Alles ist Rhythmus. Ohne ihn würden wir nicht existieren. Eine Vielzahl von feinen, ineinander greifenden rhythmischen Systemen sorgt dafür, dass unser Organismus funktioniert. Wenn unser Herz "stolpert", spüren wir, dass etwas nicht stimmt mit unserer Gesundheit. Der Rhythmus ist ebenso gestört wie nach einem langen Flug über mehrere Zeitzonen: Nach Ankunft in einem fernen Land haben wir mit dem Phänomen des Jetlags zu kämpfen, weil innere biologische Prozesse durcheinander geraten sind. So wie sich der Tag mit der Nacht, das Licht mit der Dunkelheit abwechselt und die Jahreszeiten aufeinanderfolgen, gibt es auch in unserem Organismus ein geregeltes Auf und Ab - und das eine hängt mit dem anderen zusammen.

Aber wie ist das "organisiert"? Von Anbeginn ist der Mensch dafür mit einer faszinierenden rhythmischen Gliederung ausgestattet. "Wir sind voller tickender Uhren", sagt Professor Björn Lemmer, emeritierter Leiter des Instituts für Pharmakologie und Toxikologie der Universität Heidelberg. Der Wissenschaftler ist Experte auf dem Gebiet der "Chrono-Pharmakologie", die sich mit der Frage beschäftigt, zu welchen Tageszeiten ein Medikament seine Wirkung am besten entfalten kann. Bei einem Vortrag der Zoologischen Sonntagsmatineen in der Heidelberger Universität zeigte er auf, wie so genannte Uhren-Gene vielfältige Steuerungsprozesse unserer Körperfunktionen übernehmen - rhythmisch mit einer Frequenz von etwa 24 Stunden. Bei Menschen ist die Zeit etwas länger, bei Mäusen zum Beispiel kürzer, so dass man von Zirka-Rhythmen spricht.

In jeder Körperzelle, in jedem Organ sitzt also eine Uhr, und damit dieses immense Getriebe auch synchron läuft, braucht es einen "Taktgeber", eine Art biologische "Hauptuhr". Dieser Dirigent sitzt im so genannten Hypothalamus, einem Teil des Zwischenhirns. Eine Region von der Größe einer Erbse und mit dem fast unaussprechlichen Namen "Nucleus suprachiasmaticus" gibt unseren individuellen chronobiologischen Takt vor, sich orientierend am Licht und am Wechsel von Tag und Nacht.

Apropos Nacht: In der Medizin wird sie "eigentlich nur als Notfall gesehen", bemängelt Björn Lemmer und stellt richtig: "Der Mensch ist in der Nacht ein anderer als am Tag". Ein Beispiel ist die Niere. Auch wenn man alle zwei Stunden die gleiche Flüssigkeitsmenge zu sich nimmt, scheidet die Niere den Urin trotzdem rhythmisch aus - weil sie eine innere Uhr hat. Diese Gesetzmäßigkeiten der Chronobiologie wurden von der Medizin über lange Zeit links liegen gelassen, obwohl die Geschichte reich an ersten Hinweisen darauf ist.

So beschäftigte sich der französische Naturforscher und Anthropologe Julien-Joseph Virey in seiner 1814 in Paris vorgelegten Doktorarbeit mit der "Bedeutung von Tagesrhythmen für Krankheit und Gesundheit". Er beschreibt darin, dass Medikamente zu verschiedenen Tageszeiten nicht gleich stark wirken. Dafür machte er "eine lebende Uhr, die von der Natur gebaut worden ist", verantwortlich - sozusagen der erste Chrono-Pharmakologe überhaupt.

Sicher einen der originellsten Selbstversuche in der Geschichte der Wissenschaft unternahm der italienische Physiologe Santorio Sanctorius (1561 - 1636), der sich auf einen an eine große Waage gekoppelten Stuhl setzte, seine Mahlzeiten einnahm und sich ständig wog. Seine Erkenntnis: Das Körpergewicht variierte mit der Tageszeit. Und 1698 beobachtete der englische Arzt Sir John Floyer, dass Asthmaanfälle immer zu Beginn der Nacht auftreten. Heute, drei Jahrhunderte später, kann dieser Befund bestätigt werden, so Lemmer. Auch im Herz-Kreislaufsystem gibt es solche Rhythmen. Und den Chrono-Pharmakologen erfüllt es mit Genugtuung, dass diese Erkenntnisse heute auch in den empfehlenden Arzneiverordnungen der deutschen Ärzteschaft ihren Niederschlag gefunden haben.

