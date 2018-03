Silicon Valley. An labbrige Soja-Schnitzel oder geschmacklose Seitan-Steaks haben sich Vegetarier und Veganer mittlerweile gewöhnt. Wahre Fleischliebhaber konnten diese Alternativen aber bislang nicht wirklich überzeugen. Nun kommen aus dem amerikanischen Silicon Valley aber nicht nur die neuesten IT-Technologien, sondern auch neuer Fleischersatz, der in wenigen Jahren die ganze Welt erobern will. Mit dabei: aus Stammzellen lebender Tiere im Labor gezüchtetes Fleisch.

Hintergrund In-vitro-Fleisch Dem lebenden Tier werden Muskelstammzellen entnommen und in einem Nährmedium kultiviert. Die sich zahlreich vermehrten Stammzellen bilden anschließend Muskelzellen, die zu Muskel- und Fleischfasern zusammenwachsen. Für einen Hamburger bräuchte man etwa 20.000 solcher Fasern. Insekten Sie sind eiweißreich, liefern viele ungesättigte Fettsäuren und ähnlich viele Vitamine wie herkömmliches Fleisch. Und: Rund 80 Prozent eines Insekts sind essbar. Beim Rind ist es nur die Hälfte. Großes Potenzial haben Insekten auch als Futtermittel in der Schweinemast, in der bislang Fischmehl verfüttert wird. Jackfrucht Die noch unreif geerntete Jackfrucht hat eine fleischähnliche Struktur. Das Fruchtfleisch ist nahezu geschmacklos. Nach Belieben mariniert und scharf angebraten, erinnert es stark an Fleisch und bildet beim Braten auch eine Kruste. Erbsenproteine Proteine und Fasern der Erbse eignen sich in Kombination mit anderem Gemüse für Fleischersatz. Anders als Soja steuert die Erbse einen angenehmen Geschmack bei. Die Produkte enthalten wenig Fett, Fettsäuren (überwiegend ungesättigt), kein Cholesterin, stattdessen wertvolle Ballast- sowie sekundäre Pflanzenstoffe. Lupine Die Lupine ist eine eiweißreiche Hülsenfrucht. Ihr Anbau gilt als besonders nachhaltig, weil sie meistens in Deutschland angebaut wird. Das isolierte Lupinenprotein wird als Lupinenmehl, -flocken, -schnetzel, -schrot oder -tempeh angeboten, das sich für die Zubereitung von Fleischpattys eignet.

Fleisch ist ein Riesengeschäft. In den vergangenen 50 Jahren hat sich die globale Produktion von 78 auf 308 Millionen Tonnen pro Jahr vervierfacht. Und die Lust auf Fleisch wächst weiter: Bis 2050 wird eine Steigerung auf 455 Millionen Tonnen erwartet. Das liegt weniger an den westlichen Industrieländern - in Europa stagniert der Fleischkonsum, in den USA ist er rückläufig. Vorwiegend in den Schwellenländern und den Wirtschaftsnationen Asiens und Südamerikas steigt der Appetit auf Fleisch. Derzeit verspeist ein Erdenbürger im Schnitt etwa 42 Kilo pro Jahr. (In Deutschland: 60 Kilo.) "Wir sind es gewohnt, Fleisch zu essen. Das ist eine lang gepflegte Kultur", sagt der Ernährungsethiker Harald Lemke von der Universität Salzburg. "Das Problem ist nur, dass unser Fleischkonsum nicht zukunftsfähig ist. Deshalb ist Essen heute keine Privatsache mehr - Essen ist politisch."

Aus diesem Gesichtspunkt heraus entwickelte der Niederländer Mark Post vor vier Jahren an der Uni Maastricht einen Rinder-Fleischklops aus den Stammzellen eines lebenden Tieres. Im Inkubator wurden die Zellen vermehrt und konnten nach einigen Wochen "geerntet" werden. Klingt nach Science-Fiction, ist aber in der Medizin schon gängige Praxis. Damals war der erste so entstandene Fleischburger mit 250.000 US-Dollar sehr kostbar. Mittlerweile ist die Forschung weiter und Post will in drei Jahren mit seiner Firma Mosa Meat im großen Stil hochwertiges Rindfleisch vertreiben. "Wir konzentrieren uns auf Rindfleisch, weil es das teuerste Protein ist und die Viehhaltung für die höheren Treibhausgase sorgt", sagt Post.

