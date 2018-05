Als sein Buch von dreißig Verlagen abgelehnt wird, verkauft Dr. Laurence J. Peter das Manuskript für ganze 2500 US-Dollar an William Morrow & Co., wo es mit lediglich 10.000 Exemplaren erscheint - so schlecht sind die Verkaufschancen, die der Verlag dem Werk einräumt. Es sollte aber ganz anders kommen: "Das Peter Prinzip oder die Hierarchie der Unfähigen" verkauft sich ganze 200.000 mal - allein im ersten Jahr. Danach führt es lange Zeit die Bestseller-Listen an und wird bis heute in achtunddreißig Sprachen übersetzt. Der verkannte Bestseller: absolut kein Einzelfall. Viele Schriftsteller, unter ihnen weltberühmte Autoren, werden nicht nur mit ihren Erstlingswerken von Verlagen, Lektoren und Kritikern oft vollkommen falsch eingeschätzt. So sei Herman Melvilles "Moby Dick" angeblich "zu lang, zu altbacken und im Großen und Ganzen unverkäuflich", H. G. Wells "Die Zeitmaschine" für die Leser "nicht interessant genug" und Oscar Wildes "Das Bildnis des Dorian Gray" enthalte ganz schlicht und einfach zuviele "unschöne Elemente". In neuerer Zeit sind es Autoren wie Patrick Süßkind ("Das Parfüm"), Robert Schneider ("Schlafes Bruder") und Michael Crichton ("Jurassic Park"), die zuerst einmal völlig verkannt werden. Klar, viele Verlage sehen sich natürlich auch überlastet und so wird so manches vielversprechende Manuskript ganz einfach postwendend wieder an den Autoren zurückgeschickt - ungelesen versteht sich. Irving Stone ist es mit seinem Buch über Vincent Van Gogh bei einem der größten amerikanischen Verlage so ergangen: erst nach fünfzehn weiteren Absagen wird das Buch 1934 endlich gedruckt und im Buchhandel verkauft - bis zum heutigen Tag ganze 25 Millionen mal. Natürlich ärgern sich in so einem Fall die Verlage angesichts des entgangenen Gewinns ein Loch in den Bauch, dass sie das Potential des Manuskripts nicht gesehen haben. Die Folgen abgelehnter Bücher können aber noch viel fataler sein, dann nämlich, wenn sich der Autor angesichts der vielen Absagen verunsichert fühlt und vielleicht vollkommen zu Unrecht von seinem Weg abweicht. Manche Lektoren möchten dem offensichtlich im Scheitern begriffenen Schriftsteller auch vor Schlimmerem bewahren und geben ihm allerlei gut gemeinte Tipps mit auf den Weg. James M. Cain etwa wird ans Herz gelegt, sich doch besser einen anderen Beruf zu suchen, als er das Manuskript für "Wenn der Postmann zweimal klingelt" abgibt. Den gleichen Tipp erhält übrigens auch Joanne K. Rowling, als sie ihren Roman über einen gewissen "Harry Potter" einreicht - genau der gleiche Harry Potter übrigens, der sie später zu ei-

ner der reichsten Frauen der Welt machen wird, reicher noch als Königin Elisabeth II. Vladimir Nabokov hingegen wird von den Verlagsmitarbeitern empfohlen, erst einmal bei einem Psychiater vorzusprechen, auf jeden Fall aber seine "Lolita" unter einem großen Stein zu begraben, zumindest für die nächsten 1.000 Jahre. Nett ist auch die Absage, die sich Harry Crews für seinen Geschichten-Sammlung abholen kann: "Verbrenne es Junge, verbrenne es". Noch einen Schritt weiter geht ein literarisches Magazin, dem A. Wilber Stevens sein Manuskript anbietet. Er staunt nicht schlecht, als er den Antwortbrief öffnet und ihm nur eine Hand voll Asche entgegen rieselt. Nicht alle Schriftsteller finden das witzig. Da darf sich ja Lee Pennington direkt geehrt fühlen, als er auf ein Gedicht über William Faulkner - welches übrigens später von einer Zeitschrift zum besten Gedicht des Jahres gekrönt wird - die Antwort erhält: "Das ist das schlechteste Gedicht, das ich je gelesen