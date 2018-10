Von Alexander R. Wenisch

Heidelberg. Neckarwiese, "Oktoberfest", Kerwe, Weihnachtsmarkt, Feiern in der Unteren Straße, Silvester ... es gibt genügend Gelegenheiten, um zu saufen. Jemand hat Geburtstag und zwischendrin schmeißt irgendwer eine Party, einfach mal so. Und immer gibt es Alkohol. Gerne auch Hochprozentiges.

Vergangene Woche schreckten die Alkoholexzesse in der Heidelberger Altstadt auf. Erstsemester betranken sich hemmungslos, wie Anwohner berichteten. Dass in der Altstadt gerne gefeiert wird, ist ein alter Hut. Aber das jüngste Ausmaß der Enthemmung sei beispiellos, hieß es. Ältere Stundenten, die die Frischlinge zu Trinkspielen anfeuerten; Schnaps, der aus Bauchnabeln geschlürft wurde; Alkohol, der mit Trichter und Schlauch eingeflößt wurde; junge Mädchen nur noch spärlich bekleidet.

Das gezielte Saufen bis zur Besinnungslosigkeit - schon länger ein Phänomen unter jungen Erwachsenen. Nachdem der Anteil von Jugendlichen, die mindestens einmal im Monat volltanken, zwischen 2014 und 2016 stark zurückging (von 20 auf 10 Prozent), ist er aktuell mit 16 Prozent wieder deutlich angestiegen.

In Heidelberg nimmt die Zahl von Jugendlichen (13 bis 19 Jahre), die mit Alkoholvergiftung in die Klinik kommen, seit Jahren zu. 2001 waren es laut Statistischem Landesamt 11, 2017 dagegen 31 und 2009 gab es auch schon mal 40 Notfälle. Das klingt nicht viel. Allerdings dürfte die Dunkelziffer, also junge Leute, die ihren Rausch einfach daheim ausschlafen, hoch sein. Was also ist da los? Eine Spurensuche nach den Gründen.

Eine Generation unter Druck

Schon ab der dritten Klasse in Richtung Gymnasium gedrillt; mit G8 unter Druck; in Ganztagsschulen ohne entspannenden Ausgleich am Nachmittag; pushende Eltern: "Wer keine Top-Noten bringt, aus dem wird nichts!"; ein Studium in engen Bachelor-Bahnen; Dauer-Vergleich und soziale Kontrolle via Facebook und Instagram. Man muss nicht gleich Kulturpessimist sein, aber ohne Zweifel steht die junge Generation von vielen Seiten unter Druck. Und das hat Auswirkungen.

Ein Körper unter Stress und Reizüberflutung schüttet das Hormon Cortisol aus. Ein Hirn wiederum, das ständig auf Cortisol ist, kann sich schlechter entwickeln. Darunter leiden die Impulskontrolle und die Affektkontrolle - "seit Jahrzehnten beobachten wir, wie sich diese Fähigkeiten bei jungen Menschen verschlechtern", sagt Eva Möhler, stellvertretende Ärztliche Direktorin an der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Uni Heidelberg. 22 Prozent der jungen Leute, also gut jeder Fünfte, zeige dahingehend psychische Auffälligkeiten.

Mit Blick auf die trinkenden Jungstudenten erklärt Möhler: "Sie haben nicht gelernt, den Wunsch zu unterdrücken, eben keine fünf Bier zu trinken, weil morgen Vorlesung ist. Oder die Angst und Unsicherheit vor dem Semesterstart wird mit Alkohol betäubt." Neben Gruppendynamik, Mithalten-Wollen und dem Wunsch, Schüchternheit abzubauen, wird Alkohol so betrachtet zum Ventil, um den Druck des schulischen oder studentischen Alltags abzulassen. "Aber es gibt natürlich noch andere Ventile", sagt Möhler: Mädchen neigen zur Selbstverletzung, Jungs zu vermehrter Aggression, nennt sie zwei Beispiele aus ihrem Klinikalltag. Das spiegelt auch die regionale Polizeistatistik wider: Bei grob einem Drittel der Gewaltdelikte, die in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis in den letzten Jahren von Heranwachsenden begangen wurden, standen die Täter unter Alkoholeinfluss.

