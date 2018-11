Von David Fischer

Gestern war Freitag, der 13. - hatten Sie auch ein mulmiges Gefühl? Und sind heute trotzdem wohlbehalten aufgewacht? Wieder ein Unglückstag ohne persönliches Unglück überstanden! Quatsch, denken Sie? Wir sind doch aufgeklärte Menschen des 21. Jahrhunderts! Weit gefehlt: Aberglaube und Esoterik, Übersinnliches und spirituelle Heiler spielen für viele moderne Bürger auch heute noch eine große Rolle. Woran liegt das? Eine Spurensuche bei Fans und Forschern.

Bis auf die Toilette des englischen Fußballvereins FC Chelsea hat es der Aberglaube geschafft. Kapitän John Terry schwört auf die erfolgbringende Wirkung, wenn er in der heimischen Umkleidekabine nur ein bestimmtes Pinkelbecken benutzt. So erzählt es der 35-Jährige. Einige Teamkollegen zogen nach. Das Ritual soll helfen, den Sieg herbeizupinkeln.

Glauben an höhere Kräfte spielte auch im oberpfälzischen Willmering eine Rolle, als eine Serie tödlicher Verkehrsunfälle gestoppt werden sollte. Dabei entschied der Gemeinderat schon vor Jahren, einen Wunderheiler zu engagieren. Dieser installierte drei Boxen an der gefährlichen Strecke der Bundesstraße 22. Zur "Entstörung" gegen Strahlen. Kosten: 1677,90 Euro. Ein Scharlatan? Die Reihe der Todesfälle riss jedenfalls ab - warum auch immer.

Unabhängig davon, dass manche von Humbug reden, zeigt beides: Esoterik hat sich im Alltag des 21. Jahrhunderts festgesetzt. Und die Vielfalt der Angebote wächst. Ob Schamane, Schutzengel oder Heilstein - jeder entscheidet längst für sich alleine, wo die Grenze zwischen Sinn und Unsinn liegt.

Eigentlich dürften es abergläubische Rituale schwer haben in einer von Technik und Wissenschaft geprägten Welt. In Zeiten, wo Computer-Programme Kaufverhalten vorausberechnen und lernen, Gefühle zu verstehen. Doch offensichtlich fehlt den Menschen etwas.

"Man kann feststellen, dass Aberglaube zugenommen hat. Je rationaler unsere Gesellschaft wird, desto höher ist der Anteil derer, die ihr Heil in einer Art Fluchtbewegung in der Esoterik und Religion suchen", sagt Manfred Becker-Huberti, Theologe, Experte für religiöse Volkskunde. Weitere Fachleute der christlichen Kirchen sehen es ähnlich.

"Es geht darum, sich gegen das Unerwartete zu wappnen und Einfluss zu nehmen", sagt die Volkskundlerin Eva Kreissl. Ob man Amulette sammle oder bete: "Man fühlt sich gegenüber dieser Welt nicht mehr so ohnmächtig, weil man meint, in das eigene Schicksal eingreifen, etwas gegen den Zufall tun zu können." Wenn nichts hilft, hilft immer noch der Glaube - entweder an Gott oder seine Konkurrenz.

Manche wenden sich zum Beispiel an Franziska von Kielmansegg. Wer die Heilerin im Westen von Berlin besucht, fährt durch Straßen mit alten Eichen, passiert Villen mit gusseisernen Zäunen. Klischees, die Spirituelles in der Exoten-Ecke vermuten, passen nicht. Kielmansegg stammt von einer preußischen Offiziersfamilie ab. Im Flur ihrer Altbauwohnung hängen Stammbaum und Porträts ihrer Vorfahren.

Die 50-Jährige sitzt in einem hellen Raum im Schneidersitz. Neben ihr aufgereiht stehen die "Werkzeuge": ein Kristallstein, eine Trommel aus Nepal, eine fernöstliche Drachenfigur, ein Kessel aus Bronze. Magische Hilfsmittel aus unterschiedlichen Denkweisen entlehnt.

Die ersten Veränderungen in ihrem Körper habe sie vor 15 Jahren bemerkt. "Auf einmal wurden meine Handflächen so heiß wie ein Bügeleisen, so dass ich nicht mal ein Lenkrad anfassen konnte." Tagelang hatte sie das Gefühl, als ob Energie aus ihren Händen ströme. "Ich hatte nie danach gesucht, es ist einfach aus mir herausgebrochen", sagt sie.

