpool gründen eine eigene Firma namens Apple. "Wir dachten, das ist wie im Schulbuch, A steht für Apfel. Das soll der Name der Firma sein", erinnert sich Paul McCartney. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs wollen die Vier nicht nur ein Unternehmen aus der Taufe heben, sondern ein "fröhliches, dynamisches und demokratisches Abenteuer starten". Ganz im Sinne der Flower-Power-Bewegung.

Mit 800.000 Pfund - umgerechnet rund vier Millionen Euro - wird die Dachmarke Apple Corps Ltd. gegründet. Unter dem Namen firmieren das Plattenlabel Apple Records, die Filmproduktionsfirma Apple Films, der Musikverlag Apple Music Publishing, Apple Electronics und eine Merchandising-Boutique. Doch die Künstler sind keine Geschäftsmänner. Kein Plan, wenig Ahnung von Finanzen, das Management betrügt, die Verluste von Apple summieren sich, weil die Kontrolle fehlt. Bald wird die Boutique geschlossen, Unterhaltung, Platten und Filme sollen im Mittelpunkt stehen. Bei Apple Records scheint das zunächst zu funktionieren. Der Hit "Hey Jude" kommt am 30. August 1968 heraus, Mary Hopkins veröffentlicht die Nummer 1 "Those Were The Days". James Taylor, Badfinger, Billy Preston oder das Modern Jazz Quartett heißen andere Künstler des Labels.

Doch der Rest des Apfels schmeckt zusehends saurer. Der naive Umgang mit Kunst und Business verschlingt die Einnahmen. Am Ende des ersten Jahres ist bereits die Hälfte des Kapitals verbrannt. Der Laden wird zum Dauerstreitfall. Apple ist - neben Yoko Ono - einer der Gründe für die Zerrüttung der Band. Die Geschäfte mit Beatlesplatten oder Soloprojekten der ehemaligen Pilzköpfe laufen vorerst weiter, sodass keiner am Hungertuch nagen muss.

Erst 1976 wird es wieder spannend. Eine andere Firma auch mit einem Apfel als Logo verändert die Welt. Und es kommt wie es kommen muss: zum Rechtsstreit über die Nutzung des Emblems. Nach 15 Jahren einigen sich die Anwälte beider Unternehmen auf einen Kompromiss. Der Computerriese übernimmt die Verpflichtung, das Apfel-Logo seiner PCs und Laptops nicht für Aktivitäten im Musikgeschäft einzusetzen. Was Apple damals zahlte, wird nie bekannt, aber der US-Konzern hatte 38 Millionen Dollar zur Seite gelegt. Schon 1981 zahlte das Unternehmen den Beatles eine nicht genannte Summe dafür, den Namen Apple überhaupt verwenden zu dürfen.

Der Burgfrieden allerdings ist von kurzer Dauer als das US-Unternehmen sein iPhone auf den Markt bringt und damit seinen Musikstore iTunes. Nun sehen Paul und Ringo sowie die Nachfahren von John und George wieder einen gewaltigen Interessenskonflikt. Sie klagen erneut gegen die Verwendung "ihres" Apfels. Vor elf Jahren schließlich beenden die Parteien den Obstkrieg. Sämtliche Rechte an der Marke und dem Logo Apple gehen an den US-Computerhersteller, der das Wort "Computer" aus seinem Namen streicht und seither als Apple Inc firmiert. Diese Apple Inc wiederum lizenziert einige ihrer Rechte langfristig an das Plattenlabel. Gerüchten zufolge sollen die Liverpooler die US-Firma gewaltig zur Kasse gebeten haben. Wenn die Zahl von 500 Millionen Dollar stimmt, hat Steve Jobs damals wohl die teuerste Frucht der Welt gekauft.

Und was bleibt von dem Apfel der Beatles? Alle Fäden der Apple Corps. laufen in einem kleinen Büro im Londoner Stadtteil Mayfair zusammen. Dort schafft eine Handvoll Mitarbeiter heute das, was vier Idealisten vor 50 Jahren nicht konnten: sie managen effizient jährlich zweistellige Millionenumsätze mit der unsterblichen Musik, Filmen und allen möglichen und unmöglichen Beatles-Produkten, die weltweit vom Merchandising angeboten werden. Selbst ein Computerpad mit einem grünen Apfel fehlt nicht im Sortiment.