Von Verena Maria Schurr

Francisco Guerra Tananta blickt nach oben in das Blätterdach. Er wirkt klein und zerbrechlich neben dem Urwaldriesen. Seine Hand liegt auf der Rinde des Baumes, seine Augen sind geschlossen. Die letzten Kilometer durch den Dschungel in Peru waren anstrengend, heute ist es wieder sehr heiß und feucht. Aber der lange Marsch hat sich gelohnt, er hat einen Kapokbaum gefunden. Im Amazonasgebiet werden diese Giganten als Medizinbäume bezeichnet, ihnen werden heilende Kräfte zugesprochen.

Das Holz ist fest und glatt. Viele Meter über dem Boden beginnt die majestätische Krone. Francisco Guerra Tananta strahlt, für ihn besitzt dieser Baum einen ideellen Wert.

Andere Menschen sehen das komplett anders: Das Holz lässt sich teuer verkaufen. Das ist einer der Gründe, aber nicht der Hauptgrund, warum an diesem entlegenen Ort gerodet wird. In erster Linie mussten hier in den vergangenen Jahren viele Bäume weichen, weil mehr Kakao angepflanzt werden soll.

Die Früchte der Kakaopflanzen ähneln in der Form einem American Football. Aus den Samen der Frucht werden Kakaomasse und Kakaobutter gewonnen, die zentralen Bestandteile von Schokolade. Braune und weiße Tafeln, Pralinen, Mousse au Chocolat, Schokokuchen, Schokoeis oder wie jetzt zur Weihnachtszeit Schokolebkuchen und süße Weihnachtsmänner - Deutschland gehört weltweit zu den Hochburgen der Schokoladenesser. Ein Teil der Kakaobohnen dafür kommt aus Südamerika, auch aus Peru - Tendenz steigend.

Hintergrund Schokoladenkonsum in Deutschland Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schokoladenwaren betrug 2017 nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie etwa 9,5 Kilogramm. Es wurden etwa 1,1 Millionen Tonnen Schokowaren im Wert von 5,4 Milliarden Euro produziert. Deutschland ist der größte Exporteur von Schokoladenprodukten weltweit. Etwa zwei [+] Lesen Sie mehr Schokoladenkonsum in Deutschland Der Pro-Kopf-Verbrauch von Schokoladenwaren betrug 2017 nach Angaben des Bundesverbandes der Deutschen Süßwarenindustrie etwa 9,5 Kilogramm. Es wurden etwa 1,1 Millionen Tonnen Schokowaren im Wert von 5,4 Milliarden Euro produziert. Deutschland ist der größte Exporteur von Schokoladenprodukten weltweit. Etwa zwei Drittel des importierten Kakaos stammen aus Westafrika, der Rest kommt aus Lateinamerika und Asien. Mehr als zehn Prozent der weltweiten Kakaoernte werden in Deutschland zu Schokolade verarbeitet. Der Anteil an nachhaltig erzeugtem Kakao in den in Deutschland verkauften Süßwaren lag 2017 nach Verbandsangaben bei 55 Prozent und soll weiter gesteigert werden.

[-] Weniger anzeigen

Vor 56 Jahren wurde Francisco Guerra Tananta am Amazonas geboren. Er ist Mestize, wie viele Menschen in Loreto, der flächenmäßig größten Region Perus. Seine Vorfahren waren Indigene, Spanier und japanische Einwanderer. Früher ist er viel gereist und hat an verschiedenen Orten Perus gearbeitet. Europa hat er auch besucht, aber die Hektik machte ihm schnell zu schaffen. Dann wollte er nur noch eins: zurück in den Wald.

Der Kapokbaum steht auf einem Stück Land, das ihm von einem Bauern zum Kauf angeboten wurde. Guerra Tananta möchte es für die Organisation ACELPA - Asociación Civil el Puente de la Amistad (Bürgervereinigung Brücke der Freundschaft) erwerben. Der gemeinnützige Verein wurde von ihm und seiner deutschen Partnerin Angelika Maria Kotzur vor acht Jahren gegründet. Die ursprüngliche Idee war, Kindern aus armen Familien eine Ausbildung zu ermöglichen. Mit der Zeit verlagerte sich die Arbeit in Richtung Umweltschutz. ACELPA kauft Regenwald, um ihn vor der Abholzung zu schützen.

"Sie kamen mitten in der Nacht und begannen, mit ihren Motorsägen die Bäume zu fällen", erzählt Angelika Kotzur. Die 55-Jährige war da, als Arbeiter im Auftrag eines Kakaoproduzenten den Wald zu roden begannen, nur ein paar Kilometer von ihrem Camp im Dschungel entfernt. Hinter der Aktion stand das Unternehmen United Cacao mit registriertem Firmensitz auf den Kaimaninseln, das zwischenzeitlich in eine Krise schlitterte.

