Von Thomas Geisler

Der Wunsch eines jeden Rennradfahrers: schnell und kraftsparend vorankommen. Ein wesentlicher Faktor ist dabei die Aerodynamik, also die Verringerung des Luftwiderstands. Stetig neue Messungen und weiterentwickelte Produkte kommen auf den Markt und ermöglichen immer bessere Fahrergebnisse. Manchmal kann man mit ganz simplen Maßnahmen wertvolle Sekunden herausholen.

Während intensives Radsporttraining für mehr Ausdauer und Kraft sorgt, braucht es für eine höhere Geschwindigkeit ein leichteres Rad - so zumindest die weitverbreitete Meinung. Doch die ist nur zum Teil richtig. Denn der eigentlich wichtige Faktor ist die Aerodynamik. Diese basiert auf dem Zusammenspiel zwischen Wind, Rad und Mensch. "Für ein Verständnis von Aerodynamik braucht man sehr viel Know-how", verrät Philipp Martin von Cannondale.

Das Problem: Der Luftwiderstand wächst exponentiell zur Geschwindigkeit und bremst den Fahrer umso mehr, je schneller er wird. Doch dagegen können Maßnahmen ergriffen werden.

Einsparpotenzial an Kopf und Brust: 75 Prozent des Luftwiderstandes beim Radfahren macht nämlich der Fahrer mit seiner Haltung und Bekleidung aus. "Gerade der Kopf ist immer im Wind und bietet viel Angriffsfläche", erklärt Torsten Mendel vom Helmexperten Abus.

"Ausschlaggebend für einen Aero-Helm ist es, den Wind von allen Seiten gut um den Kopf herumzuleiten. Das geht jedoch meist nur auf Kosten der Belüftung, was bei hohen Temperaturen und längeren Strecken zu Hitzestau führen kann. Wir suchen deshalb bei unseren Helmen immer den idealen Kompromiss aus verschiedenen Helmen mit unterschiedlichen Profilen", so Mendel zu den Hintergründen. Ein Ergebnis ist der neue Helm "Air Breaker", bei dem je nach Kopfposition die Belüftung automatisch zwischen verbesserter Aerodynamik und Komfort variiert.

Neben dem Helm ist auch die Bekleidung elementar wichtig. Hobbyrennradfahrer sollten eng anliegende Kleidung anziehen", rät Volker Dohrmann vom Fahrradhersteller Stevens. In Kombination mit einer optimierten Sitzposition kann einiges an Zeit gutgemacht werden. Bereits durch längeres Fahren im Unterlenker bietet der Oberkörper dem Wind weniger Angriffsfläche, was zu aerodynamischen Verbesserung führt. Ein nächster Schritt ist das Nachrüsten mit aerodynamisch optimierten Laufrädern.

Es handelt sich dabei in erster Linie um Hochprofilfelgen. Die Wirkung der Hochprofillaufräder wird jedoch heiß diskutiert. Laufräder machen nämlich lediglich acht Prozent des Luftwiderstandes eines Rades aus. Erst mit dem Segeleffekt, also der Luftwiderstandsminimierung durch Seitenwind, zeigen sie Vorteile: Anstatt zu bremsen, schiebt der Wind Fahrer und Rad nach vorne.