Mit "Biorhythmus" hat das Ganze übrigens nichts zu tun: Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts von dem Wiener Psychologen Hermann Swoboda und dem Berliner Arzt Wilhelm Fließ begründete Theorie, nach der gute und schlechte Tage in der Gesundheit Gesetzmäßigkeiten unterliegen, die mit dem Tag der Geburt beginnen und die man berechnen kann - das geht mit jedem Computer zu Hause -, hält Björn Lemmer schlicht für "Blödsinn", weil die Gene schon vor der Geburt gebildet werden und nicht erst danach.

Deutlich lassen sich bestimmte, von inneren Uhren gesteuerte Rhythmen schon am Beginn des Lebens erkennen: Die Wehen beginnen meist in der Nacht, die Geburten ereignen sich - unter natürlichen physiologischen Bedingungen - am Ende der Nacht oder am Anfang des Morgens. Nach der Geburt braucht der Mensch normalerweise einige Wochen und Monate, bis sich seine inneren Uhren auf die Informationen von außen eingestellt haben.

Irgendwann können dann auch die zunächst hart geforderten jungen Eltern nachts wieder schlafen. Kinder müssen ihre Rhythmen ausreifen lassen, erklärt der Wissenschaftler. Schlaf- und Wachrhythmus, Temperatur, Hormone wie Cortisol und Melatonin - alles braucht seine Zeit, die bei Frühgeborenen noch etwas länger ausfällt. Die ausgeprägte Rhythmik zeigt sich dann auch wieder am Ende des Lebens: Die meisten Menschen sterben am frühen Morgen, am Ende der Ruheperiode, wenn der Organismus auf Aktivität umschaltet. Auch die Jahresrhythmen spielen hier eine Rolle.

Ein besonders spannendes Beispiel für eine Verbindung zu biologischen Rhythmen stellt die Musik dar. Sie ist etwas "genuin Menschliches", wie Lemmer feststellt. Schon in der Bibel ist die Rede davon, dass Musik etwas Positives erzeugen kann und wie ein Therapeutikum wirkt, wie die Geschichte vom depressiven Saul zeigt: "Wenn nun der Geist Gottes über Saul kam, so nahm David die Harfe und spielte mit seiner Hand; so erquickte sich Saul, und es ward besser mit ihm, und der böse Geist wich von ihm" (1. Samuel 16, 23).

Es gibt also Analogien zwischen Musik und biologischen Rhythmen: So wie unser "Dirigent" im Gehirn alle rhythmischen Systeme synchronisiert - Herzschlag, Nerven, Jahresrhythmen, Tag und Nacht -, sorgt der Dirigent eines Orchesters dafür, dass die Musik "gut" wird und die Instrumente nicht nach Gutdünken des Einzelnen gespielt werden, erläutert Lemmer. Und er führt einen weiteren "chronobiologischen Zeugen" an: Sir Simon Rattle, der Dirigent der Berliner Philharmoniker, erklärte einmal in einem Interview, dass seiner Meinung nach der Rhythmus entwicklungsgeschichtlich eine primäre Rolle spiele - alles käme vom Puls und vom Herzschlag her.

Musik hat einen positiven Einfluss auf die Synchronisation aller unserer Körperfunktionen. Mehrere Studien bei Patienten, die sich einer endoskopischen Untersuchung unterziehen mussten - ein diagnostisches Verfahren wie zum Beispiel die Darmspiegelung -, spürten vor dem Eingriff weniger Ängstlichkeit, wenn sie Musik hörten. Es waren weniger beruhigende Medikamente notwendig, und während der Untersuchung selbst mussten auch weniger zusätzliche Schmerzmittel gegeben werden.

Musik tut gut, wobei es natürlich einen erheblichen Unterschied macht, ob Mozart oder György Ligeti "verabreicht" wird. Auch bei Kindern konnte in vielen Studien gezeigt werden, dass die Angst vor Schmerzen bei medizinischen oder zahnmedizinischen Eingriffen unter dem Einfluss von Musik reduziert werden konnte. Für Björn Lemmer ergibt sich daraus ein eindeutiges Fazit: Musik sollte - neben Licht - als Therapeutikum eingesetzt werden.

Noch einmal kommt der Wissenschaftler auf Sir Simon zurück. 2003 wagte sich der Dirigent gemeinsam mit dem Choreografen und Tanzpädagogen Royston Maldoom an ein Projekt mit 250 Kindern und Jugendlichen aus 25 Nationen, aus dem der faszinierende Film "Rhythm is it!" hervorging. Die Schülerinnen und Schüler, zumeist aus Berliner "Problemschulen", studierten eine Aufführung von Igor Stravinskys Ballett "Le sacre du printemps" ein.

Der Effekt war hervorragend, fasst Lemmer zusammen: Die Schüler wurden sozial integriert, waren engagiert und weniger aggressiv. Musik wirkt manchmal Wunder. Und zeigt: Wir sind Rhythmus.