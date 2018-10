An der Neckarmündung in Mannheim ging Napoleon in der Silvesternacht über den Rhein. RNZ-Autor Heiko P. Wacker hat die Rheinüberquerung vor 200 Jahren recherchiert.

"Nach der für Napoleon so verheerenden Völkerschlacht bei Leipzig sah er sich zum Rückzug aus Deutschland gezwungen - damit war seine Herrschaft in Deutschland definitiv zu Ende", blickt der Historiker Alfred Umhey zurück auf jenen Herbst 1813. "Von seiner im Frühjahr aus dem Boden gestampften neuen Armee, welche die gewaltigen Verluste des russischen Feldzuges von 1812 ersetzten, war zu diesem Zeitpunkt kaum mehr etwas übrig", erklärt der Kurator einer gerade eröffneten Ausstellung in Ludwigshafen zum Thema.

Diese verortet sich im zeitlichen Bogen des Rückzuges Napoleons von Moskau über Mannheim bis nach Paris. "Natürlich müsste man, wenn man es ganz genau nimmt, den Bogen bis nach Elba spannen", räumt Umhey ein. "Doch war die Verbannung auf die idyllische Mittelmeerinsel nur der Epilog zu jenen großen Ereignissen, die in der französischen Hauptstadt ihren vorläufigen Endpunkt erfuhren." Also kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Mannheim in jenem Winter 1813/14 genau im Zentrum zwischen der russischen und der französischen Hauptstadt lag - auch wenn Napoleon selbst nie in Mannheim Station machte.

Um die Vorgänge wirklich zu verstehen, bedarf es eines kurzen Blicks in die Geschichte - wobei Alfred Umhey die Sachverhalte in ebenso knappen wie eingängigen Worten darzustellen vermag. Der Aura des Besonderen, die den kleinen Korsen Napoleon bis heute umgibt, tut dies freilich keinen Abbruch. Zu schwer wiegt noch immer der militärische Ruhm, den General Napoleon Bonaparte ab 1799 zu erringen vermochte, als er Erster Konsul der französischen Republik wurde. "Alleine schon, dass er nach den politischen Wirren der 1790er Jahre für stabile Verhältnisse sorgte, machte ihn populär. Immerhin schloss er Friedensverträge mit den verbliebenen Gegnern und reformierte Staat und Verwaltung."

Die Errungenschaften seines "Code Civil" sind dabei bis heute zu spüren, beeinflusste dieser doch die europäische Rechtsprechung bis hin zu unserem Bürgerlichen Gesetzbuch. 1803 wurde Napoleon schließlich per Volksabstimmung zum Konsul auf Lebenszeit gewählt, 1804 zum Kaiser. "Zugleich errang er manchen Sieg auf den Schlachtfeldern Europas - man denke nur an die Schlacht bei Austerlitz oder die Einnahme Berlins. "Auch Russland musste die Stärke Napoleons zunächst akzeptieren und der Handelsblockade gegen England beitreten, obwohl diese Kontinentalsperre das russische Reich bis 1811 in arge wirtschaftliche Schwierigkeiten brachte." Zar Alexander bereitete deshalb den Bruch mit Frankreich vor.

Moskau ging in Flammen auf

Napoleon wiederum reagierte hierauf mit einer gewaltigen multinationalen Invasionsarmee, die im Juni 1812 in Russland einfiel - auch zahlreiche deutsche Soldaten machten sich auf den Weg gen Osten. "Doch die russische Armee vermied zunächst eine Entscheidungsschlacht - und gab am Ende sogar die Hauptstadt preis." In Erwartung eines Friedensangebotes seitens des Zaren zog Napoleons Armee in Moskau ein. Doch die Stadt war verlassen, Unterhändler stellten sich nicht ein, dafür ging Moskau in Flammen auf. "Alexander weigerte sich zu verhandeln, von Kapitulieren ganz zu schweigen." Der Anfang vom Ende ...

Napoleon, der zunächst in Moskau überwintern wollte, sah sich zum Rückzug gezwungen. "Doch der geriet bald aus den Fugen, mit dem Wintereinbruch begann das Chaos. Zwar konnte die Armee an der Beresina Richtung Westen durchbrechen. Doch die humanitäre Situation war katastrophal: Fast 50.000 Mann gingen in russische Gefangenschaft, von denen viele den Weitertransport nach Sibirien nicht überlebten. Nur rund 20.000 Mann überschritten die Grenze nach Ostpreußen." Napoleon verließ nun die Trümmer seiner Armee und kehrte nach Paris zurück, um ein neues Heer auszustellen. "Unterdessen setzte Zar Alexander den Krieg als treibende Kraft fort, um den Feind über den Rhein zurückzutreiben."

Er führte damit eine Koalition gegen Napoleon an, der erst Preußen und im Laufe des Jahres auch Österreich beitraten. "Auch die deutschen Verbündeten des französischen Kaisers, die Fürsten des Rheinbunds, fielen von ihm ab und schlossen sich den Gegnern an." Binnen eines Monats nach der Völkerschlacht war das napoleonische Herrschaftssystem in Deutschland wie ein Kartenhaus zusammengefallen, das Leipziger Debakel war eine noch größere Schmach als die Niederlage in Moskau.

