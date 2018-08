Von Klaus Welzel

Es geht um die Wirkung von guten und schlechten Nachrichten. Professor Rainer Holm-Hadulla stellt eine Schale mit seiner Lieblingsschokolade auf den Tisch - erst einmal ein positives Umfeld schaffen. Aber Vorsicht: "Davon werden Sie süchtig" sagt der Buchautor und Psychotherapeut - und hat recht.

Professor Holm-Haddula, was passiert mit uns, wenn wir gute Nachrichten lesen?

Professor Rainer Holm-Hadulla. Foto: Joe

Das Erste ist natürlich, dass es uns erfreut und dass es in uns Gefühle und Gedanken weckt - und uns hoffentlich dann auch inspiriert. Vielleicht ist es hilfreich, über den Begriff der Sensation nachzudenken ...

... also über das, was eine Nachricht ausmacht.

Viele Leser stören sich am "Sensationalismus". Alles muss größer, und schneller aber auch abstoßender und furchtbarer werden - das führt natürlich dazu, dass Medien in vielen Bereichen übertreiben, das Extreme nach vorne schieben. Die alltäglichen Lebensfreuden und stillen Vergnügen kommen wenig zur Sprache.

Dennoch ist Sensation per se nichts Schlechtes.

Sensus bedeutet ja sinnliche Erfahrung, Gefühl und Mitgefühl. Etwas ergreift uns und Nachrichten sollen ja auch bewegen. Das ist der Schlüssel, um gehört und gelesen zu werden. Auf der anderen Seite können Nachrichten auch so aufbereitet werden, dass sie das Denken und Mitfühlen nicht fördern, sondern dass sie es blockieren.

Bleiben wir noch einen Augenblick bei den guten Nachrichten: Gibt es auch ein Übermaß am Guten.

Das kommt darauf an, was wir unter "gut" verstehen. Ein Stück Schokolade schmeckt wunderbar, aber die Dosis macht das Gift.

Hintergrund Name: Rainer Holm-Hadulla Geboren: 22. September 1951 in Peine Werdegang: Nach dem Abitur in Wetzlar Studium der Medizin und Philosophie an den Universitäten Marburg, Rom und Heidelberg. Promotion bei Heinrich Schipperges in Heidelberg 1978, promoviert. Ab 1986 Leitender Arzt der Psychosozialen Beratung für Studierende der Universität Heidelberg. 1996 Habilitation in Heidelberg. Lehrtätigkeiten: Seit Ende 2002 außerplanmäßiger Professor für Psychotherapeutische Medizin der Universität Heidelberg; diverse Gastprofessuren: in Südamerika und China sowie an der Popakademie Baden-Württemberg in Mannheim. Forschungsschwerpunkte: Beratung, Psychotherapie und Kreativität. Zahlreiche Buchveröffentlichungen.



Dann lassen Sie uns über die heile Welt reden. Die gibt es ja auch: Krankheiten werden zurückgedrängt, der Hunger nimmt ab, die Menschen leben länger. Das sind lauter gute Nachrichten - aber kann ich davon auch übersättigt werden?

Genau diese guten Nachrichten sind sehr wichtig. Ein Hauptproblem unserer Medien besteht ja darin, dass wir mit schlechten Nachrichten überflutet werden. Ab einem bestimmten Ausmaß führt diese Überflutung dazu, dass die Nachrichten nicht zum Mitfühlen und Nachdenken anregen, sondern dazu, dass wir uns betrübt zurückziehen, resignieren und nicht das tun, was wir tun könnten.

Journalisten gehen zu Recht davon aus, dass schlechte Nachrichten besonders gerne gelesen werden.

Weil solche Nachrichten zu emotionaler und intellektueller Verarbeitung anregen, die notwendig ist. Die griechischen Tragödien handeln von menschlichen Katastrophen und vielen schlechten Nachrichten; die Ilias, ein Gründungsdokument der europäischen Kultur, beginnt mit "Singe den Zorn des Achill" und es beginnt eine mörderische Geschichte, wobei grauenhafte Dinge detailliert geschildert werden. Warum beschäftigt man sich damit bis heute? Weil wir das Schreckliche irgendwie verarbeiten müssen, wir können es nicht dauerhaft verdrängen. Ob eine schlechte Nachricht positive Bewältigungsformen auslöst, hängt davon ab, wie viel Freiraum sie für die Entwicklung eigener konstruktiver Ideen lässt oder ob sie überflutet, Gefühle abstumpft und das Denken blockiert.

