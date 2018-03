Von Maren Wagner

Buchen. Wer seine Ruhe haben will, sollte nicht in die Abgeschiedenheit ziehen. Die Menschen werden kommen, sie werden Fragen stellen, sie werden sich interessieren. Sie werden ihre Hilfe anbieten, ohne dass man sie darum bitten musste. Deshalb haben sich Elisabeth und Thomas Braun nie so zugehörig gefühlt wie jetzt, da sie in einer Mühle leben, einen Kilometer hinter dem Ortsschild von Einbach, zwei vor dem von Laudenberg, weit weg von Vielem.

Vor sechs Jahren sind Brauns von St. Ilgen bei Leimen in die Nähe von Buchen am Rand des Odenwalds gezogen. Die Fahrt führt vorbei an Aussiedlerhöfen, an Feldern, die sich an Felder reihen, an laubbedeckten Wanderparkplätzen. Den letzten Kilometer den Berg hinunter geht es auf einem Schleichweg, der eher für Spaziergänger als für Autos gedacht ist.

"Wir sind anders, sonst würden wir das nicht machen": Elisabeth und Thomas Braun.

"Wir haben schon vor 20 Jahren den Wunsch gehabt, ein bisschen weiter außerhalb einen Hof zu haben", sagt Thomas Braun. Er ist hoch gewachsen, mit großen Händen und leicht schütterem Haar. Seine Stimme ist weich, als er am Küchentisch sitzt und erzählt, dass erst seine Frau 50 Jahre alt wurde, drei Jahre später er, und dass sie dachten, jetzt wird es auch nichts mehr mit dem Hof. In St. Ilgen hatten sie ein Haus im Ortskern. Die beiden Söhne sind hier zum Kindergarten und zur Schule gegangen.

Thomas Braun arbeitete erst als Ingenieur für ein Technologieunternehmen, später kaufte, renovierte und vermietete er Häuser. Seine Frau Elisabeth kümmerte sich um die Kinder. Irgendwann, als beide die 50 überschritten haben, reden Brauns nicht mehr über Höfe, sondern über Mühlen.

Im Internet finden sie mehrere im Odenwald, die verkauft werden sollen. Einige Monate verstreichen, dann fährt das Ehepaar nach Einbach. "Spaßeshalber", sagt Thomas Braun. Sechs Wochen später gehört ihnen die Einbacher Mühle mit drei Gebäuden, 40.000 Quadratmetern Land und etwas Wald.

Elisabeth Braun steht am Holzofen, durch den dunklen Kurhaarschnitt ziehen sich graue Strähnen, um Augen und Mund hat sie feine Lachfältchen. "Wir sind anders", sagt sie, die rote Fleecejacke bis zum Hals zugezogen, "sonst würden wir das nicht machen."

Deshalb passen Brauns so gut hinein in dieses entlegene Fleckchen Erde, in dem sie in den ersten vier Wochen mehr Menschen kennengelernt haben als in den 25 Jahren davor in St. Ilgen. "Wir wohnen hier zwar allein, aber wir sind nicht einsam", sagt Elisabeth Braun. Sie geht ins Frühstückszimmer, wo ein kleiner Tisch und zwei Stühle stehen, genau unter dem Fenster. Hier sitzen Brauns morgens, trinken Tee, schauen auf die Scheune und den Schleichweg, der Einbach und Laudenberg verbindet.

Hier am Fenster haben sie vor sechs Jahren die Menschen kennengelernt, die um sie herum leben, die aus den Autos winkten, als sie morgens zur Arbeit fuhren und abends zurück. "Und dabei kannten sie uns gar nicht", sagt Elisabeth Braun.

Manche hielten irgendwann an, stiegen aus und begannen ein Gespräch. Andere kamen den Schleichweg heruntergelaufen, um sich das Ehepaar anzuschauen, das die Mühle gekauft hatte, die wohl seit 850 Jahren existiert, und diese nun nach und nach renoviert. Fast alles machen sie selbst.

Die Autofahrer und Bewohner aus dem Dorf stellten Fragen, sie wollten wissen, was Brauns bezahlt hatten für die Gebäude und das Land. "Wir waren ehrlich, wir haben Details erzählt, die vielleicht eher privat sind, aber dann waren wir akzeptiert", sagt Thomas Braun.

Jetzt haben sie Freunde, die beim Rasenmähen helfen. Fast jeder hier hat einen Garten oder eine Streuobstwiese, Brauns bekommen Äpfel, Tomaten, Gurken geschenkt. Als vor einigen Jahren nachts im Sturm ein Baum auf die Straße stürzte, standen am Morgen die Menschen aus dem Dorf vor der Tür, um beim Aufräumen zu helfen.

Zwei Wochen lang war Elisabeth Braun einmal alleine in der Mühle. Ihr habe das nichts ausgemacht, aber andere sorgten sich um sie. Erst kam einer der Nachbarn vorbei, der Schafe hat. "Hast du keine Angst, hat er mich gefragt", sagt sie, "und dann wollte er mir seinen Hütehund dalassen. Das fand ich toll." Dann habe eine Freundin aus Laudenberg jeden Abend angerufen, um nachzufragen, wie es ihr gehe, sagt Elisabeth Braun. Der Mann der Freundin sei jeden Morgen an der Mühle vorbeigefahren, habe gehupt und gewartet, bis sie herausgekommen sei.

"Die Freiheit, die man hier hat, ist grandios", sagt Thomas Braun. Wer so alleine lebt, wie Brauns, muss weniger Rücksicht nehmen. Brennholz kann da auch mal am Sonntag gehackt werden, ohne dass sich jemand beschwert. "Man kann auch mal rausgehen und einen Jauchzer machen", sagt Thomas Braun.

Es gibt aber Tage, sagt Elisabeth Braun, da ist viel los auf ihrer ruhigen Insel zwischen Einbach und Laudenberg, da kommen Menschen, die sich die Mühle anschauen wollen, da kommen Bekannte auf einen Kaffee und ein Schwätzchen. Und Brauns zeigen die Mühle, sie setzen sich hin und unterhalten sich. Sie haben von Anfang an verstanden, dass die Leute irgendwann nicht mehr kommen, wenn man sich keine Zeit für sie nimmt. Das wollen Brauns nicht.

Elisabeth Braun dreht sich im Frühstückszimmer vom Fenster und dem Schleichweg weg. Mittlerweile kennt sie die Autos der Menschen, die täglich an der Mühle vorbeifahren. Da fällt es dann auf, wenn jemand einmal längere Zeit weg bleibe. Dann mache sie sich Sorgen, sagt Elisabeth Braun.

Im Nirgendwo zwischen Einbach und Laudenberg kümmern sich die Menschen umeinander.