Linkshänder kämpften mit fiesen Vorurteilen. Denn alles Linke galt als schlecht und falsch, die Minderheitshänder gar als linkisch. Tatsächlich erscheinen Menschen mit dominanter linker Hand häufig etwas ungeschickter. Der Grund liegt in der Rechtshänderwelt. Wäre die Umgebung für die linke Hand konstruiert, würden Rechtshänder an motorischer Souveränität verlieren, versichert Dr. Stefan Gutwinski von der Psychiatrischen Uniklinik der Berliner Charité, Leiter des Forschungsteams. Als einziger Rechtshänder in einer reinen Linkshänderfamilie hat er ausreichend Gelegenheit für Feldstudien.

Agnes Maria Forsthofer, Vorstand des Linkshändervereins in München, stimmt dem Neurowissenschaftler zu: "Spätestens, wenn Rechtshänder sich die Nägel ihrer dominanten Hand mit Normalschere schneiden, werfen sie einen Blick in die Spiegelwelt." Weshalb im Laden ihres Vereins erstaunlicherweise hauptsächlich Rechtshänder sich mit Linkshänder-Nagelscheren eindeckten. Majoritätshänder mit Zweifeln an der Theorie sollten einen Linkshänderkorkenzieher kaufen und ohne vorherige Aufklärung Rechtshänderfreunde versuchen lassen, eine Weinflasche zu öffnen. Unterhaltsam und lehrreich, Erfahrung macht klug.

Auch Krankheiten wurden der Handminderheit zugeschrieben. Eine Erklärung hat man wohl gefunden, glaubt das Forscherteam der Metastudie. Es ist so: Eine Hirnhälfte übernimmt beim Menschen die Hauptsteuerung. Diese stärkere Hirnhälfte braucht im Mutterleib wahrscheinlich länger zur Entwicklung. Wird sie dabei gestört, übernimmt die häufig schon fertige schwächere andere Hälfte das Kommando, und die Händigkeit - die meistens in der starken Seite liegt - wandert von der starken auf die schwache Seite und wechselt so die Hand. Weil es mehr Rechtshänder als Linkshänder gibt, gehen mehr Linkshänder aus solchen Störungen mit einem Händigkeits-Seitenwechsel hervor, da sie eigentlich Rechtshänder waren.

Also dachte man, dass einige Krankheiten, die mit diesen Störungen im Mutterleib zusammenhängen, besonders Linkshänder befielen, obwohl die Linkshändigkeit manchmal nur das Ergebnis der Störungen ist. Dieser Vorgang existiert auch umgekehrt. Seltener, da weniger Linkshänder, aber auch diese wechseln dann die Seiten, aber auf rechts. Extremrechtshänder sind das Ergebnis.

Aber diese Linkshänder sind Ausnahmen. Ein winziger Bruchteil schreibt mit links, weil ihre Entwicklung beeinflusst wurde. Das Gros, nämlich fünf bis 25 Prozent der Bevölkerung - das variiert kurioserweise stark von Kultur zu Kultur - sind völlig gesunde Menschen, die einer Laune der Natur unterliegen. Aber wie kam sie auf diese Idee?

Welche Hand dominanter wird, scheint teils erblich, wird aber offenbar auch durch die Lage im Mutterleib beeinflusst. Denn eineiige Zwillinge besitzen nicht immer die gleiche Händigkeit. Doch schon im Bauch nuckeln Babys meist an einer bevorzugten Hand, drehen den Kopf verstärkt zu dieser Lieblingsseite. Das könnte die Erklärung sein, warum es mehr Rechtshänder gibt. Es wäre möglich, dass die meisten Babys sich wegen des linksseitig schlagenden Herzens die gleiche Seite zum Liegen aussuchen, die gleiche Hand zum Nuckeln bevorzugen und nur einige wenige die andere bequemer finden. Dr. Stefan Gutwinski betont aber, dass es sich nur um eine Vermutung handelt. Die allerdings untermauert wird von kleinen Kindern, welche manchmal ihre Händigkeit wechseln, wenn ein gebrochener und eingegipster Arm die dominante Hand eine Zeitlang behindert. Je älter die Kinder, desto unwahrscheinlicher ist dieser Wechsel.

"Was die Untersuchung der Händigkeit verkompliziert, ist, dass ihre Verteilung so unterschiedlich ausfällt", erklärt der Neurowissenschaftler. Eigentlich seien fast alle Menschen Beidhänder, aber eine Hand erledige die feinmotorischen Arbeiten. Das heißt, die nicht dominierende Hand übernimmt durchaus auch ihr zugeteilte Aktionen. Bei Linkshändern ist die zuarbeitende Hand allerdings häufig geschickter als bei Rechtshändern. Doch auch hier ist das keine feste Regel. Wie viel die nicht dominante oder die starke Hand kann, ist von Mensch zu Mensch recht unterschiedlich. Nur dass eine Hand die feinmotorischen Arbeiten übernimmt, scheint festgelegt.

