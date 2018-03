Von Benjamin Auber

Heidelberg. Eine unbekannte Nummer leuchtet auf meinem Display auf. "Benjamin Auber, Rhein-Neckar-Zeitung", sage ich wie gewohnt in den Telefonhörer. Marina, meine Nachbarin meldet sich - leicht angespannt. Wir haben uns erst vor kurzem nach meinem Einzug in ein Haus in Heidelberg etwas besser kennengelernt, aber noch nicht daran gedacht, unsere Nummern auszutauschen. Tausend Gedanken schießen mir durch den Kopf. Woher hat sie diese Nummer? Und warum ruft sie mich an?

"Benny, dein Rauchmelder piepst ganz laut, aber ich kann bisher keine Rauchentwicklung feststellen." Okay, nun bloß keine Panik - leichter gesagt als getan. "Ich komme sofort, bis gleich." Schnell den Hörer aufgelegt und ab aufs Rad. Aus der achtminütigen Fahrt werden unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln knapp fünf Minuten. Obwohl im vierten Stock, ist das Gepiepse bis auf die Straße zu hören. 85 Stufen, Schlüssel umgedreht, und das nervige Teil ausgemacht. Kein Feuer, kein Rauch und keine Feuerwehr, die ja hätte ausrücken können. Des Rätsels Lösung: Ein offenes Fenster - dort zog wahrscheinlich etwas Rauch herein. "Danke, Marina", sage ich völlig außer Atem.

Hintergrund Das hilft 1. Ein nettes Lächeln auf dem Hausflur oder im Treppenhaus hilft immer. 2. Auch mal ein Paket von der Post annehmen, kommt sicher gut an. 3. Eine Einweihungsparty geben. Am besten die Einladung an der Tür aussprechen. 4. Nach Salz, Eiern oder Zwiebeln fragen. Nicht schlimm, wenn man alles selbst daheim hat, ein gutes Gespräch ist immer [+] Lesen Sie mehr Das hilft 1. Ein nettes Lächeln auf dem Hausflur oder im Treppenhaus hilft immer. 2. Auch mal ein Paket von der Post annehmen, kommt sicher gut an. 3. Eine Einweihungsparty geben. Am besten die Einladung an der Tür aussprechen. 4. Nach Salz, Eiern oder Zwiebeln fragen. Nicht schlimm, wenn man alles selbst daheim hat, ein gutes Gespräch ist immer drin. 5. Öfter mal kräftig mit anpacken. Einen Schrank gemeinsam in den Keller räumen, das verbindet. Das schadet eher 1. Die Musik so laut aufdrehen, dass man sein eigenes Wort nicht verstehen kann. Hilfreich ist das sicher nicht. 2. Sich unter der Bettdecke verkriechen, wenn es klingelt. Raus aus den Federn! 3. Staubsaugen am Sonntag. Für die paar Stunden reicht doch auch mal ein Kehrbesen, oder? 4. Die gemeinsamen Mülleimer im Hof bis obenhin vollstopfen, als ob die Nachbarn keinen Abfall hätten. 5. Die Kehrwoche vergessen oder gekonnt ignorieren. Man merkt sofort, wenn das Treppenhaus nicht gewischt ist.

An einem verregneten Sonntagnachmittag im Januar, nach einer WG-Geburtstagsparty, auf die mich Marina spontan eingeladen hatte, hatte ich ihr und ihren Mitbewohnern Anna und Chris glücklicherweise erzählt, dass ich bei der RNZ arbeite. Geistesgegenwärtig rief Marina die Zentrale an und hob damit das nachbarschaftliche Verhältnis auf ein ganz neues Niveau.

Nach 30 Lebensjahren auf dem Dorf hat es im Oktober 2016 endlich geklappt - ich bin in die Stadt gezogen. Die Voraussetzungen ändern sich mit dem Einzug in ein Zehn-Parteien-Haus grundlegend. Fühlt sich irgendwie an wie am ersten Schultag. Im ländlichen Raum wechseln die Nachbarn selten, in meinem Fall fast gar nicht. Die Beziehungen von den Eltern geprägt, eigene Kontaktaufnahme eher sporadisch. Ein guter Zusammenhalt ist dort die Grundvoraussetzung für ein angenehmes Verhältnis.