Nie hätte sie erwartet, dass so weit in der Natur die Planierraupen vor der Tür stünden, sagt Angelika Kotzur. Am Anfang waren da viel Wut und Verzweiflung, mit den Jahren kam der Pragmatismus. Die Ravensburgerin ist in der Gegend dafür bekannt, dass sie sich einmischt. "Wir mussten etwas tun. Allein können wir den Wald nicht schützen. Nur wenn die Menschen hier den Wald wertschätzen und als ihre Lebensgrundlage begreifen, werden sie sich für ihn einsetzen."

Die Heilpraktikerin kam vor acht Jahren aus Deutschland der Liebe und der Arbeit wegen nach Peru. Guerra Tananta und sie bauten ein Camp mit Holzhütten im Wald, um europäischen Gästen traditionelle Heilarbeit anzubieten. Nachdem die Rodungen 2012/2013 begannen und Hunderte Hektar Wald verschwanden, war ihnen klar: Es musste etwas passieren.

Francisco Guerra Tananta und Angelika Maria Kotzur wollen mit ihrem Verein ACELPA den Regenwald vor der Abholzung schützen. Foto: dpa

Sie konnten den Verein Rettet den Regenwald und die Zukunftsstiftung Entwicklung bei der GLS Treuhand - als Teil der sozial-ökologischen GLS-Bank - überzeugen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. "Gezielt bestimmte Regenwaldflächen zu kaufen, ist ein probates Mittel, Natur zu bewahren", sagt Reinhard Behrend, Vorsitzender von Rettet den Regenwald in Hamburg. "Entscheidend ist, den Wald nach dem Kauf dauerhaft zu schützen. Dazu ist es wichtig, die Einwohner vor Ort in das Projekt einzubinden."

Obwohl der Kakaobaum wohl aus Südamerika stammt, spielt der Kontinent im weltweiten Kakaoanbau noch eine relativ kleine Rolle, verglichen etwa mit der Elfenbeinküste und Ghana. Die beiden afrikanischen Länder produzieren zusammen über die Hälfte des globalen Rohkakaos. In beiden Ländern sind auch durch den Kakaoanbau die Wälder stark geschrumpft. Mittlerweile haben Kakaoproduzenten ein Auge auf Südamerika geworfen, besonders auf Peru.

Im Jahr 2007 wurden aus Peru über 4000 Tonnen exportiert. Neun Jahre später waren es fast 62.000 Tonnen, die 15-fache Menge. Umweltschützer sind deshalb besorgt.

Im Wald erläutert Guerra Tananta seinen Gästen die Funktion eines Medizinbaums. "Der Baum ist etwas Besonderes. Er wacht über diesen Ort und gibt der Umgebung und den Lebewesen Kraft", sagt der 56-Jährige.

Neben dem Einsatz für den Umweltschutz arbeitet Guerra Tananta als traditioneller Heiler - so wie seine Eltern. Menschen kommen zu ihm, um Körper und Seele behandeln zu lassen. Als Kind ging er mit seiner Familie in den Dschungel, um zu jagen, fischen und Heilpflanzen zu finden.

Guerra Tananta bahnt sich in Gummistiefeln den Weg durch Schlamm und Lianen. Wo es nicht weitergeht, schlägt er mit der Machete den Weg frei. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei fast 100 Prozent, die Temperaturen steigen über 30 Grad. Bewegung und Arbeit - das kostet Energie, vieles wirkt im Vergleich zu Europa entschleunigt und langsam. Aber in Sachen Umweltschutz rennt die Zeit.

2014 startete das Regenwald-Schutzprojekt mit dem Kauf von 30 Hektar Wald - unterstützt aus Deutschland. "Wir wollen so viel Land wie möglich kaufen, um es für die Region zu erhalten und es zu schützen", beschreibt Francisco Guerra Tananta das Ziel. Mittlerweile gehören dem Verein über 300 Hektar.

Nicht endgültig geklärt ist indes, ob die Abholzung der Kakao-Firma legal war. In Peru ist es verboten, sogenannten Primärwald für die industrielle Landwirtschaft zu roden. Umweltverbände sind sicher, dies sei geschehen. Der Konzern hingegen erklärte, das Land sei größtenteils schon vorher landwirtschaftlich genutzt worden, womit die Schutzvorschriften entfielen.

Begehrt: Die Früchte der Kakaopflanze ähneln einem American Football. Foto: dpa

Pro 50 Hektar Land, also für eine Fläche von etwa 70 Fußballfeldern, soll das Kakao-Unternehmen ungefähr 5000 peruanische Soles bezahlt haben - umgerechnet etwa 1200 Euro, berichten Umweltschützer. Eine Anfrage an die Kakaofirma zu dem Sachverhalt blieb unbeantwortet. Wobei das Unternehmen 2017 die Führung wechselte und es Berichte über finanzielle Probleme gab - die Umweltschützer jedoch ein Weiterlaufen der Plantage feststellen.