Da muss ich kurz einhaken: Dieses "Stumpfwerden", das ist doch das, was täglich im Fernsehen passiert mit Gewalt, Horror, vielen Toten. Aber es wird offensichtlich gerne gesehen. Warum beschäftigen sich Menschen gerne mit solchen negativen Dingen?

Genau in diesem Punkt sind Printmedien besser, sie geben mehr Freiraum zum Nachdenken. Wenn ich eine Zeitung lese, sind das erst einmal sinnlose schwarze Zeichen, aus denen ich selbst eine Geschichte komponiere. Bei visuellen Medien ist dies deutlich schwerer, weil sie den Takt vorgeben. Es kann ja nicht das Interesse der Produzenten von Fernsehen, Internet-Serien und Computer-Spielen sein, dass die Konsumenten rechtzeitig abschalten und das Gesehene in Ruhe psychisch verarbeiten: Das Erregungsniveau muss hochgehalten werden, damit man nicht abschaltet. Nachdenken ohne Konsum ist ökonomisch gesehen, zumindest auf kurze Sicht, wenig lukrativ. Andererseits bieten uns die Medien Informationen, ohne die wir unsere Welt nicht mehr verstehen könnten.

Also lässt der Mensch sich gerne überfluten. Er ist empfänglich für diese Reize.

Der Mensch ist empfänglich für vieles, was ihm schadet - ein Übermaß an Schokolade (lacht), Alkohol, Nikotin oder sonst etwas. Menschen kommen ja nicht nur als glückliche Wesen zur Welt. Sie beginnen ihr Leben nicht mit einem Lächeln, sondern einem Schmerzensschrei. Von Anfang an müssen wir lernen, ungute Stimmungen zu bewältigen. Das ist auch kulturell tief verankert. In Schöpfungsmythen finden wir immer wieder einen Kampf zwischen konstruktiven und destruktiven Kräften. Was uns also weiterbringt, sind nicht gute oder schlechte Nachrichten, sondern die Möglichkeit, dass unser Geist die Neuigkeiten auch verarbeiten kann. Neurobiologisch und psychologisch betrachtet führt eine Informationsüberflutung zur Abnahme von Intelligenz und Kreativität.

Dennoch muss es doch einen tieferen Sinn geben, weshalb Schlechtes so gerne rezipiert wird.

Wie gesagt, es ist das menschliche Grundbedürfnis, das Schreckliche zu bewältigen. Möglicherweise spielt auch Schadenfreude eine Rolle oder das harmlosere Gefühl, zu sehen, dass etwas Schlechtes an einem vorbeigegangen ist.

Überspitzt gefragt: Brauchen wir das Böse, um uns fortzuentwickeln?

Auf alle Fälle. Es ist zumindest ja immer da. Wir müssen es zur Kenntnis nehmen. "Ich bin der Geist, der stets das Böse will und das Gute schafft" - da ist das Böse ja auch ein Bewegungsprinzip. Das darf man jetzt nicht satanistisch überhöhen. Aber wenn man "Sympathy For The Devil" von den Rolling Stones nimmt, einen der größten Popsongs, die ich kenne: Darin werden, angefangen mit der Kreuzigung von Jesus Christus, bedeutende Grausamkeiten unserer Geschichte beschrieben. Die Botschaft ist, dass wir das Böse zur Kenntnis nehmen müssen, um davon nicht überwältigt zu werden. Das kann man auch biologisch betrachten. In unseren Zellen existieren Mechanismen wie der programmierte Zelltod, ohne den neues Wachstum nicht möglich ist. Dieses "Stirb und Werde" findet sich auch in der Psychologie. Wir befinden uns in einem lebenslangen Wechselspiel von konstruktiven und destruktiven Regungen. Gute Nachrichten machen uns hoffnungsvoll, schlechte lösen idealer Weise praktische Veränderungen an. Gefährlich ist es, wenn man auf besonders schlimme Eindrücke nicht mehr reagieren kann.

Also, dass man betroffen auf grausame Bilder reagiert und diese gar nicht mehr hinterfragt.

Ja, zur Verarbeitung ist einerseits gefühlsmäßige Beteiligung und anderseits geistige Distanz notwendig. Wenn ich eine schlimme Kriegsszene sehe, ist es zynisch, zu wissen, dass es schon viele Kriege gab - und dass wir daraus unsere Schlüsse ziehen und nicht spontan wütend, sondern besonnen handeln.

Jetzt machen Sie mich als Zeitungsmacher, der gerade an einer Ausgabe der guten Nachrichten arbeitet, ratlos.

Ich bin sicher, dass wir nicht mit nur schlechten Nachrichten leben könnten. Wir brauchen die Hoffnung, dass es auch anders sein kann.