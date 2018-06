Von Christoph Meyer

Eigentlich sollten der britische Prinz William (35) und seine Frau Herzogin Kate (35) kommende Woche ohne Kinder zu ihrem Deutschland-Besuch kommen. Doch dann entschieden sich die Royals kurzfristig um. Prinz George (3) und Prinzessin Charlotte (2) werden auch dabei sein, teilte der Kensington-Palast mit.

Die beiden Kinder sind die Geheimwaffen der Queen. Als George vor drei Jahren mit seinen Eltern nach Australien und Neuseeland reiste, wich die wachsende Monarchiemüdigkeit auf dem fünften Kontinent einem Hype um den niedlichen Prinzen. George gilt seitdem als "Republikanerschreck".

Nun erhofft sich die britische Regierung einen ähnlichen Effekt bei den Verbündeten in Polen und Deutschland. Dort hat das Ansehen Großbritanniens wegen der Brexit-Querelen gelitten. Der Besuch findet auf ausdrücklichen Wunsch des britischen Außenministeriums statt. "Die Tiefe unserer Freundschaft" werde sich trotz Brexits nicht verändern, pries William bereits im vergangenen Jahr die deutsch-britischen Beziehungen bei einem Besuch in Düsseldorf.

Aber auch Kate kann bei den Deutschen punkten, wie eine Umfrage im vergangenen Jahr zeigte: 33 Prozent bezeichneten die 35-Jährige als die attraktivste Angehörige eines europäischen Königshauses. Auf Platz zwei folgt abgeschlagen Königin Maxima der Niederlande (14 Prozent), auf Platz drei Mette-Marit von Norwegen (12). Besonders den jüngeren Befragten hat Kate es angetan. Mehr als die Hälfte der 14- bis 29-Jährigen fand die Britin am schönsten.

Und auch George und Charlotte wurden per Umfrage schon in den Stand der "süßesten adeligen Kinder" erhoben. Anders als die Mutter müssen sich die Kleinen den Titel allerdings mit dem royalen Nachwuchs aus Schweden teilen. Bei dem anstehenden Besuch auf dem europäischen Festland können sie ja vielleicht etwas Boden gutmachen - an hübschen Fotos der jungen royalen Familie wird es sicher nicht mangeln. Am Donnerstag in Heidelberg werden George und Charlotte allerdings nach bisherigen Informationen nicht dabei sein.

Erste Station der Reise ist am Montag Warschau. Mehr als 800.000 Polen leben im Vereinigten Königreich. Kurz nach dem Brexit-Votum war es zu hässlichen Vorfällen gekommen. Ein 40-jähriger Mann aus Polen starb in einer Kleinstadt nahe London, nachdem er von Jugendlichen angegriffen wurde. Ein polnischer Kulturverein in der britischen Hauptstadt wurde mit ausländerfeindlichen Graffiti beschmiert. Landesweit wurden ein Anstieg rassistischer Vorfälle registriert, deren Ziel immer wieder Polen waren.

Das sollen die Royals nun mit bedeutungsvollen Gesten und schönen Bildern wieder ins Lot bringen. Es ist erst die zweite offizielle Auslandsreise der Familie, zuletzt war sie vergangenen Herbst gemeinsam zu Besuch in Kanada. George und Charlotte entzückten mit Fotos von einer Kinderparty im Garten der Gouverneursresidenz in der Provinzhauptstadt Victoria: George fasziniert von Seifenblasen, Charlotte begeistert von Luftballons. Williams Versuche, bei einer Rede Französisch zu sprechen, gelangen leidlich, seine Zuhörer ließen den guten Willen zählen.

Gleichzeitig ist die Reise auch eine Botschaft an die eigenen Bürger. Immer wieder wurde der Prinz in den vergangenen Jahren von der Boulevardpresse aufs Korn genommen: Er komme seinen Pflichten nicht ausreichend nach, so der Vorwurf. Anfang des Jahres wurde er beim Ski-Urlaub in der Schweiz ohne Frau und Kinder in einer Disco beim Tanzen gesichtet. Eine Zeremonie zum Commonwealth Day in London schwänzte er stattdessen. William sei faul, er beleidige das Erbe der Queen, urteilte die konservative "Sun".

Auch dass die Familie bis vor Kurzem auf dem beschaulichen Landsitz Sandringham in Ostengland lebte, wo William in Teilzeit als Pilot eines Rettungshubschraubers arbeitete, wurde ihm als Bequemlichkeit ausgelegt. William macht keinen Hehl daraus, dass ihm seine Rolle als Familienvater mindestens genauso wichtig ist, wie die als künftiger König. "Ich liege nachts nicht wach und warte darauf, dass es soweit ist", sagte er bei einem BBC-Interview im vergangenen Jahr. Auch Kate geriet immer wieder in die Kritik, sich nicht genug bei öffentlichen Anlässen sehen zu lassen.

Der Abschied seines Großvaters Prinz Philip in den Ruhestand wird den Spagat zwischen Vaterpflicht und Dienst an der Heimat für William nicht einfacher machen. Der 96 Jahre alte Prinzgemahl hatte im Mai seinen weitgehenden Rückzug aus der Öffentlichkeit angekündigt.

