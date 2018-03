Produzent Nico Hofmann schwärmt von seiner enormen Präzision, seinem Wissensdurst, seiner Authentizität vor und hinter der Kamera. Schauspieler der "A-Liste" konnten ihm nicht das Wasser reichen und deshalb entschied sich das deutsche Produktionsteam für den Briten Tom Payne, besetzte den 30-Jährigen in der bildgewaltigen Verfilmung des Historienromans "Der Medicus" mit der Hauptrolle des wissbegierigen Rob Cole.

Der charismatische Newcomer Tom Payne mit Wohnsitz in Los Angeles, bislang bekannt aus der BBC-Serie "Waterloo Road", besticht in dieser spannenden Zeitreise ins Mittelalter durch seine jungenhafte Ehrlichkeit, seine enorme Offenheit und sein großes Talent. Am 25. Dezember startet "Der Medicus" im Kino. RNZ-Autorin Susan Bäthge traf Tom Payne zum Interview und erlebte einen quirlig-aufgeweckten Mann, der das verkörpert, was die große Leinwand braucht: pure Leidenschaft!

> Mr. Payne, könnte "Der Medicus" die ganze Familie zu Weihnachten im Kino vereinen?

Auf jeden Fall! Ein großes Thema auf Robs Reise ist die Familie. Er selbst verliert gleich zu Beginn des Films seine Mutter, findet aber auf seinem Weg überall Freunde, die zu seiner Familie werden. Das ist doch eine wunderbare Botschaft zu Weihnachten. Dieser Film feiert die Menschlichkeit und schämt sich keine Sekunde dafür, episch zu sein. Er erwärmt die Herzen, handelt von Liebe, Hoffnung, Zusammenhalt. Mir persönlich ist meine Familie sehr wichtig, ich durfte meine Eltern aus England zur Weltpremiere nach Berlin einladen, das macht mich stolz und glücklich. Ja, ich bin ein Familienmensch!

> "Der Medicus" ist Ihre erste Kinohauptrolle. Sind Sie auf den großen Hype vorbereitet, der mit diesem Film auf Sie einbrechen könnte?

Ehrlich gesagt, war ich schon ein paarmal an einem Punkt in meiner Karriere, wo es so richtig abging und ich keine Ahnung hatte, was noch kommen würde. Jeder hat prophezeit, nun müsse ich mir keinerlei Sorgen mehr machen, alles ginge seinen Lauf und dann war doch wieder alles anders. Nach diesen Erfahrungen nehme ich nichts mehr als selbstverständlich an, sondern lebe nach dem Motto "abwarten und alles dransetzen". Aber ich verlasse mich auf nichts, denn das bringt nur Enttäuschungen mit sich. Lieber genieße ich meine Zeit, bin fleißig und schaue nach vorne!

> Kennen Sie die Romanvorlage von Noah Gordon, die in Deutschland sechs Millionen Mal verkauft wurde?

Ehrlich gesagt nein. Ich habe den Bestseller bis heute nicht gelesen, werde es aber nachholen. Für 900 Seiten brauche ich allerdings viel Zeit ...

> Rob Cole ist ein sehr mutiger Geselle. Wie mutig ist Tom Payne?

(lacht) Ooh, nicht spektakulär mutig! In meinen Zwanzigern konnte ich gar nicht mutig genug sein, war wahnsinnig ehrgeizig und hatte keine Angst vor Risiken. Gemeinsam haben Rob und ich auf jeden Fall die Neugierde und den Willen, immer besser zu werden. Ich mag diesen jungen Mann auf der Suche nach Wissen und Weisheit und dass das, was er erreicht, niemals genug für ihn ist. Und wir lieben beide das Leben! Ich hatte großes Glück und bin sehr dankbar, die Rolle spielen zu dürfen.

> Es muss der Traum eines jeden Jungen sein, in solch einem großen Abenteuerfilm dabei zu sein ...

Ich mochte den Mut zum großen Abenteuer und konnte es die ganze Zeit über selbst kaum fassen, dabei zu sein, diese exotischen Drehorte kennen zu lernen. Ich konnte ausleben, wovon jeder kleine und große Junge träumt und fühlte mich wie in "Tausend und eine Nacht". Ich bin mir sicher, niemals wieder solch aufregende Erlebnisse zu sammeln und mit all diesen großartigen Schauspielern gemeinsam vor einer Kamera zu stehen. Ben Kingsley bringt eine solche Aura schauspielerischer Größe mit an das Set, ich verehre ihn als Kollegen so, wie ihn auch Rob verehrt als seinen Meister, den größten Heiler aller Zeiten. Es war vor allem das "Miteinander", das mich beflügelt hat. Es gab ja nur eine weibliche Rolle in einem Film voller Jungs. Pferde, Schwerter, mittelalterliche Kostüme - all das fühlte sich an, als wären wir auf einem großen Spielplatz für Erwachsene, auf dem wir uns austoben durften.