Als sie fünf Jahre später in eine persönliche Krise geriet, wandelte sich im Leben der Innenarchitektin nahezu alles. Auch ihre Wahrnehmung. Eines Tages sah sie sich im Raum sitzen - aus der Vogelperspektive. Kielmansegg begann zu spüren, wie sie sich bei Behandlungen auf neue Weise mit Menschen körperlich und geistig verbinden konnte, wie sie sagt. "Normalerweise spürt man nur die Haut. Ich aber hatte das Gefühl, mit meinen Händen in Körper hineingreifen zu können."

Zu ihr kommen vor allem Hilfesuchende mit einem längeren Leidensweg. Die tieferen Ursachen seien häufig in der Familiengeschichte zu finden. Was das Problem vieler Menschen sei? Die Welt habe den Verstand zwar ausgebildet. Das Bauchgefühl sei aber abtrainiert worden.

Seit dem 16. Jahrhundert wurde der Begriff Aberglaube benutzt, um ein bestimmtes Denken von der vorherrschenden Überzeugung abzugrenzen. Es galt, Andersdenkende in Verruf zu bringen. Anhänger alternativer Glaubensformen sprechen deshalb lieber von "Spiritualität". So oder so ist der Glaube eine Welt mit Widersprüchen. Manche halten Wunderheilungen für möglich. Mehr als jeder Dritte denkt, es gebe hellseherische Fähigkeiten. Jeder Fünfte hält einen Kontakt zu Verstorbenen für machbar. Etwa fünf bis sechs von zehn Menschen sagen bei Umfragen, sie glaubten an Gott. Am vergangenen Weihnachtsfest wollte jedoch nur jeder Vierte in die Kirche gehen. Glaube ja, Kirche eher nein. Ein Prinzip, das sich durchsetzt. Dabei waren im Mittelalter abergläubische Rituale tief in klassischen Glaubenssystemen verankert. Damit sei die Kirche den Menschen nahe gekommen, sagt Volkskundlerin Kreissl.

Insgesamt hat Esoterik seit der "New Age"-Bewegung und den 80er Jahren Aufwind erfahren. Es gibt schamanische Wochenendseminare und Schwitzhütten-Rituale im Indianerzelt. Internetshops verkaufen Powerarmbänder und Räuchermischungen. Der Erfolg basiert häufig auf sinnlichen Erlebnissen: Sehen, Fühlen, Hören, Riechen.

Gerade Teile der jungen Generation sind von dieser Erlebniswelt fasziniert. Ein Viertel der 16- bis 30-Jährigen fühlt sich zu alternativen Glaubensformen hingezogen. Eine neue Sinus-Studie zeigt, dass viele 14- bis 17-Jährige in Deutschland ihren "Glauben" wie einen Baukasten zusammensetzen. Sie bedienen sich aus dem Angebot der globalisierten, konkurrierenden Offerten: Ein "Best of" aus Buddhismus, Hinduismus und Christentum. Es wird getestet und wieder verworfen.

Ursprünglich bezeichnete Esoterik einen verborgenen Bereich mit Riten für Eingeweihte. Heute ist der Großteil der Lehren und Gegenstände käuflich. Die Schätzungen des jährlichen Umsatzes der Branche sind vage und pendeln zwischen Millionen und mehreren Milliarden. Bei Sachbüchern erreichen Erscheinungen zu Psychologie, Spiritualität und Esoterik einen Umsatzanteil von rund zehn Prozent.

Wer sein Geld mit Spiritualität verdient, muss sich oft den Vorwurf gefallen lassen, leichtgläubige Menschen finanziell zu erleichtern, sogar ein Betrüger zu sein. Oder der Gesundheit ernsthaft zu schaden. Etwa, wenn ein Zahnarzt Schmerzen mit Wünschelruten und Heiligenbilder "behandelt" - und die Patientin später über ein Loch im Kiefer klagt. Was in esoterischen Praxen passiert, unterliegt keiner Kontrolle, warnt die Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften.

Der Ethnologe und Psychotherapeut Bernd Rieken hat sich mit modernem Schamanismus auseinandergesetzt. Er geht davon aus, dass sich manche Menschen von der Natur entfremdet fühlen und durch Schamanismus zu ihr zurückfinden wollen. Schamanen, denen übernatürliche Kräfte zugesprochen werden, dienten als Türöffner. Bei Gedankenreisen rufen sie Tiere an oder benutzen Federn und Rasseln. Das verweise in harmonische Kindertage: "Es entspricht der Sehnsucht nach einer ursprünglichen Geborgenheit", sagt Rieken. Ob Trommel, Rassel oder Engelsfigur - all das war schon im Kinderzimmer beliebt.