Die Anbaufläche liegt etwas östlich von Tamshiyacu und umfasst mindestens 2000 bis 3000 Hektar. Auf Bildern bei Google Maps ist das Ausmaß der Rodung gut zu erkennen: ein ausgestanztes Feld mitten im Dschungelgrün.

Die Kleinstadt Tamshiyacu mit etwa 6000 Einwohnern befindet sich direkt am Ufer des Amazonas. Hier hat der kleine Öko-Verein seinen Sitz. Fast alle Häuser im Ort sind in einfacher Holzbauweise konstruiert. Es gibt Strom, das Abwasser wird in den Fluss geleitet. Die Haupteinkommensquellen der Menschen sind Landwirtschaft und Fischfang. Im Kakaoanbau sehen manche im Ort für sich wirtschaftliche Möglichkeiten, etwa durch die Arbeiter von außerhalb, die in Tamshiyacu einen Teil ihres Lohnes lassen. Andere stellen die Probleme nach vorne, die die Kakaoplantage bringt.

Angelika Kotzur legt sich ihr Tuch über Kopf und Schultern, um sich vor der Sonne zu schützen. Sie kommt gerade aus dem nahen Tamshiyacu, um einen biologisch-dynamisch bewirtschafteten Acker, einem weiteren Projekt von ACELPA, einen Besuch abzustatten. In Deutschland bekommen Produkte, die biologisch-dynamisch angebaut werden, üblicherweise ein Demeter-Siegel. Demeter-Produkte finden sich etwa in Bioläden. Begründet wurde diese Art von Landwirtschaft von Rudolf Steiner, dem Vater der Anthroposophie und der Waldorfschulpädagogik.

Auf dem Feld wachsen Yucca, Bananen, Ananas und andere Gemüse- und Obstsorten durcheinander. Was chaotisch aussieht, hat System. Die Mischung aus verschiedenen Arten soll gesundes Wachstum bringen. Als Gegenstück einer Monokultur, etwa wie bei Kakaoplantagen. "Wir hoffen die Bauern zu überzeugen, ihr Land auf ökologischere und ertragreichere Art zu bewirtschaften, damit sie es nicht an die Industrie verkaufen", fasst Kotzur ihr Anliegen zusammen.

Auch Silvia del Aguila Reyna gehört zum Team. Die 42-Jährige hat Forstwissenschaft in Iquitos gelernt und kommt regelmäßig zu dem Feld. Sie betreut dort Bienenstöcke. Nachher wird sie ein paar Pflanzensetzlinge in der Erde eingraben. Sie sollen zwischen Ananas und Yucca wachsen und später für Heilzwecke geerntet werden.

Dabei hilft ihr Luis Ipushima Silva. Der Vorarbeiter und Wächter schärft seine Machete an einem Stein. Er wird heute Abend mit ein paar Hunden die Nacht hier verbringen. Bewacht werden muss nicht nur der Acker, sondern er achtet auch auf die Arbeitsgeräte wie Schaufeln und Sägen. Wobei: Diebe sind nicht die einzige Gefahr. Seit neuestem ist ein Jaguar auf der Pirsch.

"Er dreht zwischen acht Uhr und Mitternacht seine Runden", erzählt der 65-Jährige. Neulich gab es großes Gebell. Als er mit Machete und Taschenlampe die Stelle des Aufruhrs erreichte, war das Raubtier verschwunden - und mit ihm einer der Hunde. Der schrumpfende Lebensraum und die Jagdkonkurrenz durch den Menschen machen der Großkatze zu schaffen. Deswegen wagt sie sich immer näher an Siedlungen heran. Ein weiterer Hinweis dafür, dass eines der letzten großen Regenwaldgebiete in Gefahr ist.

Vorarbeiter Ipushima Silva und die Forstexpertin del Aguila Reyna gehören zum festen Team von ACELPA, in dem etwa ein Dutzend Leute arbeiten. Für viele ist Umweltschutz ein noch relativ neues Konzept. Wichtig ist ihnen zuerst, dass ihre Familien von dem Land gut leben können. All ihre Anstrengungen sollen zugleich noch mehr Menschen vom Wert ihres Landes überzeugen.

Francisco Guerra Tananta ist mittlerweile mit seinen Begleitern bei sich zu Hause im Camp angekommen. Es war ein langer Tag. Er ist zufrieden. Er wird dem Besitzer des Landes mit dem Medizinbaum ein Angebot machen. Er schaut sich um. Zwischen den Bäumen summen Insekten, manchmal sieht man einen Kolibri. Für ihn ist es das ideale Leben, in und mit der Natur. Dies zu erhalten, ist seine Lebensaufgabe geworden.