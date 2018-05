Von Liane Rapp

Über die Hälfte der Menschheit lebt in den urbanen Zentren dieser Erde. Und jährlich ziehen weltweit noch einmal etwa 60 Millionen Menschen vom Land in die Metropolregionen. Vor allem, weil sie sich dort bessere Lebensbedingungen erhoffen - etwa Arbeit und Bildungs- und Wohnmöglichkeiten. Fakt ist: Der Bedarf an Stadtraum wird sich in den nächsten Jahrzehnten verdoppeln. War New York 1950 noch die einzige Stadt mit über zehn Millionen Einwohnern, so sind es heute über 20 Städte, angeführt von Mexiko-Stadt, Shanghai und Peking. Dabei belegen die urbanen Zentren insgesamt weniger als fünf Prozent der Erdoberfläche, verbrauchen aber drei Viertel aller Ressourcen und beanspruchen ungeheure Flächen für ihre Wasser- und Nahrungsversorgung, London etwa 125-mal die Fläche seines Stadtgebiets. Ein Umdenken scheint unumgänglich. Drei Forderungen stehen dabei im Fokus: So viel wie möglich wiederverwenden, Energie sparen und den Autoverkehr auf ein Minimum reduzieren.

Laut einer Studie fahren aktuell 66 Prozent der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland mit dem Auto zur Arbeit - und das zu Stoßzeiten. Was dazu führt, dass der deutsche Autofahrer jährlich etwa 38 Stunden im Stau verbringt. Das wiederum führt für die Haushalte in den 22 größten deutschen städtischen Gebieten pro Jahr zu 7,5 Milliarden Euro zusätzlichen Kosten - rund 500 Euro pro Haushalt. Sowohl die Zeit, die im Stau verbracht wird, anstatt produktiv zu arbeiten, als auch der zusätzliche Spritverbrauch wirken sich auf die Geldbörsen aus. Hinzu kommen die Kosten, die Geschäftsreisende und Lastwagen verursachen, die ebenfalls im Stau stehen.

Immer mehr Städter weigern sich, Lärm, Stress, Staus und Abgase als gegebenes Schicksal hinzunehmen. Sie wollen etwas ändern, tun sich zu think tanks zusammen und entwickeln Ideen für ein zukunftsfähiges, urbanes Leben. Dabei haben sowohl Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft als auch engagierte Bürger vor allem die Themen Mobilität, Wohnen und Arbeiten im Blick.

Die Bundesregierung hat diverse Arbeitskreise, Expertengruppen und Machbarkeitsstudien beauftragt, sich des Themas anzunehmen. Ein Ergebnis dieser Bemühungen ist die "Morgenstadt"-Initiative. Dafür haben zwölf Fraunhofer-Institute unter der Leitung des IAO - des Institut für Arbeitswirtschaft und Organ - ihre Kompetenzen gebündelt, um mögliche Entscheidungsschritte und Forschungsthemen auf dem Weg hin zur Morgenstadt aufzuzeigen. "Wir möchten damit das Nachdenken über mögliche Entwicklungspfade und die Ausgestaltung anregen", sagt Michael Bucher vom IAO. Dafür haben die Wissenschaftler drei Szenarien entwickelt, die in sich konsistente Zukunftsbilder aufzeigen. Sie tragen die Titel "Starke Stadt", "Starke Bürger" und "Starke Stadtteile" und beschreiben wahrscheinliche Entwicklungen, wie sich Städte in Deutschland und Europa in den nächsten 20 bis 30 Jahren verändern können.

Vor allem gilt es, alle Verkehrsmittel einer Stadt optimal miteinander zu verknüpfen. Denn der Berufspendler oder Reisende wird umso lieber auf öffentliche Verkehrsmitteln umsteigen, je besser die Schnittstellen organisiert sind. Dabei helfen heute schon Apps wie "Allryder", morgen vielleicht schon ganz andere Mittel. Horst W. Opaschowski, Wissenschaftlicher Leiter der Stiftung für Zukunftsfragen der Universität Hamburg, macht deutlich, dass "auf die Städte in Deutschland eine schwierige Gratwanderung zukommt": Manche Regionen müssten mit massiven Bevölkerungsrückgängen rechnen, andere würden sich zu regelrechten Wachstumsregionen entwickeln. "Die Menschen ziehen dorthin, wo es Arbeit gibt. Insbesondere junge und gut ausgebildete Menschen werden starke Binnenwanderungen auslösen und die Ungleichgewichte zwischen den Regionen verstärken. Wer es sich leisten kann, wohnt citynah - und spart Zeit."

