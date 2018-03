Von Manuel Reinhardt

Neckargemünd-Dilsberg. Umspült von der Neckarschlaufe thront der Dilsberg gut sichtbar in 288 Metern Höhe über dem Tal. Mit seiner mittelalterlichen Burgfeste ist der Neckargemünder Stadtteil ein beliebtes Ausflugsziel für Menschen aus der ganzen Region. Während die Burgmauern im Laufe der Jahrhunderte mehrere kriegerische Auseinandersetzungen unbeschadet überstanden haben und so fest wie eh und je stehen, gibt es Risse in der Dorfgemeinschaft. Sichtbar wurden sie im vergangenen Jahr: Das traditionelle Burgfest im September wurde abgesagt. Was hier passierte, ist exemplarisch für viele Dörfer, in denen sich das Vereinsleben verändert, in dem die Bürger wohnen, aber immer seltener bereit sind, sich am Dorfleben zu beteiligen.

"Ich war von Anfang an dabei", erzählt Ortsvorsteher Bernhard Hoffmann. 30 Jahre lang lockte das Fest zahlreiche Gäste auf die Burg. Es gab ein großes Unterhaltungsprogramm, Mitmachtheater, Kunsthandwerkermarkt, Spiele für Kinder, Stände und Konzerte vom Musikverein bis zur Rockband - und alles im besonderen Ambiente der Burg. Jahr für Jahr kümmerte sich ein Arbeitskreis aus Bürgern und Vereinsvertretern mit großem Engagement. Der 1. FC Dilsberg war die letzten Jahre "der Motor", wie es Hoffmann bezeichnet. Die Ausrichtung mit dem Transport von Zelten, Garnituren oder Kücheneinrichtungen war arbeitsintensiv und wäre allein durch den Arbeitskreis nicht machbar gewesen. Gestemmt wurde das Fest gemeinschaftlich: Von Bürgern für Bürger, wie es oftmals so schön heißt.

Bis zum vergangenen Jahr. Der 1. FC Dilsberg musste seinen Motor abstellen: "Wir hatten nicht mehr die Leute", sagt der Vorsitzende Arno Bernauer. Er war seit 2003 der maßgebliche Initiator. 2016 wurde er aber krankheitsbedingt außer Gefecht gesetzt. Und seinen Part konnten die anderen rund 60 Helfer nicht auffangen. "Wenn der Chef fehlt, läuft es halt nicht", meint Bernauer heute. Der Arbeitskreis suchte also nach einem Ausgleich oder neuen Konzept, um das Burgfest zu retten, und lud Bürger und Vereinsvertreter zu Gesprächen ein. "Leider kamen zu diesen Treffen kaum jemand", so Ortsvorsteher Hoffmann. Kein Verein konnte oder wollte das Fest tragen. "Da hieß es: Wir sind zu alt, haben keine Leute oder kein Interesse", berichtet Hoffmann.

Und dabei trat ein weiteres Problem zutage. Es ist nämlich nicht so, dass es Dilsberg an Vereinen mangelt. "Die gibt es ohne Ende", sagt der Ortschef, "wir haben so um die 25." Aber: Alle haben ihre eigene Klientel. "Jeder macht in seinem eigenen Reich sein Fest." Das sei wesentlich einfacher, als ein großes Burgfest für die gesamte Dorfgemeinschaft zu stemmen.

Hier zeigt sich das tiefer liegende Problem: Gerade diese Vielzahl an Veranstaltungen von Vereinen wirkt sich negativ auf die "Festlust" der Bürger aus. "Der Dilsberg als Veranstaltungsort ist sehr beliebt", so Hoffmann. Sechs- bis achtmal im Jahr Burgbühne, Auftritte im Kommandantenhaus, Feiern von Feuerwehr oder Kirche - da kommt einiges zusammen.

"Die Belastungsgrenze ist erreicht", beschreibt er die Stimmung im Ort. Daher hielten sich die Bewohner auch zurück, als es darum ging, beim Burgfest zu helfen. "Einige Anwohner haben massiv Widerstand geleistet." Es sei eine Frechheit, was den Anwohnern durch die vielen Veranstaltungen zugemutet werde, berichtet Bernhard Hoffmann von einer Reaktion aus einer Sitzung des Arbeitskreises. Ein andere Idee, die beliebte "Elch-Party" von SWR 3 für das Burgfest auf den Dilsberg zu holen, kam nicht an. Und so endete die Tradition des Burgfestes. Vorerst.

Doch nicht nur um diese Feier sorgt sich Hoffmann, denn auch um die Weihnachtsmeile wird gerungen. Die soll nämlich nach der Idee des Arbeitskreises zu einem "herkömmlichen" Weihnachtsmarkt werden und künftig nicht mehr auf der Oberen Straße, sondern in der Burg stattfinden. Das kann Hoffmann nicht nachvollziehen. "Das ist meiner Meinung nach ein Nachteil", meint er, "die Meile ist doch gerade das Besondere". Sie hat ihren Namen von der lang gezogenen Oberen Straße, in der sie veranstaltet wird.

Auch dieses Fest ist Ausdruck der Dorfgemeinschaft: Die Meile habe sich etabliert, sagt der Ortsvorsteher, viele Buden stünden auf privaten Geländen, viele seien jahrelang schon dabei und hätten schon einen Stammplatz. Daher sehe er keinen Grund, einen Markt in der Burg abzuhalten. "Ich will die Meile behalten und keinen Markt", erklärt er.

"Früher war es anders", blickt Hoffmann wieder zurück. Zu Beginn habe der Turnerbund mit ihm als Mitglied das Burgfest gestemmt. "Da haben immer zwölf bis 15 Vereine mitgemacht und an jeder Ecke geholfen und etwas durchgeführt." Aber die dörfliche Struktur habe sich geändert. "Das driftet immer mehr auseinander", so der Kommunalpolitiker der Freien Wähler. Viele Menschen würden auf den Dilsberg als Schlafstelle ziehen - und sich eben nicht oder nur wenig am Dorfleben beteiligen. "Die Leute genießen die Aussicht, fahren nach Mannheim oder Heidelberg zum Arbeiten und kommen abends heim, um wieder zu genießen." Entsprechend halte sich der Besuch von Festen in Grenzen.

Aufgeben gibt es für Hoffmann aber nicht: "Da wäre ich als Ortsvorsteher fehl am Platz." Mit einer neuen Initiativgruppe soll nach neuen Konzepten gesucht werden. Auch Arno Bernauer ist dafür offen und bereit, mitzumachen - wenn denn alles passen würde, sowohl vom Konzept her als auch gesundheitlich: "Die Dinge müssen verändert werden, wir müssen etwas anderes machen als die Jahre zuvor." Vielleicht beginnt so bald eine neue Tradition auf dem Dilsberg.