> Ein großes Abenteuer und eine große Romanze. Sind Sie denn romantisch?

Ich bin sehr romantisch und wahnsinnig emotional. Diese Szenen unter dem Sternenhimmel in der Wüste Marokkos sind mir sehr nahgegangen und ich hatte manchmal Tränen in den Augen beim Blick in die leuchtenden Sterne, die zum Greifen nah schienen. Und dann die Romeo & Julia-Szenen mit meiner süßen Filmpartnerin Emma Rigby - einfach wunderbar!

> Waren Sie gewappnet für die medizinischen Eingriffe, die Sie vornehmen mussten als "Der Medicus"?

Ich war ja ein Anfänger genau wie Rob, also machte ich mich naiv ans Werk, schnitt diesen wirklich sehr realistisch ausschauenden Brustkorb auf und holte all die Eingeweide heraus. Einige aus der Filmcrew konnten sich bei dieser Szene nur schwer zusammenreißen, anderen wurde sogar übel. Das war schon sehr grotesk, aber absolut realistisch bis ins letzte Detail. Bei der Fußamputation hatten sie sogar einen Knochen im Inneren vorbereitet, den ich durchsägen sollte. Es wurde Blut durch die Prothese gepumpt, so dass ich fast selbst dachte, ich würde es jetzt tun. Und als ich dann Olivier Martinez, der den Schah von Persien spielt, den Blinddarm entfernen musste, schüttelte es auch mich so manches Mal. Alles wirkte echt und es kostete schon ein wenig Überwindung, diesem Kollegen seinen - wenn auch nur modellierten - Körper aufzuschneiden.

> Die Außenaufnahmen des zu weiten Teilen in Persien spielenden Films wurden in Marokko gedreht, die Innenaufnahmen entstanden in Köln. Und England wurde mit Thüringen besetzt. Hatten Sie etwas Zeit, Deutschland kennen zu lernen?

Leider blieb uns sehr wenig Zeit, aber ich habe es sehr genossen, diese geschichtsträchtigen alten Städte wie Weimar oder Quedlinburg zu sehen. Unsere Hauptkulisse stand in Köln. Ich verrate Ihnen etwas: Bevor wir zu drehen begannen, habe ich es mir gleich ein wenig mit dem Produzenten verscherzt. Er sah mich nämlich in einer Bar sitzen und "Kölsch" trinken. Aber nicht diese klitzekleinen Gläser, die dort üblich sind. Ich bestellte einige Ein-Liter-Gläser, mein Durst war enorm. Gemeinsam mit Elyas M'Barek habe ich viele verschiedene deutsche Biersorten ausprobiert. Das gehört in Deutschland doch dazu, außerdem bin ich Brite (lacht). Nirgendwo schmeckt Bier besser und wann immer ich irgendwo in eurem Land bin, muss ich doch die regionale Kultur pflegen. Die Produzenten haben sich aber schnell beruhigt, denn am nächsten Morgen stand ich immer pünktlich und frisch auf der Matte.

> Sie sehen nicht aus, als würden Sie viel Bier trinken ...

Ohne mein tägliches Training würde das wahrscheinlich anders aussehen! Für den Film musste ich sehr viel massiger ausschauen, vor allem bei den "Oben ohne-Szenen" und daher begann ich, Gewichte zu stemmen, eine Mischung aus Ausdauer- und Krafttraining. Und ich begann Eiweiß-Shakes zu trinken. Man muss sich entscheiden. Will ich weiterhin junge Poeten spielen oder den heißen Hauptdarsteller, der auch physisch irre präsent ist? Körperliches Training gehört zu meinem Job und die Konkurrenz schläft nicht. Da will ich mithalten können. Während unserer Promotion-Tour ist es aber nicht leicht, diesem Work-out jeden Tag zu folgen und ich habe das Gefühl, immer dünner zu werden. Der Jetlag bringt mich jedes Mal fast um.

> Sie feiern am 21. Dezember Ihren 31. Geburtstag. Was werden Sie tun? Und: Verraten Sie mir Ihre Wünsche?

Ich werde mit unserem deutschen Regisseur Philipp Stölzl in Moskau sein, um den Film zu promoten. Vielleicht werden wir etwas von dem guten Wodka probieren und auf meinen Geburtstag anstoßen. Und ich wünsche mir die nächste gute Rolle, die mehr als meine Rechnungen bezahlt (lacht). Noch habe ich kein Engagement für 2014!