Dabei steige vor allem der Anteil der kleinen Ein- und Zweipersonenhaushalte auf über 75 Prozent. Gleichzeitig sinke die Nachfrage nach Eigenheimen erheblich, weil es immer weniger junge Familien geben werde: "Der kinderlose Städter verkauft sein Haus und zieht als Mieter in ein Haus mit Balkon oder Dachterrasse." Die meisten von ihnen werden in Ein-Personen-Haushalten leben. Deshalb seien sie - falls kinder- und enkellos - auf den Auf- und Ausbau einer professionellen Infrastruktur von Hilfe- und Pflegeleistungen angewiesen: "Die Immobilienbranche und Wohnungsunternehmen sollten in Zukunft ein Quartiersmanagement anbieten, welches für die wachsende Anzahl alter Menschen vor allem soziale Dienste leistet. Ihm kommt dabei eine Aufgabe als "sozialer Kitt" zu, zu dem auch Altenbetreuung, Mietschuldenberatung, Beschäftigungsprojekte oder Tauschringe gehören. Nachbarschaftshilfe wird zukünftig groß geschrieben, während Hilfeleistungen durch Behörden, Vereine und Verbände eine viel geringere Bedeutung als die spontane Hilfsbereitschaft in den eigenen vier Wänden, vor der Haustür und um die Ecke haben."

Beim Vergleich der zehn größten Städte Deutschlands kommt Opaschowski zu folgenden Ergebnissen: München sei die gastfreundlichste, Berlin die kulturreichste, Hamburg die schönste, Köln wiederum die toleranteste, Stuttgart die wohlhabendste und Bremen die weltoffenste der Metropolen.

Eine Veränderung ist bei Städten besonders deutlich: Wo früher Kirchtürme und Rathäuser das Bild einer Stadt dominierten, fallen heute Hochhäuser, Bahnhöfe, Bankpaläste, Kaufhäuser, Industrieanlagen und Fernsehtürme ins Auge. Neben der Infrastruktur gewinnt die architektonische und stadtplanerische Gesamtsicht an Bedeutung.

Gerade die Distrikte, in denen sich Neuankömmlinge ansiedeln und ein eigenes Netzwerk bilden, sollten im Fokus der Aufmerksamkeit stehen, meint Doug Sanders in seinem Buch "Arrival City": "Wir müssen diesen Orten sehr viel mehr Aufmerksamkeit widmen. Sie sind nicht nur die Schauplätze potenzieller Konflikte und Gewalttaten, sondern auch die Gebiete, in denen sich die nächste Mittelschicht herausbildet und die Träume, Bewegungen und Regierungen der nächsten Generation entstehen. Ein Ort, an dem sich die Zukunft unseres Globus entscheiden kann: Bühne für soziale Hoffnungen und Enttäuschungen ebenso wie Experimentierfeld für Neuerungen, Chance für unkonventionelle Lösungen in vielen Bereichen."

Ein anderer Trend, der den Wandel in den Städten begleitet, ist die "Shareconomy": Dinge oder Wissen nicht mehr nur zu konsumieren, sondern zu teilen. Ein Aspekt dabei sind "Repair-Cafés". Dabei handelt es sich um Werkstätten, meist von Vereinen betrieben, die ihre Dienste der Allgemeinheit zur Verfügung stellen, und das meist kostenfrei. Treffs, wo man alleine oder gemeinsam mit anderen Dinge reparieren kann. So wie in Heidelberg im Haus der Jugend in der Römerstraße. Werkzeug und einige Ersatzteile wie Glühbirnen, Schrauben etc. sind vorhanden und Reparaturexperten auch zugegen. Besucher bringen ihre defekten Gegenstände von zu Hause mit und versuchen sie im Repair Café gemeinsam mit einem Fachmann oder einer Fachfrau wieder flott zu kriegen. Auf diese Art und Weise konnten laut Auskunft der Organisation der www.repaircafe.org allein im letzten Jahr 200 000 Kilo Müll eingespart werden.

Will man den Energieverbrauch reduzieren, ist es sinnvoll, mit Sparmaßnahmen dort zu beginnen, wo am meisten zu holen ist: bei den Gebäuden - meint der Wuppertaler Architekt Michael Müller: "Im Sinne der Ressourceneffizienz bietet die vorhandene Bausubstanz ein wertvolles Baustofflager. Der Umbau von Gebäuden ist im Durchschnitt 25 Prozent günstiger als Abriss und Neubau. Bei intelligenten Sanierungsmaßnahmen sind Einsparungen von bis zu 60 % bezüglich der Betriebskosten möglich. Unsere Städte müssen nicht neu gebaut werden, sondern die urbanen Zusammenhänge neu - also effizienter und effektiver - organisiert werden."