Im Winter vor 200 Jahren überschritten die verbündeten russischen, preußischen und österreichischen Truppen schließlich auf breiter Front den Rhein zwischen Koblenz und Basel. Am bekanntesten ist der Übergang des Corps Blücher bei Kaub, aber auch bei Mannheim spielte sich in diesen Tagen Weltgeschichte ab. Hier überschritten die russischen Truppen unter dem Befehl des Generals Fabian Gottlieb von der Osten-Sacken in der Neujahrsnacht den Rhein. Wie dies genau geschah - darüber wissen Historiker recht gut Bescheid.

Für die Menschen jener Zeit hingegen muss der Anblick der russischen Truppen - das "Korps Sacken" umfasste 15.600 Mann Infanterie in 26 Bataillonen, 2800 Reiter in 28 Schwadronen, 94 Kanonen mit 1050 Artilleristen in sieben Batterien sowie eine Pionierkompanie von 100 Mann - mehr als einschüchternd gewesen sein. "Ein neun Jahre alter Junge meinte damals begeistert, dass speziell die Kosaken bewundert und als wilde Reiter angesehen wurden." Die geschickt mit der Lanze kämpfenden Kosaken stellten knapp ein Viertel der russischen Armee - im Korps Sacken fanden sich 2000 Kosaken in acht Regimentern, die vor 200 Jahren ebenfalls den Rhein bei Mannheim überschritten. Noch heute erinnert ein Denkmal in der Friesenheimer Straße an das Ereignis.

Kobell hielt es fest

Zunächst jedoch musste das westliche Ufer von der französischen Besatzung gesäubert werden, die sich gegenüber der Mündung des Neckars in den Rhein verschanzt hatte. "In der Friesenheimer Redoute standen jedoch nur 300 Mann mit sechs Geschützen, als gegen drei Uhr in der Früh russische Jäger-Regimente der 7.und 18. Division mit Kähnen übersetzten", blickt Alfred Umhey auf die Ereignisse in jener Winternacht zurück. "Doch die Boote wurden entdeckt und mit heftigem Artilleriefeuer belegt - der erdrückenden russischen Übermacht gelang schließlich nach drei vergeblichen Sturmangriffen die Einnahme der Schanze." Rund 400 Mann ließen dabei alleine auf russischer Seite ihr Leben - die französischen Verluste dürften ebenfalls erheblich gewesen sein.

"Ab etwa 14 Uhr dann begannen die russischen Pontonniere damit, mit Kähnen die Kosaken des Korps Karpow überzusetzen", erklärt Alfred Umhey. Diese Szene ist heute noch so gut in Erinnerung, weil ein Gemälde von Wilhelm von Kobell die Situation festhielt. "Im Vordergrund des Bilds sieht man den preußischen König, der begleitet von eigenen und russischen Stabsoffizieren die eroberte Schanze besucht." Im Laufe des Nachmittags wurde zudem eine vorbereitete und zuvor im Neckar vertäute Schiffsbrücke herbeigezogen. Gegen 18 Uhr konnten nun Fußtruppen und die Artillerie übersetzen, was noch in der Nacht geschah. "Leichte Truppen besetzten nun umgehend Speyer und Worms. Bei Mutterstadt kam es zudem zu einem größeren Kavalleriegefecht zwischen Karpows Kosaken und mehreren französischen Kavallerieschwadronen." Doch aus Mannheim selbst war die Weltgeschichte nun wieder verschwunden.

Ebenso sollte Napoleon bald von der politischen Bühne verschwinden: Ende März 1814 wurde Paris eingenommen, so dass der geniale Feldherr von den eigenen Marschällen zur Abdankung gedrängt wurde. Mitte April 1814 ging der Kaiser ins Exil auf die Insel Elba - nach einer kurzfristigen Rückkehr, der "Herrschaft der 100 Tage", wurde Napoleon auf eine kleine Insel im Südatlantik verbannt.

Allerdings erinnert 200 Jahre später eine vom Ludwigshafener Stadtmuseum und dem Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau gemeinsam durchgeführte Ausstellung an die Ereignisse des Jahreswechsels 1813-1814. "Die regional aktiven und mit ihren Projekten überaus erfolgreichen Kurpfälzer Figurenfreunde haben sich dem historisch bedeutsamen Jahresdatum auf ganz besondere Weise angenähert", freut sich Dr. Regina Heilmann, Leiterin des Stadtmuseums Ludwigshafen. "Mit Zinn- und Modellfiguren verschiedenster Maßstäbe, originaler und reproduzierter Grafik sowie Waffen und Uniformen der französischen und russischen Truppen zeigt die Ausstellung ein vielseitiges Panorama der Jahre 1812 bis 1814, den Niedergang des napoleonischen Kaiserreiches und die so genannten Befreiungskriege", zählt sie auf. Dass dabei ein Diorama zum bekannten Gemälde von Kobell nicht fehlen darf, versteht sich von selbst.

Info: Die Sonderausstellung "Moskau - Mannheim - Paris: 200 Jahre Rheinübergang der russischen Truppen zu Silvester 1813/1814" ist noch bis 9. März im Stadtmuseum Ludwigshafen und im Karl-Otto-Braun-Museum in Ludwigshafen-Oppau zu sehen. Veranstaltungsorte: Stadtmuseum Ludwigshafen im Rathaus-Center, obere Ebene. Rathausplatz 20., Öffnungszeiten: Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag von 11 bis 17 Uhr; Eintritt frei. Telefon: 0621.504-2574, www.ludwigshafen.de. Karl-Otto-Braun-Museum Ludwigshafen-Oppau, Edigheimer Straße 26, 67069 Ludwigshafen, www.museum-oppau.de.