In Deutschland und Polen müssen William und Kate keine Kritik fürchten. Wann genau die Kinder zu sehen sein werden, ist noch nicht bekannt. "Sie werden mindestens bei einer Reihe von Gelegenheiten über die Woche hinweg zu sehen sein", hieß es in einer Mitteilung. Der Herzog und die Herzogin von Cambridge haben ein straffes Programm vor sich mit teilweise sehr ernsten Terminen. Beispielsweise im ehemaligen deutschen Konzentrationslager Stutthof bei Danzig oder am Holocaust-Mahnmal in Berlin. In Heidelberg am Donnerstag geht es zunächst um Krebsforschung im DKFZ. Anschließend schlendern die beiden durch die Altstadt und rudern auf dem Neckar.

William und Kate bleiben auch einem Thema treu, dem sich die Enkelgeneration der Queen seit einigen Jahren verschrieben hat: Psychische Gesundheit. Nur anderthalb Monate vor dem 20. Todestag von Prinzessin Diana sprechen Prinz William und sein jüngerer Bruder Harry (32) immer wieder davon, wie schwer der Tod ihrer Mutter die beiden Teenager seelisch belastete. In Berlin wollen sie Mitarbeiter der Robert-Enke-Stiftung treffen, die Projekte für Menschen mit psychischen Krankheiten unterstützt.

Ob die Familie auch in Zukunft gemeinsam bei Auslandsbesuchen zu sehen sein wird, ist fraglich. Für Prinz George beginnt noch in diesem Jahr der Ernst des Lebens: Im September wird er eingeschult. Dann sind gemeinsame Auslandsreisen nur noch während der Ferienzeit möglich. In Großbritannien gilt bereits mit vier Jahren Schulpflicht. Seinen vierten Geburtstag feiert George am Tag nach seiner Rückkehr aus Deutschland. Anlass für noch mehr Bilder des niedlichen Prinzen.



Prinz Williams Deutschland-Reise ist auch ein Besuch der Heimat seiner Vorfahren: Denn seit 1714 sitzen Monarchen mit deutschen Wurzeln auf dem englischen Thron. Vor genau 100 Jahren, am 17. Juli 1917, gab das britische Königshaus den angestammten und deutsch klingenden Namen "Saxe-Coburg-Gotha" auf und wurde zu "Windsor".

Wie es dazu kam:

Warum wollten die Briten damals von ihrem Namen nichts mehr wissen? Während des Ersten Weltkriegs missfällt vor allem der deutschfeindlichen Presse der Name der Dynastie. Premierminister David Lloyd George soll König George V. als "meinen kleinen deutschen Freund" betitelt haben. Der schimpft zwar: "Ich will verflucht sein, wenn ich ein Ausländer bin", ändert aber 1917 den Namen von Dynastie und Familie in "Windsor" - nach dem gleichnamigen Schloss westlich von London.

Wie kommt es überhaupt, dass ein weitgehend politisch unbedeutendes Adelsgeschlecht die britischen Monarchen stellt? Das liegt an Queen Victoria, die zwischen 1837 und 1901 Herrscherin über das Weltreich war. Sie selbst war eine direkte Nachfahrin von Georg I., der 1714 als Kurfürst von Hannover in Personalunion auch den Königsthron in London bestieg und so die Regentschaft des Welfenhauses auf der Insel begründete. Durch ihre Heirat mit Prinz Albert von Sachsen-Coburg und Gotha legte Victoria den Grundstein für dessen Geschlecht auf den Britischen Inseln - denn ihr Sohn Edward VII. gehörte gemäß Tradition dem Haus seines Vaters an.

Wie reagieren seinerzeit die Verwandten in Deutschland auf die Namensänderung in Windsor? Für den deutschen Kaiser Wilhelm II. - wie George V. ein Enkel Victorias - ist das Ganze offensichtlich eine Farce. Er soll gespottet haben, er werde künftig das Shakespeare-Stück "Die lustigen Weiber von Windsor" unter dem Titel "Die lustigen Weiber von Sachsen-Coburg-Gotha" aufführen lassen.

Also heißen die Royals heute alle Windsor? Nicht ganz. Das Königshaus heißt zwar offiziell Windsor, doch findet auch die Herkunft von Königin Elizabeths Mann Philip Beachtung im Nachnamen ihrer eigenen Nachkommen. Wenn also einmal zum Beispiel auf einem Formular der royale Titel nicht ausreicht und der Familienname gefragt ist, würde da Mountbatten-Windsor stehen - wie etwa bei der Heirat von Tochter Anne und Mark Philips im Register der Westminster Abbey. Mountbatten ist übrigens auch 1917 anglisiert worden - vom hessischen Geschlecht der Battenbergs.

Herrschen heute noch Könige aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha? Ja, aber nur in Belgien. Leopold I. wurde 1831 der erste König der Belgier. Seit 2013 sitzt Philippe auf dem Thron. Auch die früheren Könige von Portugal und Bulgarien gehörten dem Haus an.

Und wo ist Elizabeth II. heute noch Staatsoberhaupt? Nicht nur in Großbritannien und Nordirland, sondern auch in 15 weiteren selbstständigen Ländern rund um den Globus - von Kanada bis Neuseeland. Sie alle sind Monarchien. Die Krone wird dort von Generalgouverneuren vertreten. Die verbliebenen Kolonien gehören ebenfalls zu ihrem Hoheitsbereich, etwa Gibraltar und mehrere Karibikinseln.