Ein Umzug verursacht immer Aufregung. Ständiges auf und ab im Treppenhaus oder unvermeidbarer Lärm in der Wohnung, Möbel verrücken, Nägel in die Wand hauen oder auch mal den Bohrer in die Hand nehmen. Klar möchte man Rücksicht auf die Nachbarn nehmen, aber was sein muss, muss sein.

Vor allem in den ersten Wochen war ich in einer erschreckenden Anonymität gefangen. Komisches Gefühl und auch eine seltsame Phase als Neuling. Mehr als ein freundliches "Hallo" kommt bei den eher seltenen Begegnungen im Treppenhaus nicht über die Lippen. Sind es Bewohner oder nur Gäste? Welche Charaktere verbergen sich hinter den Wohnungstüren? Auch Matthias aus dem dritten Stock stellt sich diese Frage: "Interessant ist, dass wir im globalen Dorf mehr über Menschen auf der anderen Seite der Welt wissen, als über die von nebenan." Besonders beim Betreten des Hauses kommen diese Gedanken auf.

"Gute Nachbarschaft bedeutet nicht automatisch Sympathie, sondern vielmehr, dass man freundlich und normal miteinander umgeht", sagt Ida von Stockwerk eins. "Es muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Freunde im Haus zu haben, wäre schon cool, aber es muss nicht dazugehören", fügt sie hinzu. Ob sich aus Nachbarschaft Freundschaft entwickelt, hängt natürlich auch ein wenig von Alter, Lebenssituation, Interessen oder der Dauer, die man Tür an Tür lebt, ab.

Der besondere Schlüssel zu einer offenen Hausgemeinschaft? Man sollte bei seiner Einweihungsparty sämtliche Nachbarn einladen. Der Stein kommt bei meinen direkten Nachbarn ins Rollen. Anna, die zur gleichen Zeit eingezogen ist, erzählte mir von denselben Plänen. Die Idee: Einfach die Türen aufmachen und gemeinsam einladen. Zwei Küchen, zwei Balkone und mehr Platz sind doch einfach viel praktischer.

Der absolute Türöffner war, als Anna und ich schnurstracks durch das Haus gezogen sind. Mit Einladungszetteln mutig an die Türen geklopft: Es ist manchmal so einfach, freundliche Menschen kennenzulernen. Aus den anberaumten zehn Minuten wurde dann eine ganze Stunde. Inklusive der Bekanntschaft mit Svenjas Farbratten (fünf an der Zahl!) und einem Musikerduo, das spontan unsere Einladung mit Sprechgesang und Klavieruntermalung vertonte.

Ein schmaler Grat ist es aber auch, die Privatsphäre zu respektieren und zu erkennen, wenn der Gegenüber genervt ist. "Man sollte Respekt vor der Privatsphäre haben und Rücksicht nehmen. Wenn es aber darauf ankommt, immer ein offenes Ohr haben", meint Chris, der "Oldie" des Hauses - er wohnt seit fast zehn Jahren hier. Zudem, so ist sich Chris sicher, können bei einem Kaffee oder Bier alle "typischen Probleme aus der Welt geschafft werden".

Apropos Einweihungsparty: Rund die Hälfte meiner Nachbarn hat sich die Zeit genommen, ein paar Stockwerke nach oben zu kommen. An Schlaf war sowieso nicht zu denken. Eine ideale Gelegenheit also, das Eis bei einigen zu brechen.

Auf der nachbarlichen Dachterrasse bin ich dann auch mit Ida ins Gespräch gekommen, nicht nur über Gott und die Welt, sondern auch über das Studium. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich daraus eine Freundschaft - wenn nicht, zumindest eine gute Nachbarschaft.