Beim Start-up "Memphis Meats" in Kalifornien wird das Laborfleisch im gleichen Verfahren wie in Maastricht hergestellt. Die Amerikaner aber wollen das sogenannte "Clean Meat" als Hühnerschenkel oder Filet auf den Markt bringen. Geschmack und Textur des In-vitro-Fleisches kann nach Belieben verändert werden. Dank einer neuen Finanzierungsrunde, an der sich mit 17 Millionen US-Dollar unter anderem Bill Gates und Virgin Galactic-Gründer Richard Branson beteiligt haben, stehen die Chancen gut, dass das Laborfleisch in ein paar Jahren in die Massenproduktion geht. "Die Nachfrage nach Fleisch steigt und wir wollen, dass die Welt isst, was sie liebt", beschreibt Uma Valeti, Geschäftsführer von Memphis Meats, seine Mission. Doch das Ziel ist auch, sich beim riesigen globalen Geschäft eine Scheibe abzuschneiden.

Die österreichische Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler, die jährlich Trends auslotet, durfte 2013 den ersten Labor-Bratling verkosten. Sie sieht die Akzeptanz kritisch für solche Produkte in Deutschland: "Das Interesse ist generell groß, aber der deutsche Kulturraum ist sehr skeptisch, die Landwirtschaft sehr konservativ." Eine aktuelle Umfrage von Bookatable by Michelin unter knapp 1300 Teilnehmern in Deutschland ergab, dass fast die Hälfte der Deutschen beim Restaurantbesuch Fleischgerichte bestellt. Stellt sich also die Frage, ob sich Köche vorstellen können, zukünftig Laborfleisch zu verarbeiten? Dennis Maier vom Sterne-Restaurant "Emma Wolf since 1920" in Mannheim verneint: "Da hätte ich Berührungsängste. Ich fände es auch schade, wenn unsere Gesellschaft in diese Richtung gehen würde. Anders sieht es aus mit pflanzlichem Ersatz, da wäre ich offen für."

Auf weltrettender Mission sieht sich das Unternehmen Impossible Foods und will mit Protein-Burgern beweisen, dass es auch ganz ohne Tier geht. Ihr Ersatzfleisch ist aus Weizen- und Kartoffelproteinen mit Hinzugabe von Kokosnussfett, Gewürzen und Bindern. Das scheint nicht wirklich innovativ, doch der "Impossible Burger" hat eine fleischähnliche, rote Farbe. Hierbei handelt es sich um das Häm, ein eisenhaltiges Molekül, das als Farbstoff auch Bestandteil der roten Blutkörperchen ist. Impossible Foods stellt den Farbstoff aus Soja-Leghämoglobin her. Das Ergebnis ist ein Burgerbratling, der von einem echten kaum zu unterscheiden ist. Essen kann man den "blutigen Burger" in den USA in vielen Restaurants. Dank erneuter Finanzierung, ebenfalls durch Bill Gates, landet der Burger in den USA bald im Handel.

Auch eine exotische Frucht soll Fleischfreunde begeistern: die Jackfrucht. Im Gegensatz zu Soja hat sie, unreif geerntet, eine fleischähnliche Konsistenz. Sojaprodukte sind zwar hochwertigere Eiweißquellen, stehen aber in der Kritik, aus gentechnisch veränderten Bohnen zu bestehen. Bei der kalorienarmen Jackfrucht ist hingegen der ökologische Fußabdruck fragwürdig - sie wird in den Tropen meist in Monokulturen angebaut. Und was ist mit den seit Jahren gepriesenen Insekten als Proteinquelle? Mehr als 1900 Arten werden vorrangig in Asien, Afrika und Lateinamerika gegessen. Sie sind eiweißreich - und könnten vermutlich den Hunger weltweit stillen bei gleichzeitig klimafreundlicher Zucht. Daher räumt die UN den Insekten auch eine wichtige Rolle in der Ernährung der Weltbevölkerung ein.

Doch Einzug gehalten in unsere westlichen Kochtöpfe haben die Krabbeltiere noch nicht. Der westliche Gaumen scheint den Ekel nicht überwinden zu können. Um die Hemmschwelle herabzusetzen, entwickeln zwei Kölner Unternehmer derzeit unter dem Namen Swarm Protein einen Proteinriegel, in dem gemahlene Grillen stecken. Im Sommer soll der Riegel, der zunächst für Sportler gedacht ist, auf den Markt kommen. Und auch bei den Insekten kommt wieder der Welt liebster Fleischklops ins Spiel: In Belgien und den Niederlanden kann man bereits Hamburger essen, die bis zu 50 Prozent aus gemahlenen Buffalowürmern bestehen. Auch die Gründer von Bugfoundation planen, in diesem Jahr den deutschen Markt mit ihren Insektenbratlingen zu erobern.