habe und sie sind der schlechteste Dichter, den es überhaupt geben kann." Angesichts derartig geteilter Meinungen drängt sich der Verdacht geradezu auf, dass manche Verlage auch ganz einfach überfordert sind mit dem, was einige Schriftsteller da so abliefern. Oft genug nämlich scheitern die Lektoren ganz einfach am Genie des Schreibers, der seiner Zeit voraus ist. Edgar Allen Poes Geschichten etwa passen selbstverständlich nicht in die althergebrachten Raster, mit denen man die Literatur bis dato ihrer Länge nach einzuordnen vermag; ganz schlicht und einfach aus dem Grund, weil Poe mit der Shortstory damals ganz neue Wege der Schriftstellerei geht. Kein Wunder also, dass er Absagen erhält, in denen vor allem die Kürze seiner Geschichten bemängelt wird. Ein Fehler, wie heute jeder weiß. Kritiker sind da auch nur bedingt eine Hilfe, da auch sie oft mächtig daneben liegen können. So heißt es in einer zeitgenössischen Kinderbuchbesprechung, Lewis Carrols "Alice im Wunderland" sei für Kinder nicht geeignet, da es sie "mit einer vollkommen überreizten Geschichte nur verwirre". Eugene Poitou urteilt 1856 in der Revue des Deux Mondes über Honoré de Balzac, es fehle ihm an "Einbildungskraft" und selbst ausgewiesene Autoritäten wie Émile Zola können sich vergaloppieren, wenn sie etwa über Charles Baudelaires "Die Blumen des Bösen" von 1857 urteilen: "In einhundert Jahren wird die Literaturgeschichte dieses Werk nur noch als Kuriosum kennen". Den Geschmack der Leser trifft aber vielleicht John Burroughs am wenigsten, der seine Kritik 1897 im Century Magazine veröffentlicht. Darin schimpft er über eine "sich langweilig dahinschleppende Geschichte, die sehr vorhersehbar konstruiert sei und durch die er sich förmlich hindurchquälen musste". Der Autor des Werkes, das er hier so vehemend verreißt, ist heute weltbekannt: es ist kein Geringerer als Charles Dickens. Das Buch, um das es hier geht, ist "Eine Geschichte aus zwei Städten", mit 200 Millionen verkauften Exemplaren eines der meistgelesenen Bücher der Welt. Da Lektoren sich nicht gerne blamieren, versuchen die cleveren unter ihnen die Frage nach der künstlerischen Qualität eines Werkes zu umgehen, indem sie ihm ganz einfach die Marktfähigkeit absprechen. Eines darf man nämlich nicht vergessen: für die allermeisten Verlage ist ein Buch ein Produkt, das auf einem Markt bestehen und Gewinne abwerfen soll, mit Kunst und Niveau hat das nicht zwingend etwas zu tun. Ganz im Gegenteil unken Autoren: Wer oben auf schwimmen will, sollte Tiefgang möglichst vermeiden. Nicht immer sind die Absagen der Verlage dabei aber so direkt wie im Falle Donald Robert Perry Marquises, dem lapidar mitgeteilt wird: "Wir mögen die Geschichte zwar, aber sie ist über dem Niveau unserer Leser". Das ist natürlich nun auch kein wirklicher Trost und so reagieren die Schriftsteller auch in ganz unterschiedlicher Weise auf die Absagen, die sie erhalten. Manche tapezieren damit ihre Wohnung und zwar nicht nur im übertragenen Sinn des Wortes. So findet Lee Pennington nämlich, dass er keineswegs der schlechteste Poet aller Zeiten ist und schmückt vielmehr seine Wände mit den tausenden von Absagen, die sich inzwischen angesammelt haben. Beatrix Potter, deren Manuskript von dem englischen Verleger Frederick Warne abgelehnt wird, entschließt sich hingegen zum Selbstverlag. Erst als sich ihr Buch immer besser verkauft, sieht Warne seinen Fehler ein und übernimmt fortan die Publikation. Der Sinneswandel hat sich für Warne gelohnt, immerhin ist "Die Geschichte von Peter Hase" eines der erfolgreichsten Kinderbücher aller Zeiten und hat sich bis zum heutigen Tage mehr als 45 Millionen mal verkauft.