Hinzu kommt, dass nicht bei jedem Linkshänder das Gehirn auf gleiche Weise arbeitet. Das bedeutet, manchmal funktioniert es genau wie bei Rechtshändern. Die Händigkeit liegt auf der rechten Hirnseite, so wie bei Rechtshändern links, die Sprachfähigkeit ebenfalls. Bei 30 Prozent der Linkshänder verteilt sich beides aber über beide Hirnhälften, und der Verbindungsstrang ist dicker als bei Rechtshändern, weshalb der Minderheit viele Vorteile nachgesagt werden. Tatsächlich tummeln sich in hohen IQ-Regionen und unter Mathegenies überdurchschnittlich viele Linkshänder. Allerdings trifft dies auch auf Kinder mit Lernschwierigkeiten zu. Gleiches gilt aber auch für Hochbegabte. Da sich also Linkshänder nochmals untereinander in der Händigkeit unterscheiden, ist es schwierig, Untersuchungen mit handfesten Ergebnissen durchzuführen.

Aber warum übernimmt immer eine Hand das Ruder und die andere arbeitet zu? In der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences glaubt man, dass sich durch diese Spezialisierung der Hände im Hirn die menschliche Sprache entwickeln konnte. Bei Tieren gibt es diese Spezialisierung auch. Vögel sind durchaus geschwätzig und bevorzugen ebenfalls eine Kralle - allerdings meistens die linke. Behindert man sie in ihrer Krallenspezialisierung, leiden sie unter Zwitscherproblemen. Die singenden Wale besitzen eine Lieblingsflosse. Die Treue des Menschen zur Seite der Händigkeit geht in der Kommunikation so weit, dass Rechtshänder, auf dem linken Ohr nach einer Zigarette gefragt, eher ablehnten als auf dem rechten.

Vieles an der Linkshändigkeit ist noch unklar, Wissenschaftler suchen weiter nach Antworten. Doch da die Natur die letzten Million Jahre konstant für eine gewisse Zahl Linkshänder und eine größere Zahl Rechtshänder sorgte, muss sich dieses System bewährt haben, sonst wäre das Phänomen der Linkshändigkeit wohl verschwunden. Was natürlich Umschulungsprojekte für Händigkeit als unsinnig erscheinen lässt.

Von diesem Umpolen ist man in vielen Ländern zum Glück abgekommen. Damit scheint alles in Ordnung. Linkshändervereine sehen das anders. Als selbstverständlich werde angenommen, dass Linkshänder sich in der rechten Welt zurechtfinden. Doch Hindernisse erwarten die Minderheit täglich in vielen Bereichen, ohne von der Umwelt wahrgenommen zu werden. Spitzer,Türklinken, Tisch decken - Dinge, über die sie täglich stolpern. Laut der Metastudie ein eventueller Grund für erhöhte Unfallgefahr der Minderheit in einer seitenverkehrten Welt. Ein Problem, das durch kleine Eingriffe in den Alltag für die doch große Zahl der Linkshänder behoben werden könnte, meint die Münchnerin Agnes Maria Forsthofer.

Wie empfinden das andere Linkshänder? Obwohl die Heidelbergerin Jutta Biallas ebenfalls zur Handminderheit gehört, stört die Spiegelwelt sie nicht. Weder wurde sie umgeschult, noch wurde Rücksicht auf ihre Händigkeit genommen. Mit dem Resultat, dass sie sich in den vergangenen 50 Jahren an die Arbeit mit linker Hand an Rechtshänder-Werkzeugen gewöhnt hat. "Mit Linkshänder-Hilfsmitteln kann ich heute deshalb nur schlecht umgehen." Der ebenfalls linkshändige Oskar Sidiras ist dagegen froh über Kinderscheren mit versetzter Schneidfläche. "Im Kindergarten hatte ich Probleme beim Basteln. Meine Mutter kaufte mir daraufhin eine Linkshänderschere, mit der klappte es prima." Auch die Schriftrichtung von links nach rechts bereite Schwierigkeiten. Häufig verrutscht der Erstklässler in der Zeile, weil die Schreibhand auf dem Geschriebenen liegt. Er muss sich häufig korrigieren. Das kostet Zeit und Nerven. Da also scheinbar nicht nur die Händigkeitsart der Linkshänder variiert, sondern damit auch die zu bewältigenden Probleme, müsste in Kindergarten und Schule der Blick auf jeden Linkshänder geschärft werden, um falls nötig helfend einzugreifen, meint Jutta Biallas.

Einen standardisierten Händigkeitstest für kleine Kinder wünschen sich sowohl die Münchener wie die Heidelberger Linkshänderin, da viele sich selbst umschulten mit Blick auf die rechte Umwelt. Die Folgen könnten genauso gravierend sein wie bei Zwangsumgeschulten. Nicht jeder ist betroffen, doch einige umgepolte Linkshänder stottern, Kinder werden Bettnässer, sind unsicher. Nutzen sie wieder die dominante Hand, verschwinden die Symptome. Jutta Biallas vermutet, ihr Sohn könne ein solcher Umschüler sein. "Er schreibt mit rechts, erledigt einige Arbeiten mit links und ist extremer Legastheniker. So kämpfte er sich durch die Schule." Ein Test beim Kinderarzt könnte diese Kinder identifizieren und sie vor den Umschulungsfolgen bewahren. Deswegen arbeitet der Linkshänder e.V. daran, die Linkshänderwelt mehr ins Bewusstsein zu rücken.