Deutlich mehr Jugendliche landen mit Alkoholvergiftung in der Ambulanz: Die Zahlen steigen seit 15 Jahren. Foto: dpa

Überall verfügbar

Bier, Wein und Wodka: Alkohol ist eine billige Drogen - und vor allem (fast) überall verfügbar. Jetzt ist auch das Verkaufsverbot nach 22 Uhr gekippt. Und wer unter 16 ist, der konnte auch schon zuvor einen Älteren beauftragen, ihm einen Sixpack im Supermarkt mitzubringen. Alkohol komplett zu verbieten oder wie in den USA mittels Papiertüten aus dem Stadtbild zu entfernen, erscheint also sinnlos und würde wohl nicht nur in der hiesigen Weinregion zu mehr als nur Kopfschütteln führen. Steven Dooley, Alkoholforscher an der Uni Mannheim, plädiert daher für eine höhere Altersfreigabe: Alkohol erst ab 21 wie in den USA. Und für eine höhere Alkoholsteuer wie in Schweden.

Die unterschätzten Gefahren

Gesunde erwachsene Männer können einen halben Liter Bier oder ein Viertel Wein am Tag bedenkenlos trinken, sagt Dooley. Frauen die Hälfte. Das Problem: Getrunken wird viel mehr. Das schädigt langfristig die Leber, es entstehen Wunden und Vernarbungen (Zirrhose) oder Krebs. Und der Punkt ist: Veränderungen an der Leber schmerzen nicht, man erkennt sie nur über das Blutbild. Bei Frauen erhöht Alkohol zudem das Brustkrebsrisiko.

Hochprozentiges greift wiederum zusätzlich die Schleimhaut im Rachen an; auch hier können Tumore entstehen. Kurz: Alkohol würde heute in arzneimedizinischen Zulassungsverfahren abgelehnt, weil zu toxisch. Neben dem gemeinhin bekannten Faktor Sucht wird eine viel größere Gefahr unterschätzt: Die Verfettung der Leber durch ungünstige Ernährung (viele Kohlehydrate und Fette) plus zu viel Alkohol. Dooley sagt bis 2030 eine deutliche Zunahme an Lebererkrankungen voraus.

Ein Problem der Akademiker

Das Klischee sagt: Je niedriger der Bildungsstand, umso mehr wird gesoffen. Das stimmt so heute nicht mehr. Aktuelle Umfragen zeigen: Die gut situierten Akademiker zwischen 35 und 50 sind die neue Problemgruppe. Man kann sich eine gute Flasche Barolo leisten, das Brombeeraroma aus dem Wein herauszuschmecken gilt als distinguiert. Abends trifft man sich mit Freuden in der Vinothek.

Und selbst beim Bier kann man sich ja mittlerweile - Stichwort: Craft-Bier-Szene - durch Kennerschaft hervortun. Alkohol ist Lebensstil. Und manchmal trinkt man auch als Erwachsener abends einfach nur, um den Stress vom Arbeitsalltag abzubauen. Und ist damit (unbewusst) Vorbild für genau jene Jugendliche und junge Erwachsene, die sich auf der Neckarwiese und in der Altstadt regelmäßig die Kante geben.

Was hilft: Erziehung

So simpel es klingt: Am besten lernen Kinder am Beispiel der Eltern. Wenn Alkohol nur zu besonderen Anlässen auf dem Tisch steht, (und das so auch vermittelt wird: "Zur Feier des Tages machen wir mal eine Flasche Wein auf"), verbindet sich der Konsum mit Geselligkeit. Wenn Wein, Bier oder Schnaps getrunken wird, um Stress abzubauen, Frust runterzuspülen oder Angst zu überwinden, dann schauen sich das Kinder auch ab, sagt Eva Möhler.

Die Professorin erarbeitet gerade ein Programm, mit dem Schüler ihre emotionale Widerstandsfähigkeit einüben sollen. Ihrer Ansicht nach müsste in Schulen auf diesen psychologischen Faktor der Entwicklung der Kinder viel stärker eingegangen werden. Stress kann man auch mit Sport oder Musik abbauen. Mut und Selbstbewusstsein lässt sich in Theatergruppen üben. Und Spaß mit Freunden kann man auch ohne Alkohol haben.